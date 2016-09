Transparencia Política

No te rindas

Acompañé a @gerardogaudiano en su

informe de #100DíasCentro Vamos a seguir

trabajando de manera coordinada por

Villahermosa y por #Tabasco.

@nunezarturo 110916

Erwin Macario

erwinmacario@hotmail.com

En la política hay palabras que afianzan, que apoyan, que impulsan. Las he escuchado estos días. Primero, en Tenosique, en reciente gira del gobernador Arturo Núñez Jiménez, el 31 de agosto. Después, este domingo 11, en el informe por los cien primeros días del gobierno municipal de Gerardo Gaudiano Rovirosa.

Prosa en voz de la juventud, de la generación del cambio, en Tenosique, que le dijo al mandatario “Amigo gobernador, como buen bachiller reconozco en ti el valor de la perseverancia y la voluntad plena por lograr el cambio verdadero en Tabasco. Sé que te ha tocado abrir brecha en el alcance de ese objetivo. Sé que lo estás haciendo en un momento por demás complejo. Por favor no te rindas. No te sientas solo en el cumplimento de ese debe, junto a ti estamos nosotros”.

Poema y compromiso en el evento político del municipio de Centro. En Tenosique y en Centro, mensajes de fe y esperanza ante el cambio que en Tabasco vive en la alternancia, rumbo a la transición. La voz contra la resistencia… a favor de la resiliencia… para superar situaciones adversas.

Que en el informe del joven político tabasqueño se diera en versos de Mario Benedetti, al momento de destacar lo que en el DIF, la mano amorosa del gobierno se hace por la gente, mueve no sólo a quienes ya tenemos algunas horas en estos quehaceres testimoniales. Y nos hace darle a la política la fuerza de la cultura, de los poemas.

A la acción de Arturo Núñez y de Gerardo Gaudiano en favor de Tabasco hay que decirle con el poeta uruguayo (no peruano como por ahí dijo una inculta funcionaria): No te rindas, aún estás a tiempo/ de alcanzar y comenzar de nuevo,/ aceptar tus sombras,/ enterrar tus miedos,/ liberar el lastre,/ retomar el vuelo./ No te rindas que la vida es eso,/ continuar el viaje,/ perseguir tus sueños,/ destrabar el tiempo,/ correr los escombros,/ y destapar el cielo.

Regresar al poema, darle verso a la voz de Tenosique y prosa al poema de Centro: No te rindas, por favor no cedas,/ aunque el frío queme,/ aunque el miedo muerda,/ aunque el sol se esconda,/

y se calle el viento,/ aún hay fuego en tu alma/ aún hay vida en tus sueños.

Acercar a Benedetti al pueblo “Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo/ porque lo has querido y porque te quiero/ porque existe el vino y el amor, es cierto./ Porque no hay heridas que no cure el tiempo./ Abrir las puertas,/ quitar los cerrojos,/ abandonar las murallas que te protegieron,/ vivir la vida y aceptar el reto,/ recuperar la risa,/ ensayar un canto,/ bajar la guardia y extender las manos/ desplegar las alas/ e intentar de nuevo,/ celebrar la vida y retomar los cielos.

El poeta da voz al joven, a la generación que seguirá la lucha: No te rindas, por favor no cedas,/ aunque el frío queme,/ aunque el miedo muerda,/ aunque el sol se ponga y se calle el viento,/ aún hay fuego en tu alma,/ aún hay vida en tus sueños/ porque cada día es un comienzo nuevo,/

porque esta es la hora y el mejor momento./ Porque no estás solo, porque yo te quiero.

Con algunas horas en esto de mirar y escuchar, las cifras, los números que muchos quieren oír, quizá escuchar, quedan como eso: el valor de la casa que algunos no miran en el jardín, las flores, el parque, la calle rescatada de la insidia y la codicia; en servir a la gente.

Y, con respeto, me llega Benedetti, en su propi voz, también para Martha Lilia López Aguilera y Ximena Martell Cantú: Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos, te quiero porque tus manos, trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos, mi amor mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada, te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca, te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía; Si te quiero es porque sos, mi amor mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos; y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola, ni cándida moraleja y porque somos pareja que sabe que no está sola, te quiero en mi paraíso, es decir que en mi país, la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos, mi amor mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos.

El poema dando fuerza a la política. Y, con Arturo Núñez, la palabra rescatando el poema.