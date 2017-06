Transparencia exigen empresarios

El CCET, afirma que no votarán en las reuniones, ya que la dependencia a cargo del funcionario, no está operando el fideicomiso adecuadamente

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

El presidente del Consejo Consultivo del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET), Juan Antonio Torres Báez, manifestó que respalda la postura asumida por el organismo empresarial ante el Comité del Fideicomiso de Desarrollo para las Empresas del Estado de Tabasco (Fideet) de no votar en las reuniones, pues la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) no está operando el fideicomiso adecuadamente.

De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Planeación y Finanzas, el Fideet tenía hasta el 31 de marzo pasado 8 millones 355 mil 558 pesos.

El ex presidente de la Canaco dijo tener conocimiento de que ya se analiza la posibilidad de alguna modificación en las reglas de operación del Fideet, para que funcione de mejor forma.

Indicó que debe buscarse la trasparecía en la asignación del financiamiento y la agilización en la entrega de recursos.

Torres Báez dijo: “sabemos que en el Fideet no se han dado las situaciones como quisiéramos para lo cual fue creado, y en la mesa de negociación están trabajando para que se mejore la situación y se pueda contribuir al desarrollo empresarial”.

Consideró que Tabasco debe de mejorar en tres temas fundamentales para que haya más inversión nacional y extranjera: seguridad, infraestructura urbana y en un gobierno facilitador.

Apuntó que los empresarios están dispuestos a jugársela con el estado y eso se demuestra en que siguen trabajando aquí y continúan invirtiendo.