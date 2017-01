Transparencia en municipios

Destacó la necesidad de generar las leyes que se requieren para evitar más irregularidades en las diversas construcciones en el estado

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

Para evitar que el ordenamiento territorial de Tabasco siga siendo “presa de decisiones políticas y probablemente de intereses oscuros y corruptos” como los que predominaron en “anteriores administraciones”, el diputado José Antonio De la Vega Asmitia planteó reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tabasco para ampliar la información que publican el Poder Ejecutivo local y los 17 ayuntamientos municipales acerca de los permisos de construcción que otorgan a particulares.

En la exposición de motivos de la propuesta de decreto para reformar los artículos 77 fracción VIII y 78 fracciones IV y VI de la norma citada que fue turnada a la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el coordinador de la bancada del PRD cuestionó severamente el desorden territorial que prevalece en Tabasco.

“…en nuestro estado y en particular en nuestras ciudades, vimos cómo se llenaban vasos reguladores, cómo había asentamientos humanos en zonas vulnerables, fraccionamientos abandonados por los constructores, colonias desprovistas de servicios básicos…”, expuso como ejemplo.

Ante tal panorama, De la Vega Asmitia propuso como solución “acciones y estrategias de largo plazo” de los tres órdenes de gobierno.

Al dar lectura a su iniciativa durante la sesión de la comisión permanente, el legislador consideró que a pesar del Plan estatal de ordenamiento territorial, que no hay “en todos los municipios”, y otras normas al respecto, es “indispensable” que la ciudadanía tenga “información técnicamente sustentada respecto a las zonas urbanas y rurales para los asentamientos humanos”.

Con indicadores del Instituto Mexicano de la Competitividad y de la asociación civil Ciudadanos por Municipios Transparentes, que, entre otras cosas, señalan que casi la mitad de los municipios del país “no publican todos los requisitos para permiso de uso de suelo”, De la Vega Asmitia recordó que la Plataforma de Gobierno y Agenda Legislativa del PRD propone que tal información sea completamente transparentes mediante los mecanismos electrónicos a los ciudadanos.

No dejó de exponer que aunque la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tabasco es de reciente vigencia, “creemos que existen documentos que deben ser de libre conocimiento a los ciudadanos que la Ley no contempla como información obligatoria”.

Asimismo enumeró las denuncias ciudadanas que llegan al Congreso estatal por “abusos” de los constructores de fraccionamientos por lo cual, dijo, los ayuntamientos deben subir a sus respectivas plataformas digitales información actualizada de los permisos de construcción que otorgan a particulares.

A comisiones los puntos de acuerdo

En la segunda sesión de la permanente en el año, la presidencia turnó también a comisiones propuestas de puntos de acuerdo de los diputados Adrián Hernández Balboa, Yolanda Isabel Bolón Herrada, Yolanda Rueda De la Cruz, Solange María Soler Lanz, Charles Méndez Sánchez y Manlio Beltrán Ramos.

Austeridad en el Congreso

A nombre de la bancada del PRI, el diputado Adrián Hernández Balboa presentó una “propuesta de austeridad” de 17 puntos que en el primero propone la disminución de dietas, sueldos, bonos y demás remuneraciones hasta en un 20 por ciento al cargo de gobernador y demás funcionarios de primer nivel hasta de director o su equivalente en la administración pública estatal.

La iniciativa de reducción salarial incluye también a funcionarios de los poderes Legislativo y Judicial, gobiernos municipales, órganos “constitucionalmente” autónomos, titulares de instituciones desconcentradas, descentralizadas, empresas paraestatales y demás dependencias y entidades.

Al presentar la propuesta del PRI durante la sesión semanal de la permanente, Hernández Balboa exhortó a las “personas morales oficiales mencionadas” adoptar “las medidas correspondientes” que establezcan el destino que se dará a los recursos que se ahorren con la iniciativa que, en su momento, fue turnada a la comisión de Hacienda y Finanzas.

Evitar nuevas contrataciones para ocupar las vacantes que se generen por licencia, renuncia, despido o cualquier otra causa; omitir pago de telefonía celular que utilizan los servidores públicos; entre otros.