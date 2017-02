Transbus está en quiebra

Afirman que es mejor desaparecer el consorcio y que se regrese al viejo sistema de operación de las unidades

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Socios transportistas en Villahermosa, exigieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que ante la quiebra de la empresa Transbus, se les tiene que regresar sus concesiones y poder manejarlas de manera individual, pues establecen que en el contrato se señala que si no es rentable, se tiene que reintegrar las mismas a los dueños.

Al acudir un grupo de transportistas a la sede del Congreso del estado y entrevistarse con el presidente de la comisión de transporte del mismo, Saúl Rodríguez, los concesionarios dijeron que es mejor que desaparezca este sistema de transporte y que se les regrese sus concesiones, para que ellos lo puedan manejar de manera individual.

Encabezados por Roberto Estrada Sánchez, representante de estos concesionarios, pidieron la intervención del Congreso para que la SCT les regrese sus placas, para seguirlas operando de manera individual, como se tenía antes, al señalar que esta empresa se encuentra en quiebra y que dentro de la minuta de creación de la misma se establecía que si la empresa “no era rentable”, se reintegrarían a los concesionarios sus placas y títulos de concesión.

Dijeron los transportistas que se ha comprobado que los modelos de negocio que implican la creación de una sola empresa que administra el transporte público, han terminado fallidos, como ocurrió con Saeta, y actualmente con el Transbus.

Por ello dicen no estar convencidos de que se cree una nueva empresa, mucho menos bajo un esquema de negocio en el que la empresa externa recibirá el 51% de las acciones y los transportistas sólo el 49%, ya que le daría a la empresa externa margen para tomar decisiones sin el consentimiento de los transportistas.

No han sido tomados en cuenta

Los transportistas aseguran además que no han sido tomados en cuentas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción del nuevo modelo de negocios que hasta el momento desconocen, y aunque no están cerrados a ninguna negociación, no descartaron interponer amparos ante la posibilidad de que los obliguen a participar o en caso de que se resistan a devolverles sus placas, al tiempo que se dijeron dispuestos a operar con unidades propias, nuevas y climatizadas.