Traicionan confianza ciudadana: PRI

“Con actos como los perpetrados por la diputada Zoila Margarita Isidro, se traiciona la confianza de los ciudadanos, se viola la ley y se afecta gravemente nuestro sistema democrático, por quienes deberían ser los encargados de garantizar su debido cumplimiento y respeto”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Después de la renuncia de la ahora diputada independiente de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), este partido a través de un comunicado da a conocer su postura, donde dice que todo ello tiene nombre y apellido.

“Nuevamente, se trata de una acción, que no es aislada, y se enmarca en el afán e intentona de la fracción del PRD en esta Legislatura, de construir una mayoría artificial”, y con ello tener aprobaciones a modo de las cuentas públicas

“El guion sigue siendo el mismo que han reiterado aquellos diputados que han accedido a las ofertas del PRD en el Congreso; En política como en la vida cada quien se va mostrando y acreditando como es, lo que vale y lo que cuesta en función de sus decisiones y de sus acciones, nosotros seguimos sosteniendo que la lealtad no tiene fecha de caducidad, ni tiene precio, ni encuentra pretextos. O se es o no se es leal. O se tiene valor o se tiene precio”.

Por lo cual, señala el documento que “lamentamos, que como en otros casos recientes, se traicione a quienes con su trabajo y su voto hicieron posible que nosotros detentemos un cargo de elección popular, y más aún, cuando las razones sean frívolas y falaces, y que todavía se quieran vestir de actos de congruencia y honestidad, cuando todos saben los millones de razones que motivaron las renuncias y de los ofrecimientos de resolver problemas de carácter personal, laboral y familiares”.

Por lo cual, los Diputados que “representamos al PRI en esta Legislatura, seguimos fieles al compromiso y mandato ciudadano; y nuestra función constitucional seguirá estando en lo que evaluemos, supervisemos, fiscalicemos y califiquemos el actuar de los tres poderes, los municipios y los órganos autónomos”.