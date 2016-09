“Traición”, invitación de EPN a Trump

El cineasta Alejandro González Iñárritu llamó “traición” a la invitación que hizo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, al candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, a una reunión que tuvo lugar el miércoles en la capital mexicana.

Ciudad de México

Agencias

“La invitación de Enrique Peña Nieto a Donald Trump es una traición. Es avalar y oficializar a quien nos ha insultado, escupido y amenazado por más de un año ante el mundo entero”, escribió en un artículo publicado hoy en el diario español El País.

El ganador de un Oscar a mejor director expresó que sintió “una profunda tristeza, indignación y vergüenza” ante el polémico encuentro que sostuvieron Peña Nieto y Trump en la residencial oficial de Los Pinos, un hecho que también fue duramente criticado en México.

González Iñárritu se refirió a la comparecencia conjunta ante la prensa que tuvieron tras el encuentro, en la que Trump reafirmó que construirá un muro en la frontera entre México y Estados Unidos.

“Nuestro señor presidente, con su inseparable e insustancial lenguaje leguleyo, no articuló ni exigió nada en concreto”, sostuvo el director de The Revenant, quien agregó que el miércoles Peña Nieto “entregó lo poco que quedaba ya de dignidad”.

El cineasta, que sostuvo que Trump debió ser nombrado por el Gobierno mexicano “persona non grata”, manifestó su enojo contra Peña Nieto y dijo que éste ya no lo representa porque no aceptará como gobernante a quien no es digno de representar un país.