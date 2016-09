Trabajo coordinado en seguridad: Valenzuela

Al dejar en claro el titular de la Fiscalía General de Tabasco (FGT) Fernando Valenzuela Pernas que “no se ha incrementado la delincuencia en el corredor del sur de Veracruz con Tabasco”, destacó que “se aumentan las acciones de inteligencia, que es una parte esencial para inhibir al crimen organizado”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios, el funcionario destacó que “se activan las acciones para atacar este problema, pero con más detalles de inteligencia, que es una parte importante que se está desarrollando”.

“Destacó que el problema está vigente y esos tiempos no son excepción; no es que se está incrementando el delito en este corredor, es que no debemos nosotros perder de vista a esa zona limítrofe”.

Aseguró que “es bien sabido que el fenómeno delictivo entre Coatzacoalcos, Huimanguillo, Cárdenas y sin perder de vista Las Choapas, Agua Dulce, La Venta hace un corredor que inclusive llega hasta Juárez y Reforma en Chiapas, donde siento que la visita a Veracruz responde a una convocatoria que nos hizo la Secretaría de la Marina, con la finalidad de mejorar estrategias”.

Mencionó que “estuvimos en su sede de la Marina en el puerto, donde participó la titular de la Comisión Nacional Antisecuestro, la maestra Paty Bugarin y el fiscal de Veracruz con su respectiva unidad especializada en combate al secuestro y lo propio de Tabasco”.

Refirió que “se trataron dos temas fundamentales que es el secuestro y extorsión”, ello esencialmente en la zona limítrofe. “Sin dudas una reunión muy fructífera que viene a fortalecer los mecanismos que traemos de comunicación y ahí está”.

Anunció que “logramos montar una mesa de fusión para trabajar bajo la coordinación de la Marina con operativos de inteligencia que es un papel fundamental”.

Dijo que “una vez identificados los objetivos, se tiene que trabajar por la parte jurídica, para que las sospechas que se tengan la investigación que se recoja de información de campo, pueda ser formalizada y vincular jurídicamente y actuar en consecuencia a través de esos operativos”.