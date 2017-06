Trabajo conjunto con Federación: Sedafop

“Ofrecemos respeto, colaboración y coordinación, y demandamos exactamente lo mismo por parte de la Sagarpa, en donde no cambiará nada porque la relación de este gobierno con el federal es excelente y por ello, se tendrá este trabajo en beneficio de los productores”, señaló el titular de la Sedafop, Pedro Jiménez León, al acudir a la presentación del nuevo delegado de esta dependencia.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En el auditorio de la misma y con la asistencia del coordinador de delegado a nivel nacional Ramiro Hernández, del ex delegado Carlos Hernández, a quien le dijo que “ya no te veremos en esta dependencia, pero a lo mejor en la cuestión política” donde le reconoció su baluarte en un trabajo coordinado, dejó en claro que “no cambiará nada en esta relación”.

“Es mi amigo Francisco Herrera, y con Carlos Hernández trabajamos con mucha amistad, no debe cambiar el modelo, porque los productores no lo van a permitir”.

Jiménez León destacó que “desde el gobierno de Tabasco ofrecemos respeto, colaboración y coordinación; y demandamos exactamente lo mismo; todo ello por el bien de los productos de Tabasco”.

Y le dijo al ex senador que “yo sé que como hoy estamos despidiendo a Carlos Hernández con mucho orgullo, por lo que se ha visto, tú también habrás de entregar buenos resultados, porque tienes un equipo extraordinario en la Sagarpa, donde nos hemos coordinado”.

Le dijo al coordinador de delegado, Ramiro Hernández “agradecerle a nombre del gobernador del estado, licenciado Arturo Núñez Jiménez, al secretario José Eduardo Calzada Rovirosa, por los apoyos extraordinarios que han llegado para Tabasco”.

Mencionó que “como un dato, en 2007 que cambió la fórmula de coordinación fiscal, donde se asigna la de Tabasco, pasando del 5.3 al 2.5, y eso significa una reducción prácticamente del 60% del presupuesto del estado, porque se quitó el criterio resarcitorio con el que se asignaba y se incluyeron el criterio demográfico, tenemos que buscar la manera de que este criterio se resuelva y que sea una fórmula mixta para que Tabasco puede obtener estos recursos, hacerse justicia”.