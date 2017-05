Trabajar para ayudar a las personas

Al dejar en claro que la entrega de piñatas que con motivo de la celebración del Día del Niño entrego a centros escolares no tienen el propósito de hacer campañas políticas, el diputado local del PRD, Juan Manuel Focil Pérez, convocó a los políticos y representantes populares a trabajar y ayudar a la gente.

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

En entrevista poco antes de la sesión de ayer, Focil Pérez indicó que no le preocupa que el partido Morena presente una denuncia en su contra por la distribución de piñatas porque simplemente el objetivo es ayudar a la gente y no una cuestión política o promoción personal.

En ese sentido, añadió que no está haciendo nada indebido. Estoy apoyando a las familias que lo solicitan. Nosotros como diputados debemos de apoyar a las personas. La gente se queja que los diputados solo estamos calentando la silla, que solo levantamos la mano y que ganamos mucho dinero, pero que no hacemos nada.

En cuanto a los señalamientos del delegado del CEN del PRD, Francisco Curi relacionado con que las encuestas que está realizando están “cuchareadas”, Focil Pérez aclaró que es un trabajo que se encargó de manera interna, que no se darán a conocer a nadie porque es para uso solamente de Alternativa Democrática Nacional (ADN), corriente a la que pertenece.