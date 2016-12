Trabajamos escuchando a la población

El edil destacó su compromiso para atender las necesidades de la población, trabajando con el objetivo de dar respuesta a sus demandas

Eduardo Salinas Pérez

Rumbo Nuevo

Estar en la calle no es un acto de protagonismo, ni de propaganda, estar en la calle es estar pendiente de las demandas ciudadanas, estar atento a que las obras se hagan bien, que se hagan como lo piden los ciudadanos, por eso mis oficinas estarán siempre en la calle y así va a ser durante todo mi mandato, porque solo escuchando a la gente es como se sabe lo que piden, así lo señalo Gerardo Gaudiano al entregar la reconstrucción de la calle “Progreso” de la populosa colonia Atasta de Serra.

Acompañado de regidores, delegados municipales y del diputado local Juan Pablo de la Fuente, el alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa inauguró y entregó la reconstrucción de la calle Progreso, en la colonia Atasta de Serra, con pavimento de concreto hidráulico, rehabilitación del drenaje sanitario y descargas domiciliarias, en beneficio de 23 mil 150 habitantes, confirmando además que también pavimentarán la primera etapa de la calle Abasolo.

“Hoy regreso con resultados, pues no nada más es por el trabajo que hago como presidente municipal y los regidores, es también por el trabajo de los delegados”, puntualizó el edil, en compañía de los regidores Violeta Caballero Potenciano y Luis Andrés Pampillón Ponce.

Reconoció la gestión y persistencia del delegado municipal, Carlos Montejo Rodríguez, quien, dijo, estuvo insistente para que se les remodelara el parque (que fue adoptado y rehabilitado por la empresa Eléctrica y Plomería Silva), la calle Progreso, “y ahora con el consenso de la gente, me dice y me pide que pavimentemos la primera etapa de la calle Abasolo, y aquí delante de ustedes los vecinos les digo, que ahora que estamos haciendo la programación para 2017, cuenten con la calle Abasolo pavimentada con concreto hidráulico”, anunció entre aplausos espontáneos.

En esta inauguración, agradeció la presencia del legislador Juan Pablo de la Fuente porque es importante que los diputados conozcan el trabajo que se está haciendo en la administración municipal.

En la explicación técnica en la calle Progreso, se hicieron trabajos de demolición de pavimento asfáltico, construcción del pavimento hidráulico a lo largo de 415 metros; instalación del drenaje del colector principal; se hicieron más de 80 descargas domiciliarias, rehabilitando guarniciones y banquetas, así como trincheras para recibir las aguas pluviales.

Destacó que esta rehabilitación de drenaje, tenía más de cincuenta años que no se tocaba y que los vecinos luchaban por el cambio del drenaje y la pavimentación; “el día de hoy en su administración estamos dando fe y constancia que estos trabajos quedan concluidos, beneficiando así también a más de 23 mil habitantes en Atasta y todos aquellos que circundan y utilizan esta vía, por un monto de 4 millones 382 mil pesos”.

Trabajando a favor del municipio

Por su parte, De la Fuente Utrilla, asentó que se ve que el alcalde “está trabajando y muy bien a favor del municipio, por eso es importante estar cerca de él, acompañarlo cuando visite nuestras colonias para que todos seamos testigos del compromiso y del esfuerzo que todos los días hace el gobierno de Centro”.

“Como diputado local hemos estado muy pendiente desde el Congreso de la administración de Gerardo y estamos convencidos que va a concluir su gobierno con éxito, que los ciudadanos del Centro vamos a estar muy orgullosos por el gran presidente municipal que tenemos”, concluyó.