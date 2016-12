Trabajadores de Sicobatab e ISSET preparan protestas para hoy lunes por falta de pagos

Exigen se les paguen sus prestaciones de fin de año, ni los pagos que les corresponden

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Lunes caótico en Villahermosa. Trabajadores adheridos al Sicobatab del Colegio de Bachilleres de Tabasco anunciaron movilizaciones y marcha derivado a que, no les pagaron todavía sus prestaciones de fin de año, en donde se les sumará los pensionados y jubilados del ISSET, quienes reanudarán sus acciones hasta que este organismo no les deposite su dinero.

Mateo de la Cruz, quien es dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores del Cobatab, destacó que este fin de semana no se depositó lo que les corresponde de prestaciones de fin de año, además de sus quincenas, por lo cual este lunes pueden asumir estas acciones.

Indicó que “no han pagado el aguinaldo, los bonos navideño y la quincena, por lo cual existe una preocupación de la plantilla de trabajadores, entre ellos los maestros como el personal de área administrativa de toda este organismo educativo, todo ello se deriva porque a partir de este fin de semana, la dirección general inician vacaciones decembrinos, por lo cual existe miedo a que no paguen el aguinaldo”.

Y refirió el entrevistado, que “el problema es cuestión de los pago, ya que hasta fin de semana lo único que han pagado es la primera quincena de diciembre, la normal; por lo cual nos adeudan la segunda quincena, además de las vacaciones y lo más importante que es el aguinaldo, compensaciones”.

Y dijo que “existe la posibilidad de que este lunes nos estemos manifestarnos como una medida que no nos dejan otra opción, por lo cual este el lunes se podría iniciar la marcha hasta la sede de la dirección del Colegio de Bachilleres y nos digan la claridad sobre el retrasa de los pagos”.

ISSET reactiva las protestas

De igual forma, los pensionados y jubilados del ISSET anunciaron que este lunes, reanudan sus movilizaciones en diversos puntos de esta capital, ello en protesta de que esta dependencia no les ha pagado sus prestaciones de fin de año, por lo cual no se descarta movimientos fuertes para que se les haga caso.