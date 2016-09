Torres, nuevo delantero del Cruz Azul

El delantero Erick Torres fue presentado como nuevo refuerzo de Cruz Azul, y en sus primeras declaraciones con la playera celeste dijo estar listo para mostrarse en la cancha y espera empezar ante América.

Ciudad de México

Notimex

En acto realizado en las instalaciones del club en La Noria, el ex jugador del Guadalajara, acompañado por el director deportivo cruzazulino, Eduardo de la Torre, aseguró que no le da miedo que el debut sea ante Águilas pues sabe disputar clásicos.

Con la playera de su nueva escuadra ya puesta, el conocido como “Cubo” Torres dijo saber también a donde llegó, por lo que se entregará al máximo como lo ha hecho en sus equipos anteriores para defender los colores de la institución celeste.

“Ahora me toca defender la camiseta del Cruz Azul y sé que para la afición es muy importante. Hay que defender la trayectoria, el orgullo, el pasado de Cruz Azul, y hay que salir a ganar este partido contra el América.

Comentó estar consciente del año que tiene sin poder hacer goles para su anterior equipo, el Dynamo de Houston de la MLS, pero que esa situación no le afecta y que ante esta nueva oportunidad espera que las cosas cambien en ese sentido.