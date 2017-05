Todos los sectores son responsables del desempleo en Tabasco, el gobierno no es “papá Dios”, afirma la iglesia católica

El vocero de la diócesis de Tabasco, Denis Ochoa Vidal afirmó que todos los sectores son responsables de la falta de desempleo, además refirió que el gobierno no es “papá” ni “Dios” para resolver todos los problemas mágicamente, por lo tanto son acciones que “competen a todos, absolutamente a todos”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Luego de que los empresarios pidieran al gobierno del estado cambios al interior de SDET, debido a que Tabasco no sale de los últimos lugares en desempleo, dijo que el gobierno tienen una parte de responsabilidad fundamental, determinante, pero también todos los sectores de la entidad somos responsables pues vivimos en un país democrático, y democracia significa participación del pueblo y todos los sectores tenemos que participar.

De igual forma, destacó que en torno a la educación, el vocero de la iglesia católica puntualizó que los hijos no pueden ser educados por el Internet o las redes sociales, sino que los principales responsables son papá y mamá.

En cuanto a la posibilidad de la creación de una policía comunitaria, el sacerdote dijo que depende de un estudio que haga el gobierno y si es factible, pues que se dé. Sin embargo advirtió que el estar armados podría desencadenar una anarquía.

“Todo depende de la situación, debe ser conforme a la ley y cuando no respetamos la ley caemos en la anarquía y eso es desorden. Si de por si tenemos desorden y comenzamos con esta medida de violaciones a la ley caemos en un mayo desorden”.

Insistió que lo ocurrido en la Isla no es un caso aislado, sino que es terrible el asunto de la inseguridad en todo el estado, y que estos son puntos rojos.

“Se necesita a novel nacional y estatal un proyecto de seguridad que prevea estos puntos rojos. No solo ver un aspecto sino que sea integral”.