Defiende el derecho de protestas, pero todo dentro del marco de la ley

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“Todos, absolutamente todos debemos apretarnos el cinturón ante esta crisis”, señaló el Obispo de Tabasco, monseñor Gerardo de Jesús Rojas, al dejar en claro que ello “no pegará en las limosnas, pero Dios proveerá y saldremos adelante”.

En rueda de prensa, el obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas López, señaló que es importante que ante los incrementos en los energéticos y el precio de la luz, es necesario que las autoridades competentes deben hacer los convenios sobre todo con la Comisión Federal de Electricidad para evitar que los que más sufran son los que menos tienen.

“Viendo la realidad en la que estamos viviendo yo creo que las autoridades competentes quién deben hacer estos convenios ya lo saben ellos también fueron elegidos para servir al pueblo para que el tejido social este estable y sea sano, para que sobre todo los más pobres las más necesitados no sufran”.

Refirió que esperan que estos convenios se puedan realizar sobre todo por la gente más necesitada y más pobre porque ellos son quienes más sufre.

En cuanto a la viabilidad de que los sueldos de los altos funcionarios sean reducidos como en otros estados comentó “estamos en tiempo de austeridad cada uno de los gobernantes sabrá de qué forma y de qué manera ayuda mejorar al pueblo pero eso más bien le corresponde a ellos”.

Las autoridades son las que deben hacer más con menos y son quienes deberán administrar los recursos deben ser conscientes y ser más ahorrativos para hacer más con los recursos.

Aseguró que en la medida que los gobernantes tome en cuenta la necesidad habrá menos manifestaciones ya que quien no se siente escuchado recurre a algo para llamar la atención. “Es necesario que hay más escucha y más atención en cuanto a lo que las personas están necesitando, también se pueden llevar las marchas siempre y cuando no afecten a terceros”.

Dijo que no se vale cerrar carreteras con la que se puede afectar a los enfermos y a aquellas personas que trabajan y quieren llegar a tiempo.

En cuanto a los recursos que se pudieran ver disminuidos ante la crisis que se presenta el líder de la iglesia católica dijo “Dios proveerá” aunque dijo que todos estamos resintiendo de poder ahorrar y todos en la iglesia lo reciente fuera y dentro.