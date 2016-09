Todos contra Esteban Gutiérrez

Unos están cansados porque siempre es el mismo piloto el que se resiste a ser doblado y otros lo están por ser el objetivo de las críticas del resto habitualmente.

Londres, Inglaterra

Agencias

El de Esteban Gutiérrez no está siendo un año fácil. Se le resisten los puntos mientras Grosjean ha acabado en ellos en cuatro carreras y, además, se ha visto involucrado en varias polémicas por sus encuentros en la pista con los pilotos más rápidos. La última fue en Singapur y en Haas hartos de ello: “Es un poco el punching ball del momento”.

Esa es la visión de Gunther Steiner tras los comentarios negativos de Totto Wolff sobre el mexicano al considerar que perjudicó a Rosberg en su duelo con Ricciardo en Marina Bay. “Hay una lucha por ganar y un tipo interfiriendo en ella, y siempre es el mismo”, dijo el de Mercedes, y el jefe del equipo estadounidense le replica: “Fue muy justo. Estaba corriendo contra Massa, ¿por qué tendría que apartarse? No veo ningún problema en lo que hizo. Es fácil decir eso cuando estás en una posición tan dominante”.

Es el cuarto roce con Esteban de por medio en lo que llevamos de 2016, y Steiner repasa los anteriores. “Todo comenzó con la peineta de Hamilton (en Hungría), que no creo que sea el gesto correcto de un piloto de Mercedes, y tuvimos otra con Ricciardo (en Alemania). Después fue el incidente con Wehrlein (en Bélgica), pero ahí supimos dónde estaba el fallo y nos disculpamos, fue una historia completamente diferente. Cometimos un error y nos penalizaron: el ingeniero no vio que venía”, explica en ‘Autosport’.

En los anteriores casos pudo haber motivos para las quejas, pero en el de Singapur, para el americano, nada de eso. Gutiérrez no hizo nada mal y de hecho la FIA ni tan siquiera investigó la acción: “En este caso no nos tienen que llamar dos veces, nos apartamos y lo hicimos tan rápido como lo hizo Massa. Ellos tienen su opinión, nosotros la nuestra, no nos penalizaron y la FIA no se quejó. Si Wolff tiene un problema, necesita ver a los comisarios”. Haas sale en defensa de Esteban, ¿será la última vez?