Todo con apego a la ley. Resoluciones del Tribunal no son políticas

Al dejar en claro la presidenta interina del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o Tribunal de la Justicia Administrativa, magistrada Juana Inés Castillo Torres, que todas sus resoluciones “son apegadas a la ley y con ello, ni político ni administrativamente le solicitan favorecer”, donde estableció claramente que con la nueva ley anticorrupción, no solamente a los entes públicos se les puede sancionar, sino también a los particulares, quienes por diversas causas se encuentren coludidos o comentan acciones violatoria de la ley en contra de las instancias legales y de la propia sociedad.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con Rumbo Nuevo, el Diario de la vida tabasqueña, la magistrada quien asumió el cargo la semana pasada de manera interina, después de que el presidente del mismo renunció por motivos personales, dejo en claro que este órgano judicial no se detiene y seguirá trabajando de manera normal, pero que evidentemente la resolución emitida por el Congreso del Estado Tabasco, en dónde quedó el Tribunal de Justicia Administrativa, viene a enfatizar claramente que la lucha anticorrupción es en verdad, que será día a día en contra de aquellos que atenten contra la propia sociedad, en cualquier tipo de nivel.

Mencionó que ante esta nueva reforma que se autorizó el mes pasado de Julio, una de las cuestiones esenciales, es que no solamente se estará realizando acciones en contra de cualquier funcionario público que comete un acto de corrupción o que presumiblemente lo esté realizando, sino también en contra de aquellos particulares que, coludidos con la propia autoridad, pretende realizar acciones ilegales, como no entregar obras, material de pésima calidad, entre otras cuestiones, ya que dijo evidentemente que aquí todos van a estar pagando cualquier tipo de corrupción.

Indicó que ello es una de las reformas que se tiene y que evidentemente, ya a los particulares pueden perder hasta su propio registro como sociedad mercantil o evidentemente, hasta sanciones, pero aseguró que con ello, la meta es sencilla, acabar y desterrar la corrupción, frenar la corrupción que tanto lacera a la sociedad mexicana, y por ende, a los tabasqueños.

Reconoce que el tabasqueño está cansado y harto de hablar siempre de posibles actos de corrupción, por lo cual dijo que ellos, como magistrados de esta nueva organismo judicial, estarán preparados, capacitados para enfrentar este nuevo reto, el cual mencionó se tiene que llevar a cabo al 100 por ciento, y como se dice coloquialmente “ponerse las pilas al 100 para que la ciudadanía se sienta confiada en sus acciones”.

Dijo además que se creara una Sala Superior y una Sala especializada, en donde se dirimirán este tipo de asuntos, donde menciona que cuando el problema no sea tan grave “será la contraloría del Estado de Tabasco quien tome las determinaciones y dictámenes correspondientes”.

Pero si el mismo es grave, ellos van a tener que entrar para dirimir el asunto y con ello, sancionar a quienes tenga que sancionar, ya qué dijo que aquí no importa de quién se trate, de que entes públicos y entes privados, sino sencillamente evitar que los actos de corrupción sigan dañando y permeando en una sociedad que está cansada y que busca sencillamente, que los recursos, sus impuestos realmente lleguen a dónde tienen que llegar.

¿Cuál es el trabajo ante la nueva reforma legal que se presentó, para hacerle frente?

“Aquí en este tribunal, precisamente entre todas las funciones que tenemos nosotros que son las atribuciones primeramente de las salas unitarias, son de conocer de todos los asuntos señalados en el 108 de la nueva ley que ya nos rige a partir del día 19 de julio del presente año; y lo más importante, ahora obviamente todas las cuestiones de la competencia que nos corresponde, así que ya cambiaron algunas, pero las más importantes las que tienen mayor relevancia son precisamente las relacionadas con el sistema anticorrupción, qué es lo que dio origen a que se diera este cambio a nivel constitucional”.

“Y que todos los estados ha ido retomando, pero la primera parte de la competencia que nos corresponde a nosotros, es la de carácter administrativo y fiscal, y son las derivadas o resoluciones definitivas dictaminadas por las autoridades que pueden llegar a un procedimiento, y le decía, lo más relevante ahorita es precisamente sobre el Sistema Nacional anticorrupción; y aquí en base al decreto 108 que emitió el Congreso del Estado el 13 de julio próximo pasado, precisamente se reforma la Constitución y cambia de nombre este tribunal, ya no va a ser el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sino Tribunal de Justicia Administrativa, es lo más relevante”.

¿Entonces, ya también serán verificados los particulares que se encuentran coludidos con este escenario?

“También los particulares; claro que sí, y puede darse una sanción grave que puede llegar hasta un momento llegar a acciones en contra de estas personas; y que nos va a corresponder a este tribunal, que las que se analicen que no son tan graves, que son las que llamamos administrativas, será la Contraloría del Estado quien dará a conocer sus dictámenes”.

“Y las que son realmente graves, las determinará este Tribunal para iniciar en definitiva, procedimiento, el analizarse en el juicio y declarar en una resolución si hubo o no falta; y es ahí en donde nosotros vamos a estar resolviendo las acciones en contra de presuntos actos de corrupción de entes públicos como privados”.

¿Están preparados para asumir este nuevo rol, ya que es una reforma fresca?

“Yo digo que todo el que es jurista y ha estado en una carrera jurisdiccional como es en el tribunal, ya que una servidora tiene más de 20 años, creó entonces que la mayoría de las personas que entraron a conformar este tribunal en el desde su inicio, siguen laborando ahí y se han ido actualizando; comentar que los magistrados y una servidora el año pasado estuvimos en varios encuentros a nivel nacional para tocar este tema tan novedoso para nosotros, que es una gran responsabilidad”

¿Cuánto personal tiene ustedes antes de esta reforma constitucional, van a tener que contratar más personal?

“Hasta ahorita no se ha conformado en su totalidad el Tribunal, pero ya las salas unitarias van a seguir siendo salas unitarias, pero ya no van a resolver los asuntos que se resolvían del pleno ante las propias salas. Los recursos que las partes interponía en contra las resoluciones de las mismas salas, el magistrado que dictamina va la resolución en este momento se excusaba porque no podía resolver porque es un asunto que podía generar intereses; actualmente ya con la nueva reforma, se va a crear la Sala Superior, que ya entró en vigor; Y tenemos conocimiento que se está trabajando en ello, se va a crear la Sala Superior y la sala especializada; la sala superior es la que va a resolver todos estos recursos de reclamación y de revisión que ahorita ya cambiaron de nombre, es apelación y revisión, ya lo va a resolver la Sala Superior, que van hacer nuevos magistrados que van a integrar este nuevo tribunal”.

¿Ante la crisis económica, van a trabajar con su mismo personal, como le van hacer para atender la demanda?

“La administración de Justicia no se detiene, sigue adelante y los transitorios del decreto 108 que nos dio facultad al nuevo tribunal, dice que los asuntos no se pueden detener, la justicia tiene que ser pronta y expedita. Pero lo único que se va a detener va a ser los asuntos que están en la sala en donde se integra el pleno, lo que se da ahora cuando es cuando se integra el pleno la sala superior, se retomará para que se agilice más; por supuesto que se requiere un edificio; vamos a ir poco a poco; aquí ya no cabemos, debes tener un nuevo edificio lo más pronto que se pueda integrar las salas que ya tienen que estar dentro de las acciones”

¿Dentro de esta nueva ley que es para particulares, los partidos políticos están incluidos?

“No, hay que recordar que los partidos se rigen por la ley electoral, pero existe la obviedad de que hay algunas cuestiones que en materia administrativa que no se encuentran en los derechos políticos del ciudadano o que no sea materia laboral electoral; posiblemente, se dirimen aquí, pero eso es hablar de otro tema”

¿En torno a los temas políticos, lo que realiza este tribunal es apolítico completamente, la ciudadanía puede estar completamente seguro que no mete la mano los partidos y nadie en ustedes dictamen está ajustado a la ley?

“Por supuesto que no. He sido juzgadora de hace muchos años; Tengo una carrera jurisdiccional desde hace 40 años que inició en el Tribunal Superior de Justicia, y todos lo sé, lo que tengo y lo que soy, lo debo al poder judicial a quién le agradezco una formación excelente porque tuve buenos maestros; y cuando empecé y lo que aprendí, eso lo sigo aplicando en mi carrera la que he ido desempeñando en materia jurisdiccional, y le voy a decir algo, a veces nosotros como juzgadores tenemos que ser más explícitos, atender a las personas y explicarles a las mismas sobre las dudas que nos vienen a plantear”.

¿Sobre la ley anticorrupción, es algo novedoso o ya se estaba practicando?

“Bueno, diré que eso es lo que se tomó, se ha venido realizando, ‘ero esto es a nivel nacional, y esto quedó firme en julio del año pasado, y ya se ordenó que inmediatamente se iniciarán los trámites necesarios para armonizar estas cuestiones anticorrupción; pero creo que quizá, todos los problemas que se dan en el país con el nexo de que lavar dinero y todo esas cuestiones, eso es cuestión es que ha dado la pauta que la sociedad exige para que esto se haya creado y conformado para atacar la corrupción”.

“Y como magistrados estaremos aplicados para que todos estén realizando muy bien su labor”.

¿La demanda de los ciudadanos es en contra de la corrupción en todos los niveles?, ¿Cómo decirle a la sociedad que van a cumplir, que se va a trabajar de manera imparcial?

“Es sencillo, con nuestras resoluciones y hay algo importante, que la corrupción no es solamente con la autoridad, ya que para que haya corrupción, se necesitan dos partes. Entonces, tenemos que defender estos principios, que es tener esta ética del servidor público como del particular, porque yo no puedo ser corrupto si no hay otra persona que se coluda conmigo. Eso es lo que hay que tratar, ya que si nosotros como ciudadanos quiero que se evite la corrupción, hay que hacer bien las cosas”.

Y por ahora en base al decreto transitorio que fue el 108, donde dice que todos los asuntos que estaban tornados para hacer resueltos para la sala unitaria iban a quedar suspendidos hasta qué tanto se integré la sala, porque se van a enviar ellos la Sala Superior y la Sala Especializada.