Todas las escuelas laborando: Setab

Al cien por ciento es el reporte que tiene la Secretaría de Educación Pública en Tabasco de escuelas de nivel básico que abrieron la semana pasada, señaló su titular Víctor Manuel López Cruz, al destacar que la entrega de libros de texto culminó de manera exitosa, y sólo faltan algunos detalles sobre la entrega de útiles escolares.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios de comunicación durante la gira del mandatario tabasqueño Arturo Núñez Jiménez por Teapa y la entrega de infraestructura educativa, el funcionario educativo remarcó claramente que no se puede hablar en estos momentos de una “posible migración” de estudiantes de municipios limítrofes de Tabasco con Chiapas, en donde por cuestiones de cierre de escuelas, ellos estarán buscando opciones en este sitio.

Dijo que no se les puede negar la entrada a absolutamente a nadie, pero que en este momento, no se tiene una cifra sí existe esta posibilidad, en dónde es y qué este es una situación que se presenta de manera común y corriente.

“Ya que hasta dentro de municipios tabasqueños hay migración de estudiantes de un municipio a otro, por lo cual también en Tabasco se esta buscando la cercanía y esto se puede estar dando”, pero explicó claramente que en estos momentos no puede dar un número en porcentaje de cuántos estudiantes de comunidades chiapanecas limítrofes con Tabasco están buscando una opción en escuelas tabasqueña de municipios cercanos.

“Se tiene que analizar y esperar que realmente no sobresalga una cifra que pueda ocasionar mayores problemas”.

De igual forma, destacó en torno a los libros de texto estos se entregan al cien por ciento en todas las aulas y en las escuelas de todas las comunidades del Estado de Tabasco, que no hay problema alguno.

Solo faltan útiles escolares

Además destacó que queda un mínimo porcentaje de entrega de los útiles escolares que regala el gobierno del Estado de Tabasco a los de nivel primaria, que solamente se faltan algunos detalles, y se espera que se entregue completamente