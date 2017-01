Tiempo de reflexionar y aprender del pasado

Al autoanálisis y reflexión para cambiar nuestro entorno, invitan integrantes de la organización no gubernamental Bandera de la Paz

El inicio de este nuevo año es momento propicio para reflexionar y aprender del pasado, disfrutar el presente y construir el futuro; ya que cada año trae retos, desafíos y experiencias que debemos orientar en beneficio propio, de la familia y de la comunidad, consideró la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera.

En la primera emisión del 2017 del programa Familia DIF, Nuestra Familia, López Aguilera tuvo como invitados a Martín Cerna Ruiz y Bertha Lili Domínguez Cano, coordinadores de la Bandera de la Paz de la Organización no Gubernamental de las Naciones Unidas para Michoacán y Tabasco; así como a Patricia Huitrón García, directora de Orientación Familiar y Asistencia Social, del organismo asistencial estatal.

Al platicar respecto a las cosas y actitudes que debemos modificar para mejorar nuestro entorno, Martín Cerna señaló que debemos actuar con calma ante la situación y problemática diaria que vivimos; comenzar por cambiar las cosas más sencillas, sin responsabilizar a nadie del estado en que se encuentran.

A veces escuchamos “es la cruz que tengo que cargar” o “así es mi vida”, pero el vivir se trata de cambio y superación, no quedarnos paralizados por el miedo sino dirigirnos hacia las cosas positivas, y este es un buen año para comenzar, apoyados en la paz interior para así crear la paz exterior que se necesita, aseveró a su vez Lili Domínguez.

Los especialistas explicaron que el ser humano está acostumbrado a criticar por miedo, pero lo verdaderamente importante es verse al espejo, mirar dentro de nosotros para reconocernos, porque ello nos dará la fortaleza que necesitamos.

Señalaron que el análisis de cada año es distinto, ya que se deben cerrar ciclos, dejar lo que es imposible y no ha servido en nuestra vida, y en su lugar poner en marcha nuestros valores. Dejar caer lo que nos hace mal, no abrazar al dolor, angustia y amargura, porque ello no deja espacio para lo bueno: la familia. Así podremos lograr el cambio que necesita nuestra familia, Tabasco, el país y el mundo, enfatizaron.

Cerna Ruiz y Domínguez Cano, expusieron que Bandera de la Paz es un símbolo poco conocido, pero representa una gran fuerza. Son tres círculos en la parte de en medio que dan la fortaleza de lo que pienso, hago y digo; engloba el ser congruente con uno mismo, lo que trae en sí la paz interior y unifica a todos. Es un ícono universal donde convergen ciencia, arte y espiritualidad, y todos podemos alcanzar ese nivel, añadieron.

Unidad para lograr la paz

Por su parte, Patricia Huitrón opinó que el tema de la paz se debe trabajar en diferentes niveles, pues no es lo mismo la reflexión en los adultos que enseñar a los niños a analizar qué sienten, las causas de un conflicto o de situaciones incómodas o enojosas, y lo que debe hacerse para detener esa sensación.

Hay un gran trabajo por hacer con los niños, sentarlos y enseñarlos a respirar, ya que si se les hace este hábito, serán agentes capaces de modificar las acciones a favor de una mejor sociedad, puntualizó.