Tiburones se quedan en Veracruz

Ante los rumores sobre que los Tiburones Rojos podrían cambiar de sede a partir de la próxima temporada, el dueño del equipo Fidel Kuri Grajales, salió a desmentir aquellas versiones y aseguró que él nunca tuvo en sus planes sacar al equipo de Veracruz.

Veracruz, Veracruz

Agencias

A través de un comunicado que dio a conocer el propio dueño del equipo, Kuri reveló que “ayer se publicaron varias notas sobre la posible salida de los Tiburones Rojos, las cuales molestaron a los aficionados veracruzanos. Yo también me hubiera molestado como aficionado pero la realidad es que malinterpretaron las palabras”.

Es por ello que Kuri sentenció que “yo no me quiero llevar a los Tiburones de Veracruz del estado”, asegurando que los medios siempre cambian las palabras, y confesando que “el día de ayer estando en el Congreso de la Unión, varios reporteros me preguntaron sobre la salida del equipo y yo les dije que sería muy complicado, que tendría que meter un oficio ante la Federación Mexicana de Fútbol, y eso se transformó en “Tiburones meterá oficio en diciembre”, y como pueden ver la realidad fue completamente diferente”.

Además, Kuri reiteró que “somos unas de las mejores aficiones del país, además de que hemos invertido en otros equipos en el Estado. Trasladarnos a otra entidad, invertir en infraestructura es sumamente arriesgado y complicado”.