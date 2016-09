The Guardian se disculpa por error en nota contra Peña Nieto

El diario británico publicó una nota donde desmiente su artículo sobre supuestos conflictos de intereses entre el gobierno federal y el supuesto contratista Ricardo Pierdant

El diario británico The Guardian ofreció disculpas públicas a los involucrados en una nota sobre un supuesto conflicto de intereses entre el gobierno federal y un potencial contratista.

En un artículo, el diario admitió que publicó información falsa sobre el empresario Ricardo Pierdant, “aceptamos que ninguna de las sociedades del señor Pierdant ha obtenido ningún contrato con el Gobierno mexicano ni han participado en cualquiera de dichos procesos de contratación”.

También aceptó que publicó información errónea sobre Aurora Pierdant, hermana de Ricardo, a quien acusó de haber recibido supuestos beneficios del gobierno mexicano, por lo que le ofreció una disculpa y retiró de su sitio web la nota hecha por los reporteros José Luis Montenegro y Julio C. Roa.

Los acontecimientos

“Pedimos perdón por haber publicado una historia incompleta, que aceptamos se ve seriamente tergiversado su estatus profesional. Ahora hemos quitado el artículo de nuestro sitio web: Casa de Florida de la primera dama mexicana, propiedad de potencial contratista del gobierno mexicano”.

En su momento, la Presidencia de la República, a través de su vocero, Eduardo Sánchez Hernández, rechazó las aseveraciones del diario británico sobre una supuesta propiedad en Miami que vinculaba a la señora Angélica Rivera, con un potencial contratista del Gobierno federal.

The Guardian faltó a la verdad, es falso que el departamento referido sea el hogar de la señora Rivera de Peña en Florida. Ella misma hizo público que en 2005 adquirió una propiedad, distinta a la que refiere la nota, en el mismo edificio, indicó.

El vocero de la Presidencia de la República lamentó que el diario británico “oriente a sus reporteros a predecir el futuro, más que a confirmar la veracidad de su información y afirmó que Ricardo Pierdant no ha celebrado contratos con el Gobierno de la República y tampoco participa en algún proceso en curso.

Días después, Katie Thompson, responsable de comunicaciones del diario británico, sostuvo que The Guardian tiene una profunda responsabilidad al reportear en México. “Reafirmamos esta historia y jamás hemos pedido disculpas por ninguno de nuestros reportajes previos en México”.

Sin embargo, The Guardian ofreció este viernes una disculpa pública y retiró el artículo sobre el supuesto conflicto de intereses.