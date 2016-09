Thalía recibe fuertes críticas

La semana pasada resurgió un video de la cantante mexicana en la que, en pleno concierto, baja a un fan del escenario

Ciudad de México

Agencias

Thalía fue el centro de críticas en redes sociales la semana pasada tras difundirse un video de un concierto de hace unos años atrás, en donde la cantante supuestamente “despreció” a un fanático.

En el video podemos ver a la cantante interpretando su tema “Te perdiste mi amor”, mientras estira la mano para recibir una bandera gay, momento que aprovechó un fan para subir al escenario, pero Thalía sigue cantando hondeando la bandera.

Tiempo después, la también actriz regresa al lugar para devolver la bandera y al ver que el joven sigue en el escenario y empieza a brincar al ritmo de la canción, ella se le dice “bájate, bájate, bájate, mi amor”.

Este video ha sido visto por diversos usuarios en redes sociales dándola a conocer cómo #LadyBájate, sin embargo, Thalía no ha reaccionado ante las críticas, pero ha contestado de una mejor manera pues compartió varios videos del momento en que se lanza a sus fans durante el concierto que ofreció este fin de semana en New Jersey como parte de su gira “Latina Love Tour”, demostrando que está súper comprometida con ellos.

Junto a los videos ha escrito: “¡Y pareciera que me dan un buen jalón!… Pero aquí entre nos… ¡Me aventé un buen clavado! ¡Gracias por ser cómplices de mis locuras!” y en otro post agregó: “¡Marimar al mar de gente bella!!! ¡Qué rico! Gracias por este momento. Ahora, no prometo volverme a aventar, pero conmigo nunca se sabe.

Previo a este momento, también un pequeño fan de Brasil subió al escenario, en donde no pudo contener las lágrimas de la emoción de conocer a Thalía y ella compartió fotos en Instagram junto a las que dijo: “Gracias amor mío por este hermoso momento” ¡Me llenaste el corazón de tanto amor.