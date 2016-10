Thalía aclara rumores

La cantante mexicana compartió en su cuenta de Facebook un mensaje para rechazar cualquier apoyo a Donald Trump

Ciudad de México

Agencias

La cantante mexicana Thalía compartió en su cuenta de Facebook un mensaje para rechazar cualquier apoyo a Donald Trump, candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano.

Hace aproximadamente una hora, la intérprete de “Amor a la mexicana” publicó en la red social el mensaje en donde expresó:

“Quiero ser cien por ciento clara respecto a este tema: NO respaldo ni respaldaré a Donald Trump en lo absoluto. Yo NUNCA he apoyado su campaña ni tampoco apoyo a las personas que tienen sentimientos negativos e intenciones funestas con mi país”.

“Soy mexicana y estoy muy orgullosa de serlo. Cualquier persona que hable mal de mi gente me ofende a mí y a mi país. Soy firme en recalcar que NO apoyo ni apoyaré, de ninguna manera, a Donald Trump”.

Thalía salió así al paso de los comentarios que la vinculaban con Trump luego de que se difundiera una antigua imagen de ella frente a un helicóptero del millonario estadounidense.

“En diciembre del 2014 yo volé en el helicóptero que aparece en la foto que ha sido publicada recientemente en algunos medios. Esto ocurrió ANTES de que él anunciara su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos”.

Varios famosos han mostrado su rechazo a Trump con groserías e insultos.

Mientras que celebridades como Katy Perry o Madonna han tratado de conseguir votos para Hillary Clinton de maneras sorprendentes.

Katy Perry promovió desnuda el voto para Hillary. Y Madonna ofreció sexo oral para quienes voten por la candidata.