TET pide su edificio

Yolidabey Alvarado, Presidenta del Tribunal, afirman que es necesario esta infraestructura para atender las acciones que realiza

La presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco (TET), magistrada Yolidabey Alvarado de la Cruz aceptó que en la propuesta de presupuesto 2017 se incluirá la construcción de un inmueble para hacer más funcional las actividades de ese organismo jurisdiccional, obra que debería gestionar su sucesor inmediato que, de acuerdo a la legislación vigente, sería el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva.

Según el párrafo tercero del artículo 8 de la Ley Orgánica del TET, Alvarado de la Cruz no tiene oportunidad de una reelección inmediata al periodo de dos años por el cual fue electa y que concluye el próximo 7 de octubre. Pero como fue electa como magistrada por siete años, sí podría repetir a fines de 2018 puesto que la presidencia es rotativa.

Tal oportunidad no la tiene el magistrado Oscar Rebolledo Herrera, pues fue electo por el Senado de la República por un periodo de tres años, mismo que concluirá el 7 de octubre de 2017. Esa limitante legal favorece al magistrado Mata Villanueva quien concluirá el periodo de siete años del desaforado Jorge Montaño Ventura.

Reconoció que en la elaboración del proyecto de presupuesto del TET para un año no electoral como 2017 –aclaró, sin embargo, que el proceso electoral 2017-2018 inicia en octubre del año próximo–, se propondrá un recurso adicional para la compra o construcción de un inmueble “óptimo” que garantice el mejor funcionamiento del órgano jurisdiccional que actualmente tiene en comodato por 10 años una propiedad del gobierno estatal.

Alvarado de la Cruz recordó que el presupuesto de 2016 fue de 17.5 millones de pesos, pero explicó que debido a la elección extraordinaria de presidente municipal de Centro y delegados municipales en todo el estado, recibió una ampliación de 8.2 millones de pesos. Es decir que finalmente el TET dispuso de un recurso igual a 25 millones 700 mil pesos.