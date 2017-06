Terminó mi ciclo en Sagarpa

Destacó que realizó su mejor labor al frente de la delegación, y afirmó que meditará sobre sus acciones a futuro

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Al destacar que su ciclo como delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México en Tabasco terminó, el ahora ex delegado de esta dependencia, Carlos Hernández anunció la salida de esta misma y que no sabe quién podía revelarlo, y que su futuro será meditado posteriormente.

En breves comentarios a los medios de comunicación después de conocerse su salida de esta delegación de la Sagarpa, en la cual duro por aproximadamente 8 años, y en donde fue reconocido por la presente administración y del titular de la Sedafop Pedro Jiménez como un aliado de Tabasco, el funcionario federal remarcó, que es una salida que ya estaba planeada, que no es un despido o algo por el estilo, y que evidentemente hay que aceptarlo, “por supuesto que mi salida de la Sagarpa ya estaba definida. Siempre se terminan ciclos y este es uno de los cuales ya concluyó”.

Por lo cual deja esta dependencia con trabajo, con acciones concretas y en donde evidentemente, “por supuesto que di todo lo mejor de un servidor, pensando en Tabasco y dejando a un lado cuestiones partidista, ya que se tiene que trabajar para todos y eso es lo que se hizo en esta dependencia”.

Se le cuestionó si no era un despido ya que se le acusó de estar apoyando a un aspirante priista a la candidatura al gobierno de Tabasco, dijo que no responderá, que están las auditorías que se presentan a cada momento en esta dependencia, y no hay ninguna anomalía.

“Simplemente se acabó el ciclo que tenía en la Sagarpa y esto hay que mirar para adelante”.

En estos momentos no sabe absolutamente nada con esta situación, se espera que antes de finalizar la presente semana se conozca al nuevo delegado de esta dependencia en donde se barajan varios nombres, entre los que sobresalen Francisco Herrera ex presidente municipal de Centla Y ex senador; Francisco Moheno, ex diputado local.