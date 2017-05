No más recursos al IEPCT: López Cruz

María Elena Villarreal Vásquez

editvillarrealv@yahoo.com.mx

A la par de que en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), se aprestan al relevo de tres de sus actuales consejeros, ya también la titular de ese organismo, Maday Merino Damián y compañía, se aprestan a lanzar el anzuelo para conseguir más recursos para ese instituto, rumbo a las elecciones del 2018, cosa de la que el representante perredista ante esa institución, Javier López Cruz, ha manifestado su desacuerdo.

Efectivamente de todos es conocido la forma en que los consejeros electorales han manejado el erario, los sueldos que se han auto asignado, esto, no obstante que a últimas fechas se han “disminuido” en apenas una ínfima parte; pero sobre todo hay que poner sobre la mesa, la forma en que se han conducido en los recientes procesos electorales cuyos resultados han dejado mucho que desear, por lo que más que aprobar incrementos a los presupuestos que hasta ahora han venido manejando, habrá que exigirles operen con transparencia, con responsabilidad o de plano que mejor renuncien cuando no pueden con el paquete.

AL respecto López Cruz, representante del Partido de la Revolución Democrática ante el IEPCT dijo que su partido se ha pronunciado porque a los consejeros se les pidan cuentas debido a que se han negado a rendirlas o por lo menos a que expliquen porque no les alcanzó el presupuesto que solicitaron y les fue entregado para este año.

Es del conocimiento público, la forma en que han administrado -si es que a eso se le puede llamar administrar-, los recursos destinados a ese organismo además de que se han despachado con la cuchara grande con grandes sueldazos, en lo general no han sido muy claros y esto ha sido evidente cuando se han negado a implementar medidas de austeridad, cuando se han negado a dejar de recibir los bonos de gasolina entre otras canonjías que pretenden seguir disfrutando a cargo del erario público, cuando la transparencia les viene valiendo punto menos y cuando han sido pobres los resultados que han dado.

López Cruz respondió con su desacuerdo luego de que el secretario Ejecutivo del IEPCT, Roberto Félix López diera el “adelantito” de que para organizar la elección del 2018 solicitarán recursos ante la Secretaria de Finanzas del estado porque no cuentan con los fondos suficientes para organizar tal encomienda. Y qué bueno que haya sido el propio representante del PRD ante esa institución haya puesto en claro su desacuerdo en darle más dinero a ese Instituto, reduciendo recursos a programas sociales, cuando lo que el IEPCT tiene que hacer es aplicar medidas de austeridad y porque acotó “sería occiso que el gobierno del estado les autorice más dinero”, que antes de cumplirles peticiones millonarias, expliquen dónde quedó el presupuesto.

Ahí también está la contradicción en lo señalado por la delegada de la Junta local del Instituto Nacional Electoral, María Elena Cornejo en el sentido de que para la organización total de la elección de 2018, el IEPCT cuenta con todos los elementos, empero mientras no haya la certeza de que el gobierno estatal no apoyará con recursos económicos al IEPCT para la organización, no pueden atraer dichos trabajos. Es decir, que poderoso es don dinero.

Colofón

Por los rumbos del Congreso del Estado, estuvo de visita un grupo de niños de las escuelas unitarias del poblado Vicente Guerrero, mejor conocida como la comunidad de los “Que”, en donde predomina este apellido, así como del ejido Cuba del municipio de Balancán y Andrés Granillo de Emiliano Zapata, quienes fueron recibidos por la legisladora de la primer localidad mencionada, Yolanda Isabel Bolón Herrada con el propósito de reforzar valores cívicos entre la población estudiantil…Jiribilla llevó el discurso pronunciado por el secretario de Educación estatal, Ángel Solís Carballo, orador oficial en el 155 aniversario de la Batalla de Puebla y la toma de protesta de bandera a los soldados del Servicio Militar Nacional anticipados, remisos y damas voluntarias clase 1998, evento encabezado por el secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres en representación del gobernador, Arturo Nuñez Jiménez. Solís Carballo fustigó que hoy como en aquellos momentos adversos, la insidia y la deslealtad se asoman en contra del orden y la paz, “No nos equivoquemos, no podemos ceder el futuro a voces que pretenden sustituir al orden por el caos, en contra de la instituciones y debilitar a nuestra noble y fértil tierra”. Apuntó el titular de la SETAB…Agradecemos su valiosa lectura, siga disfrutando de este fin de semana y les esperamos P.D. el martes próximo.