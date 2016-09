Conozca a sus “leales” diputados locales

María Elena Villarreal Vásquez

editvillarrealv@yahoo.com.mx

Denigrante en verdad lo que sucede al interior del Congreso local, si no fuese porque se trata de unos cuantos “representantes populares” diríamos que se trata de una asonada legislativa, claro guardando las proporciones, pero con los mismos fines, los políticos. De asco en verdad y cuánta razón tiene el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, Agustín Rodríguez López, que es lamentable que los diputados estén cambiándose de partidos por intereses personales y no por el de la gente.

Conózcalos, anótelos y cuando los vuelva a ver en las boletas electorales, Usted decidirá si votar por esta clase de individuos que no conocen, ni de convicciones, ni de lealtad, ni mucho menos de ninguna otra clase de valores; los que hoy, momentáneamente, están engrosando la fracción de los “Independientes”; primero fue Leticia Palacios Caballero, de la Segunda Circunscripción Plurinominal, quien decidió emigrar de las filas del Partido Verde Ecologista; luego le siguió Juan Pablo de la Fuente Utrilla, de la VIII sección electoral del municipio de Centro, pero esté sí a quien su propio partido, Morena no le dejó otra salida.

Últimamente, Patricia Hernández Calderón, hasta hoy diputada por la Segunda Circunscripción Plurinominal por parte del PRI, pero que decidió enfocar sus baterías hacia los Independientes, pero con nada seguro cuando la diputación se encuentra en litio luego de que el tricolor decidiera impugnar y recuperar esa curul ante el Tribunal Electoral de Tabasco (TET), esto como ya sabemos por pertenecer al partido y no a la persona.

La otra, la de la también ex priista, hoy declarada independiente del II distrito electoral, correspondiente al municipio de Cárdenas, Zoila Margarita Isidro Pérez, la misma que como ya habíamos señalado en este mismo espacio, una semana antes habría jurado y perjurado lealtad al partido que primero le confió la candidatura y luego la llevó a la Legislatura y hasta había ratificado a Manuel Andrade Díaz como su coordinador de bancada, para luego dar el “golpe traidor”.

Y ya para rematar, José Atila Morales Ruiz de la Primera Circunscripción Plurinominal, el de la frase famosa, de que si a alguien no lo tratan bien en su casa, “se va entonces con la querida”, pues ya también se fue, del Partido Morena, decidió ser ahora Independiente, lo que no sabemos si finalmente esta fracción parlamentaria será la “querida” definitiva o algún otro partido al que se dice se irá.

Es lamentable que la pobreza de convicciones, de seriedad, de moral, de ética, de valores y demás, este campeando entre quienes integran la LXII Legislatura y todavía peor, que el sufrido pueblo de Tabasco, esté pagando los abultados sobres de esta clase de individuos, que en síntesis, no están produciendo ni arrojando ningún resultado para la mayoría de los tabasqueños, para la clase trabajadora.

Colofón

Los que se salvan de alguna manera, son los diputados federales que ante el Congreso de la Unión han decidido hacer alianzas para defender el presupuesto de la entidad, a fin de que este no sufra recortes en detrimento de los programas sociales de la entidad…Es de sabios reconocer debilidades o puntos vulnerables y ese es el caso en cuanto a la implementación del nuevo sistema de justicia penal del que el secretario Técnico de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el estado, Jorge Arzubide Dagdug, ha puesto en claro cuando señala: "Estamos trabajando en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, pero eso no quiere decir que se estén dando resultados, aunque su consolidación llevará varios años más", reconoció…En donde las cosas todavía no están muy claras, es por el Instituto Tecnológico Superior de La Venta, cuya salida no tiene ni pies, ni cola. Por cierto que un grupo de esa institución, docentes y alumnos, fueron atendidos por la Comisión Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados…Una vez más tabasqueños pudieron disfrutar del desfile cívico militar que año con año se lleva a cabo por las principales avenidas de la ciudad capital así como participaron cerca de cuatro mil personas, en la rememoración del tradicional "Grito de Independencia", encabezados por la autoridades estatales.