Entrampado el “Pino Suárez”

María Elena Villarreal Vásquez

editvillarrealv@yahoo.com.mx

Continúan las discrepancias en torno a la construcción del nuevo mercado “José María Pino Suárez” y si hasta el día de hoy no se destraba el conflicto, no se aclaran la serie de imprecisiones que existen, miembros de 12 de las 14 agrupaciones que integran los locatarios, se ha dicho marcharan hoy. La cuestión es que inclusive hay coincidencias entre quienes pertenecen a estas agrupaciones y las que encabeza Oscar Sosa León, en el sentido de no salirse del mercado si no se precisa por escrito por parte de las autoridades municipales, que tendrán preferencias en los locales que les reasignarán, en que sus derechos les serán respetados.

Ciertamente, no son dueños de los locales, pero ahí han permanecido por alrededor de 40 años, desde que se decidió trasladar a estos locatarios del centro de la ciudad Villahermosina a los alrededores de la colonia Casa Blanca, porque como bien señalan muchos de ellos, de ahí han vivido, ese es su patrimonio y el de sus hijos y ha sido el de sus padres e inclusive abuelos y no es que no estén de acuerdo en que se construyan el nuevo mercado, sino lo que están demandando es por escrito, les sea asegurado que volverán a contar con los espacios adecuados, de ahí que hasta hayan propuesto que esto lo declare en sesión el Cabildo Municipal de Centro.

Y para las cabecitas locas que ya piden saquen las manos quienes están detrás, habría que aclararles, por aquello de que nunca en su vida se han parado por un lugar de estos, que entre los locatarios hay gente, que son producto de la cultura del esfuerzo, que se ha preparado, que se ha capacitado, que se mantiene informada, pero que independientemente de eso continúan trabajando en lo que les ha permitido un modo de vida honesto. Entonces por favor, no insultemos su inteligencia.

La mejor prueba para quienes creen que el PRI está queriendo mover las aguas, ahí tienen la afirmación de la diputada federal Liliana Madrigal en el sentido de que inclusive el tricolor está dispuesto a apoyar la ampliación de plazos para que el presupuesto destinado a la construcción del mercado “José María Pino Suárez” no se pierda y en cambio sí, se aplique mientras continúa el diálogo entre locatarios y autoridades para la ejecución de la obra en este año.

De este asunto hay que remarcar que por la parte oficial, hay una actitud determinante de no dar ni un paso atrás, de no reconsiderar la construcción del mercado en otra sede, de no dar por escrito la seguridad de que volverán los locatarios a ocupar el mismo espacio y porque según el alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa, porque la elaboración de otro proyecto ejecutivo implicaría la pérdida de los recursos autorizados por Hacienda. Por qué no llevar ante las autoridades hacendarias el planteamiento de la mayoría de los locatarios y dejar que sea la propia SHCP la que determine lo conducente. No hay que ahogarse en un vaso de agua.

Y en este asunto hay que recordar la frase del ex gobernador Carlos A, Madrazo “si el pueblo, a medio día dice que es de noche, hay que encender las farolas”, pero además, prudente y conducente sería, dejar de hacer proyectos de escritorio, hay que escuchar la voz del pueblo.

Colofón

Ahí está un planteamiento que se ocupa del bienestar general, y es precisamente el que ha hecho la Diócesis de Tabasco que encabeza el obispo Gerardo Rojas, que asienta la esperanza de que no se incrementen los precios de la canasta básica y los servicios públicos por el nuevo ajuste presupuestal anunciado por Hacienda…Hay un sentir generalizado y a la vez descontento, entre la gente que trabaja con el alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, quien dicen, no les ha cumplido lo prometido en campaña y lo que es peor, ni siquiera los ha recibido…Preocupa lo señalado por el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda, que la economía no está en terapia intensiva…A propósito de los que han renunciado a la militancia del tricolor, hoy entre los priistas convencidos se dice que se van porque no ven dinero. Que eso sí es solidaridad. Y por cierto, ya sabe quiénes son los primeros que saltan del barco cuando este se está hundiendo…Por su atención, mil gracias, les esperamos el próximo jueves P.D.