Tenista sorprendido por nivel en Abierto de EEUU

En su regreso al Abierto de Estados Unidos, cuarto Grand Slam de la temporada, el tenista argentino Juan Martín del Potro aseguró estar en camino de mostrar su mejor versión con el objetivo de volver a levantar el cetro en suelo neoyorquino.

Nueva York, EEUU

Notimex

“Nunca me rindo, confío en mí mismo y en mi equipo. Sé lo duro que trabajé para alcanzar este momento y creo que puedo evolucionar en el futuro si mantengo el esfuerzo hasta ahora mostrado”, indicó en entrevista para el sitio oficial de dicho torneo.

Tras haber alcanzado este lunes la ronda de cuartos de final del evento que lo vio coronarse en 2009, la “Torre de Tandil” confesó que no esperaba llegar tan lejos en el certamen, pese a traer un buen ritmo de los Juegos Olímpicos Río 2016, en donde cosechó la medalla de plata.

“No esperaba estar en la segunda semana de este torneo y tampoco esperaba conseguir una medalla en Río; no creía llegar a este nivel a estas alturas de la temporada y soy consciente de que estoy causando sorpresas a mis colegas en esta gira”, añadió.

Luego de someterse a tres cirugías en la muñeca izquierda en el lapso de 2014 a 2015, “Delpo” ha demostrado estar en óptimas condiciones físicas al no ceder ningún set durante las tres primeras rondas del torneo, situación que le ha añadido confianza para encarar la antesala de las semifinales.

“Esto pinta bien conforme van avanzando los días, y creo que puedo ser más peligroso en el futuro si no bajo los brazos y me mantengo trabajando duro”, expresó.