Destaca en audios, que hay diversos desvíos de recursos, falta de pago a personal y alteración de nómina

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

De nueva cuenta en el ojo del huracán el presidente municipal de Teapa, Jorge Armando Cano Gómez, al descubrirse que su hermano, Tony Cano Gómez explica de que hay severos contratiempos financieros en este ayuntamiento, todo derivado a qué tiene personal cobrando altos salarios y que además no les entregan su pago completo, y que evidentemente ello provoca que no se hagan obras de desarrollo social.

En un audio que circula en redes sociales, se destaca que el hermano del alcalde, Tony Cano Gómez, define con otra persona, que se encuentra desesperado, ya que hay obras como pozos profundos que no se pueden realizar en esta comuna, supuestamente porque no hay recursos económicos, y él mismo se contesta diciendo que le explicó a su hermano, Jorge Armando Cano de que, si le dejaría de pagar a 6 personas en un mes, tendría cerca de 600 mil pesos, y con ello podía hacer este tipo de situaciones.

Y detalló que existen personas que van a cobrar a esta comuna, en donde les hacen firmar documentos desde 60 hasta 80 mil pesos, pero que solamente reciben como máximo 25 mil.

Por lo cual con ese dinero que se queda en sus manos, podría tener recursos económicos para realizar este tipo de acciones en favor de la sociedad.

De igual forma, en otro de los audios que se encuentra en redes sociales, el hermano también hablando con otra persona señala que tiene problemas económicos en torno a la nómina, ya que hasta el Órgano Superior de Fiscalización puede llegar a revisarla y auditarla, y encontrarse severas anomalías.

Dice que entre una de estas, son los pagos que no se han hecho a diversos proveedores, porque se le está pagando a seccionales para estar trabajando a favor de la comuna.

Cansado de la situación

El hermano señala, con palabras altisonantes, que se encuentra ya cansado de esta situación, y que pueden presentarse severos problemas, sobre todo con el Órgano Superior de Fiscalización al encontrar severas irregularidades dentro de esta comuna, con lo cual de nueva cuenta el presidente municipal Jorge Armando Cano, quién defirió la reunión con la Comisión de Honor y Justicia del Verde Ecologista la semana pasada, tiene severos problemas, ya que su hermano ha realizado comentarios en torno a los problemas legales, económicos y hasta de supuestos aviadores que llegan a cobrar a esta comuna de Teapa.