También investigar a Jorge Carrillo

La diputada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD) María Luisa Castellanos, dejó en claro que es necesario que el Órgano Superior de Fiscalización (OSFT), no se quede con las manos cruzadas y que inicien las acciones en contra del ex presidente municipal de Paraíso, Jorge Carrillo por un desfalco cercanos los 70 millones de pesos, lo cual fue corroborado en la cuenta pública que se presentó en diciembre del año pasado.

Y que espera que este organismo ya realice las acciones para que este ex alcalde, tenga demandas penales y pueda pagar el fraude que cometió en su gestión.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios de comunicación, la integrante de la Tercera Comisión Inspectora de Hacienda, dejo en claro que ella en su momento, reprobó la cuenta pública del municipio de Paraíso del último año de Jorge Carrillo en aquella demarcación, en donde dijo que se tiene faltantes comprobables, cercanos a los 70 millones de pesos, y que a pesar de haber sido aprobada por la mayoría, es el Órgano Superior de Fiscalización quien tiene los cuadernos de cargos en donde tiene responsabilidad jurídica, así también como que regrese los recursos por parte del ex alcalde.

Dijo que evidentemente a pesar de aprobarse la cuenta, no es una cota de poder y que se requiere iniciar acciones penales; dijo que tiene la plena confianza en el Órgano Superior de Fiscalización, para que evidentemente se lleve a cabo estas acciones, en donde Jorge Carrillo no debe quedarse impune y paseándose tranquilamente por las calles, pues evidentemente hizo en el último año una defraudación en el ayuntamiento, ya que dejó sin pagar a proveedores y hasta los pagos a diversos servidores públicos.