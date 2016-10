Tabasco va en dirección correcta

La denominación de origen (DO) concedida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) al “Cacao Grijalva”, único en el mundo por su sabor y aroma, es un paso en la dirección correcta hacia la despetrolización de la economía de Tabasco, aseveró aquí el gobernador Arturo Núñez Jiménez. Instó a retomar esa misma perseverancia, valentía y entrega, para recuperar la superficie y los volúmenes de producción, a fin de que cuando el auge petrolero regrese porque el precio se reponga, tengamos las bases de una economía diversificada y liderada por la agroindustria y el turismo.

Al recibir del director general del IMPI, Miguel Ángel Margáin González, el distintivo que formaliza la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen del “Cacao Grijalva”, en vigor desde el pasado 29 de agosto, el mandatario subrayó que con la acreditación este cultivo emblemático del estado será reconocido mundialmente.

En una jornada calificada como histórica, porque cristalizó el sueño perseguido desde hace 12 años por empresarios y productores vinculados a la actividad, Núñez Jiménez felicitó a quienes hicieron posible este triunfo –entre ellos, integrantes de familias con tradición cacaotera como los Wolter y los Cacep–, y trazó la ruta inmediata para afianzar el logro.

La carrera sigue, abundó, con la expedición de la Norma Oficial Mexicana, en la que ya se trabaja; la integración del Consejo Regulador, que tendrá como referente al del tequila (prototipo en el mapa de las DO en México), y la gestión del IMPI ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, para lograr el reconocimiento de nuestro producto en 28 países con los que existen tratados internacionales.

Todos ganamos

Miguel Ángel Margáin, valoró la gestión ardua del gobierno estatal –a través de las secretarías de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (Sedafop), y de Desarrollo Económico y Turismo (SDET)– para alcanzar la declaratoria, pero dejó claro que “aquí no acaba todo, apenas comienza”.

El funcionario federal enfatizó que con la propiedad intelectual del aromático todos ganamos, y exhortó a los actores relacionados con la cadena productiva a sacar el mayor provecho a una circunstancia que hoy, por las condiciones de suelo y clima, la intervención del hombre en el manejo de plantaciones y su proceso postcosecha, hacen de Tabasco un lugar idóneo y único para este cultivo.

Ante productores, empresarios, industriales, académicos, representantes de sectores productivos, funcionarios estatales, delegados federales y diputados locales, el gobernador Núñez Jiménez resaltó que la acreditación vincula la calidad de un producto ancestral a esta geografía en particular, lo hace singular y reconoce esa condición que no admite copia alguna.

En la Hacienda “La Luz”, cuya línea Quetzalli, Bombón de Maracuyá, ganó recientemente la Medalla de Bronce en la competencia internacional “Chocolats Awards”, efectuada en dos fases en Nueva York, Estados Unidos, y Londres, Inglaterra, el jefe del Ejecutivo, explicó que con esta DO México acumula 15 certificaciones en la materia.

En el caso de Tabasco, abundó, comprende el reconocimiento a 11 municipios agrupados en tres subregiones, sedes geográfica del Cacao Grijalva: la entrañable Chontalpa (Cárdenas, Huimanguillo, Cunduacán, Comalcalco y Paraíso); el sector Centro (Centro, Nacajuca y Jalpa de Méndez), y La Sierra (Jalapa, Teapa y Tacotalpa).

Atribuyó este logro al trabajo de gente visionaria y a todos los cacaoteros, que hace apenas unos años se debatían para evitar la extinción de esta milenaria plantación por el embate de la moniliasis, una enfermedad que redujo en un tercio la superficie cultivada, que pasó de 65 mil a 41 mil hectáreas, refirió acompañado de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF.

Vamos por recuperación

Arturo Núñez instó a retomar esa misma perseverancia, valentía y entrega, para recuperar la superficie y los volúmenes de producción, a fin de que cuando el auge petrolero regrese porque el precio se reponga, tengamos las bases de una economía diversificada y liderada por la agroindustria y el turismo.

En la ceremonia protocolaria, atestiguada por Patricia García Escudero Márquez, directora general de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España, y por Andrés Torres Acuña, secretario del Consejo Regulador del Tequila, Miguel Ángel Margáin añadió que con la DO, las micros, pequeñas y medianas empresas relacionadas con la actividad encontrarán mejores nichos de oportunidad en el mercado interno de exportación.