Tabasco tiene timón y rumbo: De la Vega Asmitia

El congresista afirmó que es la actual administación, se ha trabajado para lograr los resultados que la sociedad ha demandado

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

Tabasco, “tiene timón y rumbo”, afirmó tácito el diputado José Antonio De la Vega Asmitia al refutar los cuestionamientos de las fracciones parlamentarias opositores al PRD, específicamente las del PRI y PVEM, a la administración pública estatal.

“La democracia parlamentaria es el fundamento de la democracia gubernamental”, señaló de entrada el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) al presentar el posicionamiento del PRD respecto a la agenda legislativa para el segundo periodo de sesiones del Congreso estatal, guía que las siete coordinadores parlamentarios aprobaron en la víspera.

Tras las intervenciones de los diputados Federico Madrazo Rojas y Manuel Andrade Díaz que en el posicionamiento de las bancadas del PVEM y PRI incluyeron críticas al Poder Ejecutivo local, el coordinador de la fracción del PRD explicó que las instituciones políticas, económicas, sociales y de justicia se desarrollan al tenor de las fuentes legislativas que, añadió, desde el Congreso “propician el perfeccionamiento de sus estructuras y de sus normatividades”.

Por eso, agregó, la agenda legislativa es la ingeniería de la democracia parlamentaria en dos sentidos: Es reflejo de las demandas ciudadanas y al integrarse estas a las bancadas partidistas, “implica el desarrollo político, gubernamental y cultural, es lo que le quita superficialidad a la política”, precisó De la Vega Asmitia.

Antes de expresar un rosario de cuestionamientos al gobierno estatal, el coordinador del PVEM resaltó que “Tabasco, no tiene timón, ni rumbo”. Y, en la parte final de su intervención, Madrazo Rojas exhortó a sus contrapartes de la Legislatura 62 a que sean “parte de la solución” a los problemas predominantes en la entidad agilizando –planteó– “los temas en las comisiones, los saquemos de la congeladora y dictaminemos los asuntos pendientes”.

Último en la lista de oradores, De la Vega Asmitia sólo espero la intervención del ex gobernador Andrade Díaz para devolver los agravios del pevemista.

En su momento, Andrade Díaz conminó a los legisladores a actuar “con dignidad, ajustándonos a la legalidad, a que primero pensemos en los gobernados y no en los gobernantes. Estos cargos son pasajeros y lo que queda en la memoria de los ciudadanos es la forma como ejercimos el mandato que nos confirieron”, manifestó.

Martín Palacios Calderón, del Partido del Trabajo, en tono menos mediático empezó el torrente de críticas que también expresaron los coordinadores del Morena y Movimiento Ciudadano.

“Ciertamente en Tabasco todo urge”, apuntó para luego rematar el enunciado con una paráfrasis al mensaje presidencial con motivo de su cuarto informe de gobierno: “Por eso cada acción cuenta”, acuñó y luego, sentenció: El Partido del Trabajo “no es, ni será jamás, testigo mudo, ciego o cojo ante la historia de Tabasco”.

Según el presidente de la Jucopo, la agenda legislativa de fin de año integra las iniciativas de la anterior que no “alcanzaron” a discutirse y, por consiguiente, a calificarse.