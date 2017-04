Tabasco se proyecta al mundo: Núñez

Al inaugurar la edición 2017 de la Feria Tabasco ¡Lo mejor del Edén!, el gobernador Arturo Núñez Jiménez afirmó que esta festividad continúa afianzándose como el espacio que permite reforzar los lazos que dan identidad y cohesión social a los tabasqueños. Por ello, invitó a los tabasqueños a aprovechar al máximo los 11 días de actividades, y dijo que sin distraernos de atender los problemas que se viven cotidianamente, el evento representa la oportunidad de proyectar al mundo los atributos culturales, gastronómicos y productivos de la entidad.

Inicia el jolgorio. Este jueves en las instalaciones del Parque Tabasco “Dora María”, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez inauguró la Feria Tabasco 2017, en donde hizo un llamado a que se convierta en “la tabasqueñidad” para que a través de las raíces, cultura se logre sentir ser tabasqueño.

Junto con Salvador Sánchez, sub secretario de calidad de la Secretaria de Turismo, de la presidenta del Sistema DIF Tabasco, profesora Martha Lilia López Aguilera, de la Flor Tabasco 2017 Bárbara Aranguren y de cuentos de tabasqueños, con el corte del listón.

Ahí, el mandatario estatal destacó que “vamos aprovechar bien tiempo, y a pesar de tantas tensiones y la cotidianidad que se viven hoy por las circunstancias que atraviesa el mundo, el país y el estado, para que sin distraernos y de atender los problemas que enfrentamos, podamos, sin embargo, reforzar estos lazos que nos vean cuestión solidaridad y cohesión”.

“De nueva cuenta en esta cita anual para la inauguración formal en este caso de la Feria Tabasco 2017 Lo Mejor del Edén; a un servidor como a mi esposa Martha Lilia López Aguilera, me da mucho gusto haber estado en los eventos previos de la feria acompañando a los 17 guapas y talentosas embajadoras”.

Esta feria contribuirá a enriquecerla de muchos modos, ya que es cierto lo que señalo David Gustavo Rodríguez Rosario, “los principales objetivos que se busca a través de la Organización anualmente de nuestra feria son el turismo, pero también resaltó lo que señalaba el subsecretario Sánchez Estrada, qué es un elemento muy importante para la cuestión Social, para fortalecer la identidad entre los tabasqueños”.

“Esta feria anual nos une, no facilita el número de municipios que tiene, que son 17, imagínense ustedes lo que pedía organizar una feria así para cada año en Oaxaca que tiene 570 municipios, y con 17 imagínense, con 570 embajadoras, entre otros muchos problemas”.

Y resaltó que “este número de municipios facilita la integración, que sin ser determinista geográfico, nuestra propia orografía nos hace posibles”.

El grueso del territorio tabasqueño es una planicie costera a tener 7 metros sobre el nivel del mar que tiene tierra entonces la cuota primaria sobre el nivel del metro es de 4 metros, “tenemos como parte de los Pantanos de Centla, la olla de la Chontalpa y algunas otras regiones del Estado, pero la misma condición de planicie surcada por 7 cuencas hidrológicas, dos de las más importantes del país que es el Grijalva y el Usumacinta, facilita la comunicación entre los tabasqueños, ya que nuestra cabecera municipal más lejana de la capital está dos horas y media por vía terrestre, cuando hay estado donde se puede llevar mucho más tiempo para llegar a algunos municipios”.

“Pero nuestra feria es lo que ayuda la geografía, hacer una nueva integración entre otros elementos con la presencia de la belleza tabasqueña a través de las 17 embajadoras que designa cada uno de los municipios, del concurso de belleza que es parte de la elección de la Flor”.

Indicó el gobernador que “también la participación de las embajadoras cumple una gran función; para empezar ellas mismas estoy seguro que el recorrido previo a quisieron por todo el estado en los días de prefería, a muchas permitió conocer la totalidad de los 17 municipios de Tabasco, que a lo mejor no conocías por su edad, diversas razones; ahora ya lo conocen y así como ellas vienen aquí tabasqueña de los 7 municipios hay una presencia diaria de varios municipios para presentar sus diversas actuaciones de sus órganos e institutos de promoción cultural, educativa, artística, todo ello de una feria de la tabasqueña”.