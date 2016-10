Tabasco saldrá adelante, así lo reclama la historia: Arturo Núñez Jiménez

El gobernador Arturo Núñez, refrenda su dedicación y compromiso para atender las necesidades de la población, siempre buscando mejorar la calidad de vida de todos los tabasqueños

Gobernar Tabasco nunca fue para mí simple ambición personal, accidente en mi trayectoria, tropiezo ocasional o una ocurrencia frívola; tampoco empecinamiento y mucho menos obsesión enfermiza, afirmó el gobernador Arturo Núñez en su primera intervención pública como mandatario estatal donde reiteró “Honraré la encomienda con total entrega a las causas de Tabasco y de los tabasqueños”.

En tres años diez meses de gobierno, Núñez Jiménez se ha calificado entre otras muchas cosas como un excelente orador, dejando huella en favor de la sociedad y en mensajes significativos en la clase política del Estado. “Desplegaré mis mejores esfuerzos por Tabasco para merecer su confianza y respaldo”

Su vocación por la política, entendida como vocación de servicio a la gente, y con los años, como pedagogía social e instrumento para procesar la pluralidad propia de la naturaleza y la sociedad humanas, a fin de darle sentido y dirección a la convivencia colectiva.

Una tarea esencial de la política y del político consiste en actuar, lejos de cualquier voluntarismo, para cambiar las circunstancias, no esperar a que se den las circunstancias para actuar.

Ha mantenido un compromiso político y ético con Tabasco desde el primero de enero de 2013. “Entre nosotros no hay cabida para el desánimo ni reto que nos arredre”, reiteró. Tabasco va a salir adelante porque así lo reclama la historia y así lo quieren los tabasqueños.

En el camino de su vida y en la política, ha reiterado que el apoyo de su familia ha sido fundamental para salir adelante ante los retos y las oportunidades, en particular las aportaciones, el trabajo de servicio social emprendido con gran emoción y la promoción del voto hecho por quien constituye el mayor lujo en su vida: su esposa, Martha Lilia López Aguilera.

Trabajando contra nepotismo

Como Gobernador del Estado daré el ejemplo, sin concesión alguna al nepotismo, al amiguismo, al tráfico de influencias, al conflicto de intereses o a cualquier otro comportamiento indebido. Reitero aquí y ahora: no he venido a gobernar para ver que me llevo de Tabasco; he venido a hacerlo para aportarle a Tabasco.

El triunfo obtenido en julio de 2012 no fue sólo un triunfo personal. Fue, sobre todo, hazaña colectiva de los tabasqueños y las tabasqueñas que, hartos de la situación prevaleciente, dieron el primer paso para concretar en la realidad sus sueños por otro Tabasco posible empezar una nueva era política en la entidad. Hablar de una nueva partiendo del claroscuro de los logros y problemas precedentes, aprovechar el ‘bono democrático’ que se asocia con la alternancia de partidos en el poder.

“La posibilidad de la alternancia es requisito indispensable de todo régimen político que se precie de ser democrático; sin esa posibilidad no tendrían plenitud otras instituciones propias de la democracia: libertades y derechos, sistema de partidos competitivos y condiciones de equidad en la competencia electoral, entre las más importantes”

Construyendo democracia

Hemos avanzado estos años en la construcción democrática, sobre todo en su expresión electoral, pero la realidad nacional no permite a nadie la autocomplacencia.

Hay que dejar atrás la concepción de la alternancia como ajuste de cuentas entre partidos o como simple relevo de titulares de los poderes públicos que tienen en los comicios su sustento legítimo, sin políticas públicas diferenciadas, con excepción de las políticas de Estado que expresan los acuerdos en lo fundamental. No queremos ni alternancia como revancha, ni alternancia sin alternativa. Debe significar énfasis y contenidos diferenciados en la conducción y el manejo del quehacer gubernamental y administrativo.

La prioridad tiene que ser necesariamente combatir la pobreza, la marginación y la desigualdad social. Con casi la mitad de los mexicanos, y más de la mitad de los tabasqueños, en situación de pobreza, difícilmente habrá tranquilidad social para el resto de la población. No se necesita ser un gran sociólogo para entender el drama que viven México y Tabasco, proporciones guardadas, en el ámbito de la inseguridad pública.

