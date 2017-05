Tabasco no es zona de riesgo: Sedena

El comandante de la XXX Zona Militar con sede en Villahermosa, general Jorge Andrade, dejó en claro que a Tabasco no se le cataloga como una zona de problema de tráfico o manejo de armas ilegales, en donde mencionó que en torno al programa de despistolización, en lo que va del programa, solamente ocho ciudadanos han ido a realizar el cambio de armas.

En entrevista con los medios de comunicación después de hacer entrega de un donativo por parte de esta zona militar a la benemérita Cruz Roja tabasqueña, el comandante indicó que a Tabasco no se le puede catalogar como una zona de alto riesgo en torno a las armas de fuego, pues evidentemente no se tienen datos estadísticos de que existan mucho manejo de estas armas,

Indicó que la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos determina que cualquier ciudadano puede tener un arma para defensa personal dentro de sus hogares, pero las deben tener registrado ante las instancias respectivas, y dijo que ante esta situación, pues no se puede especificar ni contabilizar cuántas armas permitidas están en Tabasco.

En Tabasco ha sido mínima la participación de la ciudadanía en el programa de canje de armas, pues en lo que va del año, ocho personas han cambiado su arma de fuego por un electrodoméstico.

A decir del comandante de la XXX Zona Militar, Jorge Andrade Ramírez, la poca respuesta ciudadana al programa de canje de armas es porque hay pocas personas con un arma en su poder descartando con ello la existencia de un mercado negro de armas para uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Andrade Ramírez dijo que debido a la poca participación ciudadana se intensificó la campaña itinerante de canje de armas, en ese sentido, expuso que en algunos casos ante la falta de convocatoria, se levantan los módulos sin tener un registro si quiera de alguien que se haya acercado a pedir información.

En otro tema, Andrade Ramírez confirmó que el aterrizaje de un helicóptero en la zona de El Country se debió a una falla mecánica de la unidad.

“Fue una falla de la aeronave, todo estaba conforme a la normatividad”, aseguró.