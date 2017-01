Tabasco, indiferente a protestas por combustibles

A pesar que en las redes sociales las críticas son severas ante el alza y liberación del precio de la gasolina, en la realidad el tabasqueños “es apático para reclamar las injusticias que el gobierno federal comete en nuestra contra”, señaló el líder social Raúl Druvalier, quien dijo que “no importa que seamos 20 o 100, seguiremos en esta protesta en contra de esta arbitrariedad”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Por ello, un grupo de personas protestaron en el entronque de Ruiz Cortines y Paseo Tabasco por el alza a los precios del combustible que entró en vigor este 1 de enero de 2017, donde acusaron a la sociedad de ser apático ante los incrementos de los energéticos.

Raúl Drouaillet Patiño, con pancartas en mano, indicó “estamos exigiendo al gobierno federal que frene el alto precio de la gasolina y le recordamos que refinar cuesta menos de 18 centavos, todos los demás sirve para explotar y robar al pueblo mexicano”.

Apuntó que Tabasco donde se extrae el petróleo son dueños de los recursos naturales, sin embargo solo reciben afectaciones en sus tierras y no un beneficio, “tenemos nuestros cultivos y aguas envenenadas, las lluvias de ácido que cae en todo el territorio y otros crímenes que comete la explotación petrolera”.

“Estamos sintiendo el alto costo de los pasajes, de los alimentos, esto es criminal, tenemos desempleos y no pagan a los trabajadores transitorios y esto se va a recrudecer, estamos invitando a que todo mundo se manifieste de forma pacífica, porque la mafia del gobierno está lista para desaparecer a los manifestantes”, indicó.

Reconoció que la sociedad tabasqueña se encuentra apática ante estos hechos, “pero seguimos invitando, sabemos que ha faltado ánimo aún no han sentido el daño que se viene, vendrá más desempleos, en las comunidades va a seguir agudizando la pobreza, por eso invitamos que salgan a las calles a gritar el dolor”.