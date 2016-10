Arturo Núñez Jiménez ha manifestado es un discurso que él tiene el respaldo total e irrestricto por parte del gobierno de la República, que a pesar de ser un gobierno emanado de un partido diferente al que gobierna Tabasco, eso no importa sino sencillamente se trabaja para la misma coordinación, para la misma sociedad y para el mismo beneficio

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

La relación del gobierno de Tabasco con la Federación y la administración que preside el presidente Enrique Peña Nieto es excelente, en buenos términos, institucional y sobre todo, trabajando de manera conjunta, ello para lograr los beneficios del desarrollo de esta entidad, ha señalado en infinidad de ocasiones el mandatario tabasqueño Arturo Núñez Jiménez.

En este sentido y después que el pasado 4 de mayo, aquí en esta ciudad capital, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto diera a conocer el Plan Estratégico de Recuperación Económica para Tabasco y Campeche, las dos entidades netamente petroleras y que por la baja del precio del hidrocarburo están sufriendo en su economía, el mandatario estatal Arturo Núñez Jiménez ha señalado que se cuenta con el apoyo irrestricto del gobierno federal a través del propio jefe del Ejecutivo, en donde ponderó que este respeto es por el modo en que se trabaja de manera conjunta, donde se ha destacado en diversas actividades.

La relación con la Federación siempre ha sido adecuada, de trabajo, de conjunto, buscando los beneficios colectivos y sobre todo que se cuenta con el respaldo de la generación para que Tabasco salga adelante.

Cabe destacar que en varias ocasiones sobre todo cuando acude a municipios que gobierna el Partido Acción Nacional, el Verde Ecologista, Núñez Jiménez ha señalado que el gobierno federal trabaja para todo el país, que el gobierno estatal para la entidad respectiva y el municipio para su propia demarcación.

Pero al final de cuentas es la misma sociedad a la que se tiene que gobernar, por lo cual tiene importar colores partidistas, posiciones políticas o cualquier tipo de ideología o de intereses, está relación siempre ha sido fructífera, sana y, sobre todo, respetuosa para atender la problemática que tiene el estado de Tabasco.

El mandatario tabasqueño indicó que desde el 4 de mayo cuando se presentó el plan estratégico de recuperación económica y ante la petición del propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto de que se apoyara con todo por parte del gabinete nacional a Tabasco, han acudido este entidad diversos actores políticos tanto de primer nivel como directores, asesores en donde entrada han estado apoyando con esta recuperación al Estado de Tabasco, los directores de Banobras, Conagua, secretario de Turismo, ISSSTE, Instituto Nacional de Educación para adultos entre otros servidores públicos, así como funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de economía, con la finalidad de establecer las pautas respectivas con la finalidad de encontrar esas axiomas, pero sobre todo en apoyo total al estado de Tabasco ante esta situación.

Arturo Núñez Jiménez ha manifestado es un discurso que él tiene el respaldo total e irrestricto por parte del gobierno de la República, que a pesar de ser un gobierno emanado de un partido diferente al que gobierna Tabasco, eso no importa sino sencillamente se trabaja para la misma coordinación, para la misma sociedad y para el mismo beneficio, es por ello que ante ello se espera que la situación siga siendo lo mismo que la Federación está trabajando con todo a Tabasco, como la señala el mandatario tabasqueño.

Con lo del presupuesto, evidentemente existe la intención plena de las autoridades federales están apoyando en Tabasco con todo para evitar mayores problemas.

Mencionó que la relación con el presidente Enrique Peña Nieto es de gobernantes, de amigos institucional y que evidentemente, a pesar de estar en partidos diferentes, se está pensando simplemente en el beneficio estatal y por lo cual esto seguirá hasta el final de este sexenio.

El jefe del Ejecutivo estatal precisó que se tiene buena relación con todos los funcionarios y secretarios de la Administración Federal, quienes han traído obras, programas, beneficios y con esta situación buscar la reactivación económica en donde destacó que el gobierno federal le cumple a Tabasco.

Llega FIRA con acciones

En su oportunidad, el gobernador Arturo Núñez y el director general de la institución, Rafael Gamboa, se reunieron con el sector agroproductivo y financiero local.

Todo ello en medio de la contracción de la industria petrolera, en Tabasco el campo se ha convertido en un generador de buenas noticias que apuntan hacia la diversificación de la estructura económica para no depender sólo de los hidrocarburos, subrayó el gobernador Arturo Núñez Jiménez.

Con el director general de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Rafael Gamboa González, el mandatario estatal sostuvo un encuentro con el sector agroproductivo y financiero, en el que la institución se fijó como meta detonar en este 2016 una inversión en el campo local de dos mil 500 millones de pesos.

El funcionario federal precisó que este esfuerzo implicará la colocación de una cartera de dos mil millones en financiamiento directo en beneficio del sector agroalimentario del estado, esto es, un incremento de 16 por ciento con respecto al año 2015.

Núñez Jiménez consideró oportuno este acercamiento, ya que frente a la crisis que golpea al país y de manera más directa a la entidad por la caída de los precios internacionales del petróleo, el financiamiento representa la vía para alentar el desarrollo y amortiguar la restricción del gasto público directo.

Aseveró que ante la convulsión petrolera y su impacto directo en los altos niveles de desocupación en el estado, su gobierno no se ha quedado cruzado de brazos ni en espera de que se recuperen los precios de los hidrocarburos, y acentuó que desde 2013 se puso en marcha una estrategia para reconstituir la economía primaria, la cual hoy comienza a arrojar resultados.

Ante agroindustriales, productores e intermediarios financieros, el jefe del Ejecutivo destacó las buenas noticias del campo, entre las que citó el desarrollo de 50 mil hectáreas de plantaciones forestales comerciales, así como la primera agroindustria, Proteak, que con una inversión de 200 millones de dólares abre brecha en el sureste en el procesamiento de madera.

También destacó la proyección de un distrito de riego en el bajo Usumacinta, que posee un potencial de 250 mil hectáreas productivas en Tabasco y Campeche, así como la expansión a gran velocidad de la palma de aceite, que hoy cuenta con más de 20 mil hectáreas establecidas y existe el compromiso federal de impulsar el desarrollo de 30 mil hectáreas más en el mediano plazo.

En lo referente a este último cultivo, refirió que su crecimiento ha sido tal que la planta extractora de palma ubicada en Jalapa tuvo que duplicar su capacidad, y en breve se concluirá otra agroindustria en Emiliano Zapata, que sumadas a las que están proyectadas para Huimanguillo, Tenosique y norte de Chiapas, generarán condiciones para evolucionar a una refinadora de aceite.

Ante agroindustriales, productores e intermediarios financieros, el jefe del Ejecutivo advirtió que los recortes previstos inicialmente en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 repercutirían en el campo con la desaparición de los programas concurrentes con las entidades y el Seguro Pecuario Catastrófico.

“Son asuntos que nos preocupan sobremanera porque han sido instrumentos claves para apoyar los esfuerzos de los productores”, alertó.

Dijo que su gobierno insistirá en que a Tabasco se le conceda, aún dentro de los márgenes estrechos de maniobra, un tratamiento diferenciado en el PEF 2017 porque no obstante los esfuerzos de reactivación económica emprendidos, la convulsión petrolera sigue impactando en altos niveles de desocupación.

En la reunión, efectuada en la Quinta Grijalva, el mandatario indicó que frente al escenario de recesión petrolera, su gobierno no se ha quedado cruzado de brazos ni en espera de que se recuperen los precios de los hidrocarburos; por el contrario, acentuó, ha hecho su parte al apoyar la reconstitución de la economía primaria, la cual hoy ya muestra signos de recuperación.

El director de FIRA, Rafael Gamboa, resaltó que Tabasco posee una vocación agropecuaria que le confiere condiciones para afrontar la actual coyuntura del sector hidrocarburos, y reconoció la muy sensata administración del gobernador Núñez al generar una relación de responsabilidad mutua entre productores y comercializadores, entre acreditados y acreedores, para facilitar un buen ambiente de negocios.

Reorientación gasto público

En la reorientación del gasto público 2017, debe imperar un criterio de sensibilidad política y social respecto a lo que implicaría para el país presupuestar rubros en cero, en sectores muy delicados como el campo, la seguridad pública o la prevención del delito, advirtió el gobernador Arturo Núñez Jiménez.

Sostuvo que si bien el ajuste presupuestal, previsto en el paquete fiscal enviado por el presidente Enrique Peña Nieto a la Cámara de Diputados federal, impacta a todas las entidades federativas, este tema no sólo es una cuestión de montos sino también de cómo se distribuye la reducción.

En entrevista, Núñez Jiménez habló de los resultados de la reunión que gobernadores emanados del PRD, sus líderes parlamentarios en San Lázaro y su dirigencia nacional, sostuvieron la víspera con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña.

Destacó la disposición del secretario Meade Kuribreña para atender los planteamientos que hizo junto con sus homólogos de Michoacán, Morelos, Oaxaca y de la Ciudad de México, e indicó que ahora seguirá una serie de reuniones entre funcionarios de la SHCP y los secretarios de Finanzas de las entidades, para revisar la conformación del presupuesto del año entrante.

El mandatario aseveró que aunque los márgenes de maniobra del paquete fiscal son muy estrechos, por el choque externo que vive el país en materia macroeconómica, Tabasco seguirá dando la lucha para lograr una distribución del gasto público más justa.

Precisó que en el caso tabasqueño, una primera aproximación advierte un recorte de poco más de mil 500 millones de pesos, el cual es el resultante de la reducción de tres mil 184 millones del gasto federalizado, menos los incrementos de 784 millones que registraría en sus participaciones fiscales, y casi 857 millones previstos en otras aportaciones o ramos del propio gasto federalizado.

En ese sentido, el gobernador alertó que el impacto para la entidad se reflejaría no sólo a través del gasto federalizado, que es el que comparte la federación con las entidades, sino también vía la inversión que de manera directa aplica el gobierno de la República en las entidades por medio de sus delegaciones.

Lo anterior, abundó, sin contar la reducción de 86 mil 355 millones de pesos del gasto programable que sufriría Petróleos Mexicanos (Pemex), de la cual una buena parte pegaría a Tabasco por su condición de estado productor de hidrocarburos.

Tras ofrecer un panorama del punto en que se encuentra la entidad en el complejo tema de las finanzas públicas, el jefe del Ejecutivo también comentó que los distribuidores viales comprometidos por el gobierno federal con el estado, “podrían no concretarse en lo que falta del sexenio” a causa de la crisis económica derivada de la situación petrolera y el choque externo que vive la economía del país

El gobernador Arturo Núñez Jiménez reiteró la defensa que ha emprendido su gobierno para evitar que se vea afectado el presupuesto de egresos 2017 para la entidad, y expuso que está en firme la reunión que sostendrá con los legisladores federales en la que revisarán cómo impactará el proyecto del Ejecutivo Federal.

El mandatario tabasqueño indicó que en la negociación del presupuesto se privilegiarán rubros como el educativo, el agropecuario y el hidráulico; “viene todavía un proceso largo de negociación que culmina con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, que es el 15 de noviembre, y tenemos este tiempo para ver qué cosas logramos que no se retiren del presupuesto 2017”

Y reiteró que planteará se dé un tratamiento diferenciado para Tabasco, por su condición de entidad petrolera y la situación que prevalece ante la caída de los precios del hidrocarburo.

EPN cumple a Tabasco: ANJ

La problemática de las entidades que han sufrido una mayor afectación en sus ingresos por su íntima vinculación a las actividades petroleras, como Tabasco, Campeche y Veracruz, será tomada en consideración en la discusión del presupuesto 2017, prometió aquí el presidente Enrique Peña Nieto.

A petición del gobernador tabasqueño Arturo Núñez Jiménez, de otorgar un trato diferenciado a los estados que, por su condición de productores, han resentido de forma más directa la contracción de la industria petrolera, Peña Nieto anticipó que se considerará la situación especial de cada uno ellos, para que no se detenga la inversión y haya proyectos de infraestructura y otros programas de política pública.

El gobernador describió la situación crítica que vive el estado por la crisis petrolera, la cual ha impactado en una tasa de desempleo de 7.7 por ciento, la más alta del país, y se mostró agradecido con la deferencia presidencial de no desatender a los estados que han resentido una mayor afectación, incluso dentro de los márgenes de maniobra estrechos que se tienen con el presupuesto.

Núñez Jiménez aseveró que aun en medio de las dificultades vinculadas a la dependencia petrolera y a la situación de los precios del crudo, en Tabasco “vamos saliendo adelante” a partir del esfuerzo de diversificación productiva que desde el gobierno estatal se impulsa para recuperar otras actividades del sector primario, como la agroindustria y el turismo, y así no depender sólo de los hidrocarburos.

El mandatario indicó que en el desafío de dejar atrás la petrodependencia, ayudará mucho la disposición de la Federación para incluir a Tabasco en una cuarta Zona Económica Especial (ZEE), así como el Programa de Reactivación Económica y el Desarrollo Productivo implementado para afrontar la etapa urgente de la crisis.

Tabasco es ejemplo: EPN

El presidente Enrique Peña felicitó a Tabasco por impulsar, desde el gobierno estatal y en armonía con los esfuerzos federales, nuevas actividades para lograr desde el sector primario la despetrolización de su economía, y añadió que una vez que se apruebe, la próxima ZEE permitirá a esta región contar con nuevos incentivos de orden fiscal y un moderno marco regulatorio para alentar la inversión, el empleo y el crecimiento.

Agregó que con proyectos como el de Proteak, “Tabasco está demostrando que sí puede tomar rutas distintas a la industria vinculada con los hidrocarburos”, e indicó que con la expansión forestal comercial “es momento de implantar nuevos paradigmas de desarrollo sustentable, que al tiempo de generar nuevos empleos, desarrollo e inversión, sea absolutamente respetuosos del medio ambiente”.

Sobre el debate del paquete fiscal que se aproxima en el Congreso de la Unión, Peña Nieto puntualizó que corresponderá a su gobierno “apretarse el cinturón” y actuar con sentido de responsabilidad, en vista del “recorte agresivo” que se prevé al gasto público por razones de la caída de los precios del petróleo.

Tratamiento diferencial, pide a SHCP y SE

El gobernador Arturo Núñez Jiménez planteó al gobierno federal la necesidad de que a Tabasco se le confiera un tratamiento presupuestal 2017 con criterios diferenciados, en virtud del severo impacto que ha tenido la crisis de los precios del petróleo en los ingresos estatales.

En la segunda reunión ordinaria del Consejo Consultivo para la Reactivación Económica y el Desarrollo Productivo, a la que acudieron funcionarios de las secretarías de Economía (SE), y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el mandatario describió la magnitud del problema que vive esta zona petrolera y que hoy se refleja en altos niveles de desocupación.

Acompañado del subsecretario de Industria y Comercio de la SE, Rogelio Garza Garza, y el director general de Política y Proyectos de Productividad de la SHCP, Juan Rebolledo Márquez Padilla, Núñez Jiménez también expresó la urgencia de acelerar las medidas de corto plazo previstas en el Programa de Reactivación Económica y el Desarrollo Productivo, especialmente en el tema de financiamiento.

Subrayó que los tabasqueños aprecian todo lo que se está haciendo a través de esta iniciativa implementada por el presidente Enrique Peña Nieto, para ir al rescate de estados petroleros como Tabasco y Campeche, aunque consideró que aún se requiere hacer más para equilibrar el peso específico que tiene la industria petrolera, y Pemex en particular, en la economía regional.

En el evento efectuado en la Quinta Grijalva, el mandatario explicó que la crisis del petróleo se ha extendido durante 18 meses, lo que ha significado un franco deterioro para la recaudación del país, pero con un impacto mayor en estados productores como Tabasco, que hoy depende en exceso de la industria de los hidrocarburos.

Recorte federal al campo

De manera específica, pidió a la SHCP que aun dentro de los márgenes estrechos de maniobra previstos para el ejercicio entrante, “de lo que estamos conscientes y no nos desentendemos ni dejamos de ser solidarios con la circunstancia nacional y presupuestal”, esta región petrolera reciba un trato oportuno y diferente, y anticipó que la misma solicitud llevará a la Cámara de Diputados federal.

Advirtió el riesgo social que ello implicaría y puso sobre la mesa la demanda de pescadores en torno a las restricciones que aún prevalecen en la zona costera, pese al anuncio presidencial de que se abrirían 10 mil kilómetros cuadrados de aguas marinas para esta actividad en la Sonda de Campeche. Al respecto, Rogelio Garza garantizó que “es una medida que no tiene marcha atrás y vamos a revisar qué está pasando”.

En este tenor, se enlistó un plan de cinco puntos en el seno del consejo consultivo, para meter el acelerador en acciones inmediatas, de corto plazo y largo aliento.

Uno, crear un grupo de trabajo para revisar información que lleve a aligerar las compras no consolidadas de Pemex; dos, ampliación presupuestal del Programa de Fomento al Autoempleo del Servicio Nacional de Empleo, vía las capacitaciones; tres, lanzar una promoción agresiva de Tabasco como un destino de congresos y reuniones; cuatro, promover misiones de negocios para atraer inversión, y cinco, crear un grupo de trabajo en el tema de financiamiento al desarrollo en el marco de la Zona Económica Especial.

El subsecretario de la SE, Rogelio Garza, y el directivo de la SHCP, Juan Rebolledo, presentaron avances de la iniciativa echada andar por el presidente, y reiteraron el compromiso del gobierno de la República de hacer todo lo posible para imprimir mayor velocidad a las estrategias de reactivación.

Aduanas beneficia a tabasco con la ZEE

El Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Ricardo Treviño Chapa, afirmó que Tabasco es el estado que –a la fecha– le ha presentado el proyecto más avanzado para ser sede de la Cuarta Zona Económica Especial (ZEE).

En gira de trabajo efectuada en Frontera, junto con el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), David Gustavo Rodríguez Rosario, Treviño Chapa destacó los acuerdos que sobre el tema han sostenido el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Arturo Núñez Jiménez.

Indicó que el proyecto de Zona Económica Especial que le presentó Rodríguez Rosario es el más avanzado que conoce, y destacó como parte fundamental la participación de los empresarios.

Reiteró el apoyo y respaldo de la Federación, pues consideró que esta Zona Económica Especial sería la primera en empezar a funcionar por los avances que se tienen del proyecto.

A su vez, Rodríguez Rosario explicó las oportunidades que ofrece la entidad, ya que cuenta con avances en materia de territorio, infraestructura, actividades económicas, evaluación estratégica, estudios de prefactibilidad, entre otros.

Enfatizó: “ya lo escuchamos en palabras de la autoridad federal de Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani, que aquí no hay tiempo que perder, y no porque se hayan anunciado primero las otras tres, ésta la vamos a dejar rezagada”.

El subsecretario de Desarrollo Industrial y Comercio, Herminio Silván Lanestosa, aseguró que el proyecto del Puerto Frontera cuenta con grandes oportunidades al situarse en la región sureste, donde se concentra la mayor cantidad de reservas de hidrocarburos que están considerados en el plan quinquenal de la Secretaría de Energía.

ZEE especial

Los esfuerzos orientados a diversificar y despetrolizar la economía tabasqueña están rindiendo frutos, pues además del impulso que se da a Zona Económica Especial (ZEE), contamos ya con 50 mil hectáreas de plantaciones forestales comerciales; hay 20 mil hectáreas dedicadas al cultivo de la palma de aceite, cuya actividad se expande vertiginosamente, además de inversiones privadas previstas para plantas extractoras de aceite, subrayó el gobernador Arturo Núñez Jiménez.

Indicó que la crisis derivada de la caída de precios del petróleo no debe provocar la cancelación de inversiones en este rubro, ya que esta etapa “se va a superar y las empresas del sector tendrán –como lo han tenido en otros momentos- la oportunidad de un gran auge, porque seguimos enfrentando un déficit de vivienda digna muy grande”.

Núñez Jiménez detalló que se ha avanzado en el Programa de reactivación y desarrollo económico del estado, puesto en marcha el 4 de mayo por el presidente Enrique Peña Nieto, con pagos de Pemex a acreedores, exenciones fiscales, facilidades para cumplir el ISR, IVA, y las aportaciones al Seguro Social e Infonavit; apoyos a micro y pequeñas empresas, así como la duplicación de presupuestos a dependencias federales para aplicar programas de empleo temporal y necesidades ingentes de la población, detalló.

En ese contexto, el titular del Ejecutivo refirió los trabajos para concretar la cuarta ZEE que comprende a nuestro estado y a Campeche; aseveró que conforme a especialistas, todo lo que se ha venido haciendo en el portafolio de negocios de Tabasco, contribuye a acelerar su establecimiento para tener resultados específicos en el 2018.

De manera especial, hay que retomar otras actividades en las que hemos tenido éxito en el pasado, como la agroindustria y el turismo, prosiguió el mandatario quien observó que está muy avanzada la construcción de una segunda planta extractora de aceite, cerca del poblado Chablé, municipio de Emiliano Zapata, y existen proyectos para otras dos en Huimanguillo y Tenosique. El siguiente paso sería, dijo, una refinería de aceite de palma, porque la única que existe en la región está en Minatitlán, Veracruz.

Acciones en educación

Al poner en marcha el Primer Congreso Nacional de Educación Media Superior, que reúne por tres días a especialistas nacionales e internacionales en la materia, el gobernador Arturo Núñez Jiménez valoró la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para darle una “sacudida” a la enseñanza pública.

“Esto era necesario en el país porque hubo una etapa en la que el crecimiento demográfico dominó los aspectos educativos. La meta era atender toda la demanda, particularmente la primaria, pero progresivamente se amplió a preescolar, secundaria y media superior, estableciéndolas como obligatorias y gratuitas”, subrayó.

Núñez Jiménez aseguró que el país se encuentra empeñado en esa reforma de gran calado, integral, y que busca transformar lo que es necesario en el ámbito educativo en todos sus niveles. “Desde luego, por su trascendencia dentro de la reforma, los aspectos laborales han ocupado la mayor atención y visibilidad, pero no son los únicos”, consideró.

Inadem trabaja con el estado

El gobernador Arturo Núñez Jiménez entregó apoyos para el impulso y empleabilidad de las micro y pequeñas empresas, como parte del Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo del Estado de Tabasco, y que prevé entregar diez mil pesos a fondo perdido a mil 500 microempresarios de siete municipios, por un monto total de 15 millones de pesos.

En compañía del presidente del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), Enrique Jacob Rocha, el mandatario estatal agradeció al presidente Enrique Peña Nieto la puesta en marcha de este programa, apenas a casi siete semanas que anunció la estrategia para que Tabasco se recupere luego de la caída de los precios del petróleo a nivel internacional y que se reflejó en la pérdida de miles de empleos en la entidad.

“También doy las gracias al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, ya que por conducto del Inadem nos dio respuesta rápida en beneficio de nuestros empresarios afectados por la crisis de la industria petrolera. Estas acciones se suman a los beneficios que nos ha dado en estos tres años y medio de administración”, subrayó.

Solicitó respetuoso al director del Inadem no dejar de respaldar al estado ante el ajuste presupuestal que padece, derivado de la caída de la recaudación de la industria petrolera, que pasó del 40 al 18 por ciento a nivel nacional. “Ojalá que a Campeche y a Tabasco nos sigan tratando de manera diferente”, aseveró.

En el salón Gorostiza del Palacio de Gobierno, Núñez Jiménez insistió en la necesidad de diversificar la economía tabasqueña para no depender exclusivamente del petróleo. “Trabajamos en el impulso de nuestra agroindustria y el turismo, que son dos excelentes opciones para salir adelante”, afirmó.

El presidente del Inadem explicó que el Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo del Estado de Tabasco, consta de varias etapas, y los apoyos para el impulso y empleabilidad de las micro y pequeñas empresas forman parte de la estrategia, y servirán para fortalecer a pequeños negocios de Centro, Centla, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Macuspana y Paraíso.

“Servirán para que enfrenten algunos pasivos, como los pagos de la luz, el agua o la renta, y se recuperen poco a poco. Buscamos que tengan liquidez y saquen adelante su negocio, que principalmente está encabezado por una familia”, aseguró Enrique Jacob Rocha ante presidentes de cámaras y colegios empresariales y funcionarios locales.

El funcionario federal anunció que se trabaja en otra etapa para respaldar a pequeñas empresas tabasqueñas con un monto inicial de 200 millones de pesos, recursos que provienen de los gobiernos de la República y del estado. Informó que además se pretende que negocios estatales se certifiquen para que formen parte del padrón de proveedores del sector petrolero.

Jacob Rocha destacó que aparte de estas acciones en beneficio del empresariado tabasqueño, el Inadem ha respaldo al estado con recursos superiores a 220 millones de pesos en distintos proyectos. “Nuestro compromiso es seguir trabajando de cerca con Tabasco para apoyar sus actividades productivas”, puntualizó.

Detalló que en la presentación del programa el pasado 4 de mayo, se acordó hacer evaluaciones cada seis meses de las acciones realizadas. “Pero el 4 de junio ya se hizo la primera revisión de lo hecho y lo pendiente y estamos avanzando bien”, señaló.

En la ceremonia, el Ejecutivo estatal entregó recursos a microempresarios del municipio de Centro de giros como restaurantes, agencias de viajes, purificadoras, tiendas misceláneas, panaderías y reparadoras de equipos de cómputo, entre otros.

Excelente relación con Pemex

“Petróleos Mexicanos (Pemex) seguirá siendo pieza fundamental para México”, afirmó el gobernador Arturo Núñez Jiménez al participar en la gira de trabajo el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) de la Sección 44.

Acompañado del director general de Pemex, José Antonio González Anaya; el senador Carlos Antonio Romero Deschamps, secretario general del STPRM; y el diputado federal José del Pilar Córdova Hernández, secretario general de la Sección 44, y presidente del grupo de Integración Política, el jefe del Ejecutivo inauguró el fraccionamiento residencial “Valle del jaguar” en el municipio de Centro.

En su intervención, destacó lo señalado por el presidente Enrique Peña Nieto -el pasado 18 de marzo-, respecto a que la Empresa Productiva del Estado enfrenta nuevos retos y tiene en el sindicato petrolero un aliado fundamental.

Asimismo, Núñez Jiménez recordó que a lo largo de la historia se han vivido dos auges petroleros, y ahora con las oportunidades que surgen de la Reforma Energética, confió que una vez superada la caída de los precios del hidrocarburo, “habremos de vivir otro auge”.

En ese momento, empresa y sindicato demostrarán la condición de calidad mundial que los caracteriza, con una administración que también tiene claridad, rumbo y capacidad para la toma de decisiones, puntualizó el mandatario estatal.

“Con la nueva normatividad aplicable, en las nuevas circunstancias de estructuración de la industria petrolera mexicana; con la participación de nuevos actores, particularmente del sector privado, estoy seguro que Pemex seguirá demostrando que es pieza fundamental como lo ha sido en el pasado, el presente y el futuro de México”, señaló.

El director general de Pemex, José Antonio González Anaya, se refirió a la puesta en marcha de un nosocomio por la mañana en el municipio de Paraíso, al tiempo que agradeció la hospitalidad de Tabasco y destacó que siendo una empresa sana, financieramente fuerte y productora, Pemex contribuye a brindar una mejor calidad de vida a los mexicanos.

Reconocen la Federación por el nuevo juicio

A diez días del inicio de vigencia del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en todo el país, el gobernador Arturo Núñez Jiménez encabezó una reunión de evaluación de sus avances en Tabasco, en la que participó la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de esta modalidad (Setec), María de los Ángeles Fromow Rangel.

En Palacio de Gobierno, y junto a los titulares de las instancias operadoras en la entidad, el jefe del Ejecutivo revisó los requerimientos técnicos de esta segunda etapa de consolidación y fortalecimiento del NSJP, como parte de los esfuerzos que se realizan en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob) para agotar lo antes posible el sistema anterior.

“Definitivamente, el gobernador ha liderado este esfuerzo a nivel entidad para que este opere al 100 por ciento, creo que es un gran compromiso para cumplir con los requerimientos de la sociedad de una justicia con rostro humano en el ámbito penal, eficaz y eficiente”, destacó Fromow Rangel.

Se reafirmaron compromisos para ejecutar nueva infraestructura, adquirir mejor equipamiento y aplicar tecnologías de la información, a la par de mantener la capacitación continua de los recursos humanos participantes.

Se acordaron acciones específicas relacionadas con la aplicación de las nuevas leyes de Ejecución Penal y de Justicia para Adolescentes.

La titular de la Setec, afirmó que Tabasco es el primer estado que visita desde la implementación del nuevo sistema en todo el territorio nacional, lo que denota el compromiso de la entidad por cumplir cabalmente con este. “Viene una segunda etapa, y por órdenes del presidente Enrique Peña Nieto, se pidió no aflojar el paso sino mejorar el trabajo mediante estos esquemas de colaboración”.

Destacó que los avances del NSJP serán evaluados para hacer los ajustes necesarios, en apego al bien común y la legislación en la materia. “Vamos a revisar normatividad, tendremos pláticas técnicas y de intercambio de conocimientos de lo que se está viviendo en el terreno fáctico”, concluyó.

Apoyo al campo por Sagarpa

El gobernador Arturo Núñez Jiménez y el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Eduardo Calzada Rovirosa, encabezaron LA entrega de incentivos para la productividad e inauguraron una planta empacadora de mojarra tilapia, además que anunciaron nuevas inversiones por más de mil 100 millones de pesos para este sector.

Ante beneficiarios de los programas concurrentes y de apoyos directos, el jefe del Ejecutivo estatal afirmó que el rescate del campo tabasqueño iniciado en el año 2013 empieza a dar resultados, en pro del desarrollo de la entidad.

“Tarde que temprano el sector agropecuario tabasqueño tiene que resurgir, y lo está haciendo. Tenemos buenas noticias de que así está ocurriendo. Aquí está el apoyo al campo que ofrecimos para que Tabasco recupere la senda de su desarrollo agroindustrial”, señaló.

Núñez Jiménez expresó su agradecimiento al Gobierno de la República, ya que con este impulso, Tabasco mantiene su marcha hacia la diversificación de su economía, con lo que se garantiza un mejor futuro y mayores oportunidades para generar empleo.

“Con los recursos que hoy se entregan, y con los que se han entregado en estos programas concurrentes en 2013, 2014 y 2015, en total hemos canalizado al campo a través de este esfuerzo 1 mil 217 millones ochocientos ochenta y siete mil pesos. Se lo merecen porque su trabajo se lo merece productores de Tabasco”, afirmó el jefe del Ejecutivo.

Los incentivos a la productividad del sector agroalimentario de Tabasco entregados a productores, suman los 276 millones 158 mil pesos de inversión conjunta, que se traducen en maquinaria, materiales para construcción de infraestructura, apoyos para material vegetativo y acciones de mejoramiento genético, entre otros.

En su intervención, el titular de la Sagarpa, José Eduardo Calzada Rovirosa, recordó sus raíces tabasqueñas, así como su amistad de varios años con el gobernador Arturo Núñez, mismas que dijo, lo hacen comprometerse más con el desarrollo de la entidad.

“Hoy me da muchísimo gusto gobernador, que volvamos a coincidir en responsabilidades distintas pero con el mismo objetivo de que a México le vaya bien. Hoy tenemos otra trinchera. En el caso del gobernador, hacer que Tabasco florezca; en el caso de su servidor, es venir a sumarme a los esfuerzos de Tabasco para bien de los productores, particularmente de las mujeres”, indicó el funcionario.

Calzada Rovirosa adelantó que para antes del final de la administración, se plantarán 30 mil nuevas hectáreas de palma de aceite con el objetivo de incrementar a más de 100 mil la producción, la cual radica esencialmente en el Sureste del país, al tiempo de resaltar que continuarán ejerciéndose los demás programas como hasta ahora.

Añadió que el objetivo de la Sagarpa para este año es invertir en Tabasco otros un mil 100 millones de pesos en programas concurrentes, a fin de mantener el impulso a las actividades agroindustriales.

En la Nave 1 del Parque Tabasco hubo una muestra de los apoyos entregados con programas concurrentes y los de aplicación directa, mediante los que se beneficia a otros 76 mil productores tabasqueños a quienes el secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (Sedafop), Pedro Jiménez León, les reconoció los esfuerzos por hacer valer estos recursos en la mejora de la economía local.

Previamente, en el primer punto de la jornada, Núñez Jiménez y Calzada Rovirosa pusieron en operación la Empacadora de Tilapia de Acuacultores “Santa Rita”, en la ranchería Dos Montes del municipio de Centro.

Acompañados por el delegado de la dependencia, Carlos Hernández Reyez, las autoridades recorrieron la planta que genera 25 empleos directos y 98 indirectos, cuenta con una capacidad de producción de una tonelada de tilapia diaria y almacena hasta 60 toneladas de forma inicial, con lo que se crea una red de distribución a todo el país, gracias

En su decisión por diversificar la economía e impulsar la reconstrucción del campo tabasqueño, el gobernador Arturo Núñez Jiménez agradeció al gobierno federal su apoyo para lograr su cometido, luego de que el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Eduardo Calzada Rovirosa, aseguró que no se recortará un solo peso de los recursos programados para este año en la entidad.

En el encuentro con productores en la Quinta Grijalva, Núñez Jiménez se pronunció porque Tabasco recupere su vocación en el campo, y destacó que dicho propósito va por buen camino, porque se ha expandido la producción de palma de aceite, se desarrolla exitosamente la actividad de plantaciones forestales, el cacao está incrementando sus hectáreas de plantaciones, y se apoyan diversas actividades de cítricos, plataneros, maíz, caña de azúcar y otros productos.

Insistió en que Tabasco debe aprovechar las ventajas que ofrece la Reforma Energética, pero también tiene que despetrolizar su economía, y la agroindustria y el turismo son dos importantes actividades para lograrlo. “Podemos trabajar impulsando a nuestro campo, pero también en su desarrollo agroindustrial”, puntualizó.

El Ejecutivo estatal pidió al titular de la Sagarpa invite al presidente Enrique Peña Nieto para que inaugure la fábrica de productos madereros de la empresa Proteak, en Huimanguillo y en la que se han invertido 200 millones de dólares, así como una planta extractora de palma de aceite que está por concluir en el municipio de Emiliano Zapata.

“No solamente tengo la encomienda del presidente de la República de que esté pendiente de Tabasco, sino que por cuestiones personales quiero que le vaya bien y voy a estar aquí cuantas veces sea necesario”, enfatizó.

Productores de palma de aceite, cítricos, cacaoteros, apícolas, ganaderos y cañeros expusieron los principales problemas que enfrentan en sus actividades, y coincidieron en que han recibido todo el apoyo del gobernador Arturo Núñez Jiménez para fortalecer su trabajo. “Estamos seguros de que será recordado como el gobernador que inició el rescate del campo tabasqueño”, señalaron.

Apoyo al turismo

En su visita a Tabasco, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) del gobierno de la República, Enrique de la Madrid Cordero, resaltó la viabilidad de los proyectos que se desarrollan en la entidad bajo el liderazgo del gobierno de Arturo Núñez Jiménez, y en sintonía con las propuestas del empresariado local.

En entrevista luego de presentar en el municipio de Paraíso el Movimiento Nacional “Viajemos todos por México” y el programa “Mejora tu Hotel”, el funcionario federal reconoció la visión que se ha realizado por detonar el turismo en sus distintas vertientes, y resaltó el caso del nuevo Centro de Convenciones, el cual dijo “es un proyecto grande y ambicioso que va por buen camino”.

“Me gusta que este nuevo centro se construya en una asociación público-privada, en donde participa el sector privado y no todo sea con recursos fiscales federales o estatales”, y prometió que en lo que se requiera, la Sectur apoyará para complementar la estrategia en lo que sea necesario.

La visita del titular de la Sectur a Tabasco comprendió también un recorrido por las haciendas cacaoteras “La Luz” y “Jesús María” de Comalcalco, donde conoció de voz de los empresarios y prestadores de servicios las acciones que se han emprendido en esta apuesta por el turismo, como parte de la diversificación de la economía del estado.

De la Madrid Cordero refirió que las propuestas de la iniciativa privada tabasqueña son “variadas y viables”, que bien pueden ser aprovechadas en esta etapa ante la caída de los precios del hidrocarburo para revertir las afectaciones en el turismo de negocios, a fin de trasladar la infraestructura hotelera consolidada en Tabasco hacia el turismo de recreación.

“La caída del precio del petróleo nos obliga a ser creativos y a diversificar. Si nos focalizamos, empresarios y gobierno, podemos llevar a cabo los proyectos de manera más rápida”, señaló, al tiempo de reconocer que el turismo busca zonas distintas, relacionadas con la naturaleza. “Y Tabasco tiene todos esos lugares bellos”, reiteró.

Afirmó que programas como “Mejora tu Hotel”, permiten a los empresarios de ese ramo incrementar su infraestructura y readecuarla para recibir todo tipo de visitantes. Además, dijo que continuarán las iniciativas de apoyo directo del Gobierno de la República para el estado, el cual ha recibido en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, más de 200 millones de pesos en inversiones, en las que participa la administración estatal.

Dijo que en este 2016 aún existe la posibilidad de reasignar recursos e incrementar el impulso para sitios como el Pueblo Mágico de Tapijulapa y otros proyectos relacionados con la difusión y promoción.

Durante su estancia en la entidad, el secretario de Turismo recibió de los operadores tabasqueños la guía de avistamiento de aves que se utiliza en los recorridos, escuchó peticiones relacionadas con la difusión de la pesca deportiva, conoció los avances en las rutas de ciclismo, degustó platillos típicos de la entidad y se congratuló por los reconocimientos generados por la industria chocolatera estatal.

La cultura también es apoyada

El gobernador Arturo Núñez Jiménez, inauguró la Librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) que lleva el nombre del poeta tabasqueño “José Carlos Becerra”, espacio que cuenta con 18 mil 700 títulos y 30 mil ejemplares de 200 sellos editoriales que servirán de instrumento para reforzar la identidad cultural, abrir con la lectura el horizonte de las personas e incrementar su capacidad de reflexión.

Acompañado del director general del FCE, José Carreño Carlón, y de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera de Núñez, el jefe del Ejecutivo también puso en marcha (como parte de este proyecto que abona a la divulgación científica e inclusión social), la cafetería artesanal y gourmet llamada “Cafeto”, en un área contigua a la casa editorial.

Durante el evento, en el patio cultural de la Zona CICOM, Arturo Núñez subrayó la importancia que tiene el libro en esta época marcada por el vértigo que imponen el internet y las nuevas tecnológicas de la información y la comunicación, e invitó a la población a aprovechar al máximo este espacio equipado con sistema de consulta de voz y datos que -por inauguración-, ofrece descuentos de hasta 30 por ciento en títulos editados por el FCE.

Nueva cafetería da empleo a jóvenes down

Destacó que las adecuaciones hechas a la librería y la cafetería, en colaboración con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, requirieron una inversión de casi 14 millones de pesos; en ese sentido subrayó que su gobierno no ha escatimado, pese a las restricciones presupuestales, en atender la conservación y el mantenimiento de la infraestructura en todos sus aspectos porque representa el patrimonio de los tabasqueños.

Además del corte del listón y recorrido por las renovadas instalaciones, Núñez Jiménez inauguró también la cafetería “Cafeto”, atendida por niños y jóvenes con síndrome de Down, que responde a una iniciativa promovida por Martha Lilia López Aguilera y que constituye un ejemplo de “generosidad, solidaridad e igualdad de oportunidades” a favor de los grupos más vulnerables, según reconoció Carreño Carlón, quien además resaltó el impulso que el gobernador da a la cultura en Tabasco.

José Carreño se mostró complacido por la decisión del mandatario de insertar este espacio en el interior del complejo cultural que integra al Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer”, el teatro “Esperanza Iris”, la biblioteca pública “José María Pino Suárez” y una escuela de enseñanza artística, todas rehabilitadas durante la actual administración estatal; esto es testimonio del lugar prioritario que ocupa la cultura en el estado, sostuvo el funcionario federal.

El director del Fondo de Cultura Económica adelantó que para hacer de esta librería (la número 28 en el país) un lugar que sirva a la restitución del tejido social, se diseñará de manera conjunta con el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y centros de educación superior y media superior, un programa para la presentación de autores de libros, mesas de discusión, además de talleres de lectura y escritura para jóvenes.

En la apertura del inmueble que contiene colecciones que van desde la narrativa iberoamericana y universal, economía y educación, hasta la literatura juvenil, ciencias sociales, comunicación, periodismo, política y derecho, administración, sociología, estudios de género, filosofía, historia, antropología, poesía, arquitectura e historia del arte, la titular del IEC, Gabriela María Vázquez, fue la encargada de dar la bienvenida.

Semarnat apoya a Tabasco

Durante su estancia en esa región, que comprendió un recorrido por la empresa Proteak, que desarrolla una planta de tableros de mediana densidad, el secretario federal Rafael Pacchiano subrayó que en 2016 la Semarnat invertirá 226 millones de pesos para continuar respaldando -entre otros aspectos-, la vocación forestal de Tabasco, que hoy ocupa el primer lugar nacional en producción de plantaciones forestales comerciales.

En la visita del funcionario federal, Núñez Jiménez destacó que la agroindustrialización va por buen camino y que las plantaciones maderables, el incremento de la producción de palma de aceite, y la Planta Proteak son ejemplos claros de que se puede diversificar la economía estatal al dar un valor agregado a los productos.

Recalcó asimismo que el rescate del campo tabasqueño avanza con pasos firmes y ya se empieza a tener resultados positivos, pues la entidad lidera en el país la producción de limón y tiene el segundo lugar en piña, además de que mantiene una apuesta ambiciosa en el cultivo de palma de aceite.

Más tarde, en la Nave 1 del Parque Tabasco “Dora María”, en el marco de la entrega de recursos ambientales por más de 162 millones de pesos, el gobernador aseveró que sólo trabajando todos juntos, sin distingo partidista, con plena convicción de que cada orden de gobierno hará la parte que le corresponde, vamos a garantizar un mejor ambiente y la preservación de los recursos naturales.

Asimismo, Rafael Pacchiano adelantó que el Proyecto Hidrológico de Tabasco registra un avance de 51 por ciento y quedaría concluido en noviembre de 2017, programa en el que se invierten 3 mil 146 millones de pesos para el desarrollo de 183 obras, en beneficio de miles de tabasqueños.

Acciones para mitigar el cambio climático

Ante el director general de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Jorge Rescala Pérez, el titular de la Semarnat precisó que de los recursos entregados en este evento, 58 millones de pesos corresponden a la dotación de 29 unidades recolectoras de basura para 8 municipios.

Abundó que como parte de las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático, otros 82 millones de pesos se ejercerán en la sustitución de 5 mil 425 lámparas ahorradoras para alumbrado público de 12 municipios, con lo que además de reducir costos por este servicio, se coadyuvará a la reducción de gases de efecto invernadero.

Pacchiano Alamán agregó que adicionalmente se aplicarán 22 millones de pesos en la construcción de seis mil 286 estufas ecológicas, una estrategia enmarcada en la Cruzada Nacional Contra el Hambre que contribuye, acentuó, a detener la deforestación y abatir las enfermedades pulmonares y cardiovasculares por inhalación de dióxido de carbono.

Las familias beneficiadas participarán directamente en esta iniciativa y a cambio recibirán apoyos de empleo temporal, apuntó ante el secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental de la entidad (Sernapam), Ricardo Fitz Mendoza

Cumple la federación a Tabasco: Sener

Al poner en marcha el foro “Reforma Energética y el Estado de Tabasco: Desarrollo Económico y Crecimiento Incluyente”, el gobernador Arturo Núñez Jiménez planteó la construcción de un protocolo que rija en lo social la relación y acción interinstitucional del estado con la industria petrolera y sus impactos ambientales no atendidos.

Ante el titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, el mandatario afirmó que Tabasco ha avanzado en los tres años y medio de su gestión en una mejor convivencia con esta industria, y apuntó que como parte de este nuevo entendimiento resulta recomendable conocer oportunamente las medidas de prevención y mitigación de impactos negativos.

En el foro convocado por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados federal, Núñez Jiménez ofreció el respaldo de su gobierno para facilitar la gestión de la nueva Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), sobre la perspectiva de que próximamente en nuestro territorio y aguas costeras se intensificarán las operaciones de empresas asociadas a la exploración y producción de petróleo y gas.

El secretario Pedro Joaquín Coldwell subrayó que a poco más de dos años de la aprobación de la Reforma Energética, su implementación –pese a que requerirá todavía unos años más– ya empieza a rendir resultados, y refirió que en el caso de Tabasco, de las licitaciones comprendidas en la Ronda Uno, ocho áreas asignadas, cinco en tierra y tres en el mar frente al litoral, están localizadas en el estado, lo que implicará la llegada de empresas de cinco países.

Resaltó que los contratistas ganadores de licitaciones a ejecutarse en campos terrestres ubicados en Tabasco ya elaboran los estudios de impacto social en los municipios de Paraíso, Macuspana, Huimanguillo y Comalcalco.

El funcionario federal dijo que estas nuevas inversiones contribuirán a mejorar las condiciones de empleo de los tabasqueños y a reactivar la cadena de suministros de bienes y servicios energéticos, y comprometió el apoyo de la Sener para encontrar alternativas que ayuden a ampliar la participación estatal en un mayor número de eslabones en la cadena de valor de los hidrocarburos, y pase de ser una entidad que sólo produce energéticos a una que también los transforme.

En el espacio de análisis que reúne a expertos en energía, académicos e inversionistas, el jefe del Ejecutivo y el funcionario federal coincidieron en la importancia de Tabasco dentro de la industria nacional de los hidrocarburos, segmento en el que posee el segundo mayor volumen de reservas remanentes, con cerca de 30 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente, esto es, el 11.4 por ciento del total nacional.

Avances en infraestructura y transferencia tecnológica

Núñez Jiménez destacó que como parte de la política económica estatal que posibilitó un nuevo entendimiento con Petróleos Mexicanos (Pemex), se impulsan acciones que buscan preparar a la entidad en aspectos fundamentales de infraestructura, transferencia tecnológica y especialización de recursos humanos.

Precisó que en infraestructura se generan condiciones para afianzar el Puerto de Frontera como un centro de operaciones de las empresas petroleras que realicen actividades en el mar; se construye el Centro de Transferencia de Tecnología para el Sector Energético, para reducir la brecha tecnológica de las compañías locales, y se invierten 200 millones de pesos en el desarrollo de un consorcio de centros de investigación aplicada, logística y distribución, y manufactura avanzada.

A su vez, Pedro Joaquín Coldwell anunció que el próximo 5 de diciembre se dará a conocer a los ganadores de la cuarta licitación para aguas profundas y ultraprofundas en el Golfo de México, que incluye una provincia geológica costa afuera de los estados de Veracruz y Tabasco, y subrayó que con el nuevo modelo regulatorio de la relación de las empresas petroleras con los dueños de las tierras, alrededor de 1 mil ejidatarios tabasqueños resultarían beneficiados por la ocupación de sus terrenos.

Apoyo total de la Conagua

El gobernador Arturo Núñez Jiménez y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra, revisaron y actualizaron proyectos y estudios de inversión que podrían realizarse en un futuro en Tabasco, y que dependerán de la disponibilidad presupuestal de la dependencia federal.

A su llegada a Villahermosa, el mandatario tabasqueño recibió en la terminal aérea al director general de Conagua, con quien también inaugurará cuatro nuevas plantas vinculadas con el agua potable de la capital, y entregarán un Centro de Información Hidrológica y Meteorológica en las oficinas de la Dirección Local Tabasco de la dependencia federal.

Durante esta visita se dará cumplimiento a parte de las inversiones que hace esa dependencia del gobierno federal en el estado, aseguró al término de la reunión privada que sostuvieron en el aeropuerto y poco antes de abordar el helicóptero que los llevaría hasta la compuerta de El Macayo, donde realizarían una visita de supervisión.

El gobernador Arturo Núñez Jiménez y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra, inauguraron cuatro estaciones de bombeo y un Centro de Información Hidrométrica que ayudarán a evitar inundaciones en época de lluvias intensas, así como a predecir con mayor precisión la magnitud de fenómenos meteorológicos.

La inversión en estas obras asciende a 86.5 millones de pesos y contribuirán a que Tabasco y en particular su capital –por donde cruzan los ríos Grijalva y Carrizal– estén mejor preparados ante la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos atípicos que, debido al impacto del cambio climático, cada vez son más drásticos y frecuentes, coincidieron el mandatario estatal y el funcionario federal.

En la colonia Miguel Hidalgo, pusieron en servicio de manera simultánea las estaciones de bombeo Puente Verde, La Isla, Puente Pedrero y Puente Cabeza de Loro, que en conjunto tienen una capacidad de desalojo de aguas pluviales de 11 mil litros por segundo y dan certidumbre a 360 mil habitantes de 16 localidades del municipio de Centro.

En esa zona que recurrentemente sufría de daños por crecidas provocadas por lluvias, el gobernador Arturo Núñez secundó el llamado de Roberto Ramírez a la población, a fin de que cuide los nuevos cárcamos y evite tirar basura, porque esto, sentenció, representa uno de los principales motivos de la saturación de los sistemas de drenaje.

Afirmó que en Villahermosa se ha logrado mitigar sustancialmente el riesgo de inundaciones por el desborde de ríos con la construcción de estructuras de control y protección hidráulica, y adelantó que ahora se buscan soluciones técnicas para mitigar las afectaciones causadas en la Chontalpa Chica por la derivación, en caso de emergencia, de avenidas hacia el río Samaria, vía la compuerta El Macayo.

El funcionario federal comprometió el apoyo de Conagua para echar a andar este mismo año un paquete de proyectos presentado por el Ayuntamiento de Centro, que incluyen la recuperación del malecón del río Carrizal, el rescate del Vaso Cencalli en la Laguna de las Ilusiones, el equipamiento de la planta de bombeo del Puente Pedrero, la reubicación del Centro Regional de Atención a Emergencias y la sectorización de la red de distribución de agua potable.

Supervisaron compuerta El Macayo

De forma previa, acompañados del senador Fernando Mayans Canabal; del director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Alejandro de la Fuente Godínez, y de Gerardo Gaudiano Rovirosa, alcalde de Centro, Arturo Núñez y Roberto Ramírez supervisaron la compuerta El Macayo, una estructura que regula el caudal del río Mezcalapa, en la bifurcación hacia el Carrizal y el Samaria, brindando protección a cerca de 700 mil tabasqueños.

La gira de trabajo concluyó en las oficinas de la Dirección Local de la Conagua, donde las autoridades pusieron en operación el Centro de Información Hidrométrica, que permitirá tener acceso a datos en tiempo real, para fortalecer el pronóstico hidrológico ante escenarios meteorológicos extremos, y agilizar la toma de decisiones con acceso a datos en un solo punto de reunión, ya que dichos equipos transmiten vía satélite.

Recorre director de las ZEE el estado

El gobernador Arturo Núñez Jiménez sostuvo un encuentro este con el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de la Zonas Económicas Especiales (AFDZE), Gerardo Gutiérrez Candiani, que calificó de fructífero, en la que se definieron las directrices y orientación del trabajo que le corresponde hacer a Tabasco para sacar adelante este importante proyecto.

“Hemos tenido una reunión fructífera con su equipo de trabajo y llegamos a conclusiones importantes. Ha sido un primer intercambio, una primera aproximación sobre las posibilidades que este proyecto, iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, tiene para Tabasco”, aseguró el mandatario tabasqueño en la Quinta Grijalva.

En compañía del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), David Gustavo Rodríguez Rosario, destacó que las Zonas Económicas Especiales, junto con los otros proyectos previstos para México, ayudarán a que Tabasco y la región del Sur-Sureste salgan adelante.

A su vez, el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de la Zonas Económicas Especiales (AFDZE) informó que la reunión fue productiva. “Estamos convencidos de que debemos implementar políticas públicas para elevar la calidad de vida de los tabasqueños, y debemos hacer un esfuerzo compartido para generar las condiciones necesarias y detonar una inversión histórica, crear más empleos, que se traduzcan en mejores condiciones de vida para los habitantes de esta región”, afirmó.

Gerardo Gutiérrez Candiani calificó de importante el encuentro con el Ejecutivo estatal, ya que en su carácter de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), representa una pieza fundamental para el desarrollo de la región, expresó.

Reiteró el compromiso del gobierno de la República para impulsar el desarrollo de Tabasco y del sector privado, ya que se trata de una visión compartida para que Tabasco tenga una zona exitosa y económica con gran potencial.

Destacó que Tabasco tiene ventajas comparativas muy claras en las que van a trabajar y explotar, por lo que se invitará a inversionistas a participar en la agroindustria o en la petroquímica locales, y que podrían ser puntas de lanza y de ejemplo para el progreso regional y nacional.

Manifestó que Tabasco cuenta con el apoyo de la autoridad nacional para esa visión compartida que tiene con su gobierno, para realmente generar estos proyectos, que propiciarán un cambio profundo en las condiciones de vida de la población y de la región.

El funcionario federal señaló que en la definición de Zonas Económicas Especiales también trabajarán en la infraestructura básica que se necesita para dotar de las mejores condiciones y traer las inversiones que se requieren en beneficio de los tabasqueños.

Apoyo a reforma educativa

En Tabasco estamos empeñados en que la reforma educativa salga adelante en todos sus contenidos, porque no sólo tiene que ver con la parte laboral, sino también con el nuevo modelo que exige la sociedad para preservarse y superarse, aseveró el gobernador Arturo Núñez Jiménez.

El mandatario afirmó que ahora que el país se encuentra inmerso en un proceso de revisión del tema educativo, todos debemos anteponer el objetivo de garantizar una enseñanza suficiente en cantidad y apropiada en calidad.

Ante dirigentes sindicales del magisterio, Núñez Jiménez precisó que la reforma también implica el mejoramiento de los contenidos de los libros de texto, el diseño de planes y programas de estudio actualizados, y la dotación de equipos e infraestructura digna para beneficio de niños y jóvenes.

Advirtió que la posibilidad de que seamos una sociedad más democrática en lo político, más equilibrada en lo económico, más justa en lo social -referente a la igualdad-, y más culta en el conocimiento y en todas las formas de expresión humana, pasa forzosamente por la educación.

Nuevo hospital del ISSSTE

En la primera semana de enero de 2017, a más tardar, arrancará en Tabasco la construcción del nuevo Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que con una inversión público-privada estimada en 1 mil millones de pesos ofrecerá 33 especialidades médicas en beneficio de más de 180 mil derechohabientes.

Así lo anunció el director general de la institución, José Reyes Baeza Terrazas, ante el gobernador Arturo Núñez Jiménez, con quien este lunes supervisó el terreno de 5 hectáreas que albergará la nueva sede del hospital “Daniel Gurría Urgell” y entregó alrededor de 1 mil 500 préstamos personales, que representan más de 75 millones de pesos a favor de la derechohabiencia.

El mandatario estatal subrayó que este esfuerzo emprendido por el ISSSTE para dotar a los trabajadores federales de mejores servicios médicos y de prestaciones sociales oportunas, contribuye a la reactivación económica de Tabasco, en un momento particularmente difícil ocasionado por la crisis petrolera.

Por su parte, Baeza Terrazas informó que el próximo 28 de julio se publicará la licitación relacionada con el nuevo nosocomio –que implicará más de 20 mil metros cuadrados de construcción–, mientras que el fallo será dado a conocer el 18 de noviembre.

El actual centro hospitalario opera en la avenida 27 de Febrero de Villahermosa, tiene 46 años de vida y será reubicado en un desarrollo inmobiliario ubicado en el kilómetro 14.7 de la carretera que enlaza a la capital del estado con el municipio de Macuspana.

Su construcción y equipamiento se efectuará en un plazo de 18 meses, por lo que entraría en funcionamiento en el mes de julio de 2018. Contará con 108 camas censables y de urgencias, 29 consultorios, además de banco de sangre, laboratorio, clínica del dolor, área de imagenología, entre otros servicios.

Minutos después de la supervisión del predio, el mandatario estatal y el funcionario federal se trasladaron al Gran Salón Villahermosa del parque “Tomás Garrido Canabal”, donde entregaron préstamos personales y nuevas pensiones a derechohabientes del ISSSTE, además de que abanderaron a integrantes del programa “Trato por un Buen Trato”.

Entrará en funciones en julio de 2018 mediante una inversión de mil mdp; el gobernador Arturo Núñez y José Reyes Baeza, director de la institución, supervisan el terreno sede y entregan créditos a derechohabientes

Y Con una inversión público-privada estimada en 1 mil millones de pesos, en la primera semana de enero de 2017, a más tardar, arrancará en Tabasco la construcción del nuevo Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que ofrecerá 33 especialidades médicas en beneficio de más de 180 mil derechohabientes.

El mandatario Arturo Núñez subrayó el esfuerzo emprendido por el organismo para dotar a los trabajadores federales de mejores servicios médicos y de prestaciones sociales oportunas, porque contribuye, enfatizó, a la reactivación económica tabasqueña en un momento particularmente difícil ocasionado por la caída de los precios internacionales del petróleo.

INEA trabaja con Tabasco

El gobierno de la República reconoce el esfuerzo del mandatario estatal en reducción del índice de rezago educativo; más de tres mil adultos reciben certificados de primaria y secundaria

En lo que va del sexenio de Arturo Núñez Jiménez la tasa de analfabetismo en Tabasco se logró abatir en casi una tercera parte, mientras que el rezago educativo, esto es el número de personas que no concluyeron su primaria o secundaria, se redujo en más de cinco por ciento.

Así lo subrayó el director general del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), Héctor Mauricio López Velázquez, quien este viernes acompañó al mandatario estatal en la entrega de más de tres mil certificados de primaria y secundaria a personas mayores de 15 años de los 17 municipios.

López Velázquez destacó que la acción de gobierno en Tabasco posibilitó que el índice de personas mayores de edad que no saben leer ni escribir bajara a cinco por ciento, un punto por arriba del nivel óptimo marcado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El funcionario federal remarcó que en coordinación con el Instituto de Educación para Adultos del Estado (IEAT), con corte al mes de julio, un total de 8 mil 764 tabasqueños mayores de 15 años lograron concluir y certificar sus estudios de primaria o secundaria, lo que supera, enfatizó, la meta de 8 mil 542 personas establecida al inicio de año.

En un multitudinario encuentro efectuado en el Centro de Convenciones, el gobernador Arturo Núñez subrayó que estos logros forman parte de la cruzada emprendida en la entidad para atender la demanda educativa no sólo de las nuevas generaciones, sino en cualquier momento de la vida.

Tabasco, arriba en cobertura

Resaltó que sólo en materia de cobertura educativa, ya sea primaria, secundaria, bachillerato o nivel superior, Tabasco está por encima del promedio nacional, y sostuvo que la filosofía de su gobierno busca detonar un cambio profundo a favor del bienestar de los tabasqueños.

Ante la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF estatal, Martha Lilia López Aguilera de Núñez, y la directora del IEAT, Martha Osorio Broca, el jefe del Ejecutivo estableció que en el estado cada vez un mayor número de jóvenes tiene acceso a la educación en los distintos niveles, e instó a la mayor generación de adultos graduados de la que se tenga registro, a seguir preparándose. Tabasco revolucionó y multiplicó más de ocho veces el esfuerzo que realizó el año pasado, lo cual permitió entregar -la semana pasada- tres mil certificados de primaria y secundaria a personas de 15 años de edad en adelante, quienes comprobaron sus conocimientos por medio del Programa Especial de Certificación, señaló el director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Héctor Mauricio López Velázquez.

El funcionario federal destacó que para hacer posible estos resultados el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco (IEAT), que dirige Martha Osorio Broca, realizó un trabajo de control y verificación a profundidad, revisando los registros y expedientes de los educandos con el objetivo de entregar cuentas claras.

De tal manera, sin maquillar ninguna cifra, se avanza en la tarea de garantizar el proceso educativo y los mecanismos de certificación en Tabasco, subrayó al tiempo de destacar el impulso que el gobernador Arturo Núñez Jiménez da a la educación, así como la suma de voluntades de presidente municipales y demás sectores de la sociedad a favor de los ciudadanos que presentan rezago en este renglón.

Sedesol y Tabasco

El gobernador Arturo Núñez Jiménez Presidió la Quinta Reunión de Evaluación de las siete mesas de trabajo de la Coordinación Intergubernamental para un Tabasco sin Pobreza, en la cual se destacaron los logros obtenidos en los rubros de combate al rezago educativo, acceso a la salud y seguridad social, calidad y servicios en viviendas, acceso a la alimentación y mejoramiento de ingresos, con los cuales se avanza en el combate a la desigualdad en el estado.

Indicó que este encuentro “resultó un ejercicio importante, porque nos permitió tener una visión en conjunto para saber si estamos o no avanzando en la lucha contra la desigualdad social y la pobreza”, aseguró en presencia de Paulo Arturo Tellez Yurén, titular del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del Gobierno de la República.

Núñez Jiménez reconoció el esfuerzo hecho para lograr que 160 mil estudiantes de los niveles medios superiores y superior se hayan afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y reciban atención médica, medicamentos y hospitalización, con lo que Tabasco se convirtió en la segunda entidad federativa en lograr la meta en tiempo récord.

Destacó que ese logro y la entrega hace unos días de tres mil certificados de primaria y secundaria a adultos mayores, son muestra de que se está avanzando. “Son las tareas no tangibles ni visibles de la gestión gubernamental, porque lo que se ve más son las obras públicas que se hacen y que se deben realizar, pero también hay muchas otras tareas modestas que son de gran beneficio social”, subrayó.

El mandatario estatal recordó que el trabajo de las siete mesas surgió a raíz de la visita que realizó a Tabasco el titular de la Sedesol, José Antonio Meade Kuribreña, el pasado 5 de enero, cuando planteó la necesidad de poner atención a la medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y a los reportes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para conocer las carencias sociales existentes en la entidad.

Conafe y su dinamismo

El gobernador Arturo Núñez Jiménez, entregó premios y reconocimientos a líderes comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) ciclo 2015-2016, que llevan educación a niños y niñas de localidades alejadas y marginadas de la entidad; de igual manera, destacó la labor social que realizan para dotar a los menores de edad de las herramientas indispensables para salir adelante en sus vidas.

Junto al director general del Conafe, Simón Iván Villar Martínez resaltó que se debe dar destino a este importante sector de la población para que enfrenten los desafíos del futuro y se superen en este mundo competitivo; además, en esta ceremonia firmó como testigo de honor el convenio del acuerdo interinstitucional entre la Secretaría de Salud y el Consejo.

Núñez Jiménez aseguró que en el programa que impulsa el organismo federal se conjugan dos políticas públicas fundamentales para el presente y futuro de nuestro país: “por un lado llevan educación a grupos sociales y a comunidades marginadas que no tienen acceso al sistema de enseñanza-aprendizaje regular, y al mismo tiempo involucran a jóvenes mexicanos, el sector poblacional más importante de la República que se convierte en un ejemplo por la loable labor que realizan”, puntualizó.

El mandatario tabasqueño refirió que los últimos censos de población en el país prevén que en la década del 2010 al 2020 nacerán en el país alrededor de 17 millones de mexicanos más, a los que hay que proveerlos de alimentación, salud, educación y seguridad social, entre otros factores.

“Por ello debemos impulsar políticas para rescatar a esos jóvenes y hacerlos hombres y mujeres de bien, o la delincuencia se los va a llevar para involucrarlos en sus filas. Pero esa batalla la vamos a ganar por el bien de la sociedad”, enfatizó en el salón Gorostiza del Palacio de Gobierno.

El titular del Ejecutivo felicitó al director del Conafe por incentivar a los promotores comunitarios con los 60 premios de dos mil 500 pesos cada uno, porque consideró que es importante invertir en el desarrollo de las personas, en su educación, en su salud, en su atención integral. “Este Consejo no está solo en Tabasco, porque cuenta con el apoyo del Gobierno del Estado y de su amigo Arturo Núñez Jiménez”, subrayó.

Discurso ANJ EPN Huimanguillo

Reitero la bienvenida a Tabasco y le agradezco, junto con la empresa Proteak, la aceptación de la invitación para venir a inaugurar esta importante planta para el desarrollo de Tabasco.

Saludo al ingeniero Rafael Pacciono, el Secretario de Semarnat; al ingeniero Jorge Recala, Director de Conafor, que han estado muy pendientes del desarrollo forestal de Tabasco y del apoyo a esta empresa.

Saludo al maestro Héctor Eduardo Bonilla, Fundador y Presidente del Consejo de Administración de proteak uno.

Y desde luego, a los Poderes públicos del estado: al Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, Presidente del Congreso Local; al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Priego Solís.

Al Presidente Municipal de Huimanguillo, Sabino Herrera Dagdug; a los Comandantes de las Zonas 30 Militar y 5ª Naval; a los socios y a los representantes de las Afores que han invertido en esta empresa.

A los trabajadores de la misma; a los Delegados Federales; a los servidores estatales y municipales que nos acompañan.

Básicamente, Presidente, decirle que éste es un proyecto importante para Tabasco, porque atiende una de las dos prioridades que le hemos estado planteando al estado, a partir de la situación que vive.

Tabasco, en el Siglo XX, en los años 30, padeció una crisis en el sector bananero, porque dependíamos en exceso de la producción de plátano; el llamado oro verde. Al punto que el Gobernador de la época, Francisco Trujillo Gurría, decía en uno de sus informes de gobierno que no se había podido pagar a la burocracia durante tres quincenas sucesivas, por la crisis platanera.

Desde entonces, aprendimos la lección de lo que se dice coloquialmente; de no poner todos los huevos en un solo canasto, y empezó un proceso de diversificación de las actividades productivas del estado, que lideró la expansión ganadera en Tabasco. Hasta acumulamos un neologismo: la ganaderización, para explicar lo que había pasado en Tabasco.

Se tiró la llamada por los científicos: Selva Alta Perennifolia. Deforestamos y, en contrapartida, desarrollamos pasturas para el ganado bovino.

Fíjese usted que, en 1950, el censo agropecuario reportaba 100 mil cabezas de ganado bovino en Tabasco, y en 1970, un millón 100 mil cabezas de ganado.

Evidentemente, se logró el propósito de diversificar la economía, pero se hizo en detrimento de la Selva Alta Perennifolia, al punto de que traíamos una deforestación bárbara que ahora, curiosamente, el péndulo regresa, y estamos caminando en sentido contrario a lo que hicimos todos esos años.

Ahora, estamos reforestando. Y aquí, el apoyo del Gobierno de la República ha sido fundamental. Hoy, entre lo que existía y lo que hemos hecho en su Gobierno, algo así como 20 mil hectáreas, estamos sumando, aproximadamente, 50 mil de plantaciones forestales comerciales.

Este proyecto de Proteak es líder en esta diversificación de nueva cuenta, ahora que de nueva cuenta caímos en la petrodependencia, en este caso ya no del oro verde, sino del oro negro.

Y les hemos dicho a los paisanos y a las paisanas, que Tabasco enfrenta dos grandes desafíos hoy:

Uno. Aprovechar las oportunidades abiertas por la Reforma Energética, que se van concretando, y se van a concretar, en la medida que quede atrás la etapa de los precios desplomados del petróleo, que habrá de ocurrir en algún momento, tarde que temprano. Y es evidente que Tabasco tiene buenas reservas en la zona continental, en la zona litoral del Golfo, y deberá seguir siendo, por ello, una entidad petrolera.

Pero la lección la tenemos que aprender, de que no podemos depender en la economía y en las finanzas sólo del petróleo. Y no tenemos que ir muy lejos de las respuestas de qué emprender. Ha habido actividades en las que, en la diversificación anterior, tuvimos éxito: la agroindustria y el turismo.

Y de las buenas noticias que hay del campo tabasqueño, está, precisamente, el desarrollo de las plantaciones forestales comerciales, y ahora esta inversión que se concreta en el municipio de Huimanguillo por parte de Proteak que, además, lo hace con pleno respeto al medio ambiente, en un esquema de sustentabilidad y de plena modernidad; las cosas bien hechas, que demuestran que se pueden hacer y de las que, como usted bien ha señalado, también hay que hablar.

Adicionalmente, otra buena noticia del campo tabasqueño, tiene que ver con la expansión de la palma de aceite, donde ya tenemos 20 mil hectáreas, todavía no todas en producción, pero eso nos coloca en el segundo sitio nacional de producción de palma de aceite, después de Chiapas.

Ya hay una planta extractora funcionando en Tabasco, hay dos en Palenque, Chiapas; está por concluirse una tercera en el Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, y están en proyección dos; una en esta zona de Huimanguillo, otra en Tenosique, y pronto habrá de justificarse una refinadora, que es la etapa ulterior y que le agrega mucho valor al aceite acá, extraído; es decir, aún en medio de las dificultades vinculadas a la dependencia petrolera y a la situación de los precios, vamos saliendo adelante.

Nos va a apoyar mucho en este esfuerzo de mediano y largo plazo para Tabasco, su disposición, Presidente Peña, y la del Congreso de la Unión, para incluirnos en una Zona Económica Especial, cosa que usted nos vino a anunciar el 4 de mayo pasado, en su segunda visita, anterior a esta tercera, al estado de Tabasco en lo que va del año.

Y desde luego, también nos apoya el Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo que usted ordenó para enfrentar las cosas más urgentes: liquidez, pago de pasivos de Pemex, prórrogas fiscales, facilidades del Seguro Social, del Infonavit, financiamiento a fondo perdido, apoyo a PyMES, en lo que venimos trabajando, y apoyo a presupuestos.

Estamos conscientes y somos plenamente solidarios con el sentido de responsabilidad de su Gobierno en el manejo equilibrado de las finanzas públicas.

Sin embargo, no queremos dejar de aprovechar la oportunidad de mencionarle que, dada la situación crítica, todavía traemos una tasa de desempleo del 7.7; la más alta del país.

Dentro de los márgenes de maniobra estrechos que se tienen con el presupuesto, pudiéramos tener un cierto trato diferenciado, Campeche y Tabasco, habida cuenta de la problemática que compartimos.

Pero aquí, venimos a hablar fundamentalmente y a celebrar esta planta de desarrollo agroindustrial.

Yo felicito a los empresarios que, no obstante, todos esos temores y todas esas advertencias que se les hacían para no hacerlo, lo hicieron, y aquí está el resultado.

Felicitaciones por ello, porque de estos empresarios necesita México. Que se la jueguen con México en las buenas y en las malas, particularmente en las malas.

Así que felicito a todos los que han hecho posible Proteak, desde quienes han financiado el proyecto, quienes lo han conducido en el sentido empresarial, a toda su planta de trabajadores.

Y deseo que tengan mucho éxito por el bien del desarrollo forestal de México, por el bien del desarrollo forestal de Tabasco y porque salgamos adelante.

Discursos ANJ 4 mayo visita EPN

Sean usted y toda su Comitiva, bienvenidos a Tabasco. Nos complace mucho que esté entre nosotros y, sobre todo, que nos traiga tan buenas noticias.

Muchas gracias, Presidente Peña Nieto.

Saludo a los Secretarios de Estado.

A los Directores de entidades paraestatales.

Saludo a los titulares de los Poderes Públicos del Estado de Tabasco.

Saludo a mi estimado amigo el Gobernador de Campeche, Alejandro Moreno y a toda la comunidad campechana que se encuentra con nosotros.

Que su estadía con nosotros sea tan placentera, como lo es la nuestra cuando vamos a Campeche.

Enhorabuena, amigos de Campeche.

También, saludo a los dirigentes de las cámaras empresariales a nivel nacional y a nivel local de Tabasco y de Campeche, que nos hacen favor de acompañarnos en esta fecha tan especial para nuestros estados.

Y desde luego, a los Diputados locales; a los Senadores de la República; a los Diputados y Diputadas Federales; a los Presidentes Municipales.

A todos y cada uno de ustedes.

El Presidente Peña Nieto, el día de su toma de posesión, hizo un compromiso expreso con el Sur-Sureste, y a lo largo de su mandato ha venido desarrollando acciones para cumplirlo.

Hoy, viene a cumplir uno de esos compromisos de los más importantes para nuestras entidades federativas. Así lo reconocemos, y sabemos que viene, también, a cumplir la palabra que nos ofreció el 28 de enero pasado que estuvo aquí, cuando le solicitábamos apenas un programa emergente de empleo.

Como también aquí se ha dicho, de inmediato instruyó a su Gabinete y mucho valoramos a todos sus integrantes su participación, y especialmente a quienes han coordinado este trabajo; a los Secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Economía, y desde luego, al Director de Petróleos Mexicanos, por los resultados que hoy estamos conociendo, y que en un momento más sintetizará el Presidente Peña Nieto.

Y lo cierto es que estamos obteniendo una respuesta que rebasa en mucho, incluso, la expectativa que personalmente yo tenía. De lo que se trata al hablar hoy es no sólo de atender el grave problema de empleo que, desde luego, hay medidas emergentes para atenderlo y para darle liquidez a las empresas, y para adelantar presupuesto, y para ampliar presupuesto, y para realizar obras públicas importantes.

Pero hay, como también ya se dijo aquí, una visión de más largo aliento, más amplia, que busca, no sólo paliar la emergencia, sino, también, crear las bases de lo que hemos venido, en el caso de Tabasco, insistiendo que son dos grandes desafíos: aprovechar las oportunidades de la Reforma Energética, no obstante, el mal momento del precio internacional del petróleo, que no habrá de ser por siempre, y también, diversificar la estructura productiva y despetrolizar la economía.

En este sentido, hay medidas para impulsar diversas actividades y utilizar diversos instrumentos de las políticas públicas del Estado, financieras, fiscales, administrativas, de gasto público, de infraestructura, que serán muy útiles para salir adelante.

Este Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo de los Estados establece, también, bases firmes para avanzar en la diversificación que tanto necesitamos.

En este sentido, quiero destacar la iniciativa Presidencial, así como el trabajo de los Legisladores para hacer posible la Ley Federal de Zonas Económicas Exclusivas, recientemente promulgada, y que permitirá, dadas las nuevas condiciones y requisitos para establecerlas, que Tabasco y Campeche puedan participar de esta oportunidad; ésta es una gran noticia para nuestras entidades que mucho agradecemos al Presidente Peña Nieto y a los Legisladores Federales.

No se trata de respuestas de inmediato, requieren de trabajo, de dedicación, de un mediano plazo para concretarse, pero constituyen la base firme para empezar a realizarlo, para hacerlo, y en tal sentido es que valoramos mucho esta aportación.

Quiero decir que, de manera particular, en estos esfuerzos hemos de empeñar, estoy cierto, de interpretar a los amigos de Campeche, pero hablo particularmente de los tabasqueños, con pleno sentido de corresponsabilidad para hacer las partes que nos corresponden en este esfuerzo y sacar adelante a nuestras entidades como parte el Sur-Sureste.

No puede haber dos Méxicos. En 50 años esto no sería un problema económico; sería una crisis política.

Y qué bueno que con estas medidas de fondo que adopta el Gobierno de la República estamos en condiciones de empezar a trabajar por el desarrollo de una nueva etapa de nuestras entidades.

Quiero mencionar, de manera particular, que entendemos que el Federalismo; decisión política fundamental adoptada por los mexicanos y sólo cuestionada en un momento de nuestra historia, para posteriormente ser restaurado y nunca más haberse discutido ya la organización federal del Estado mexicano.

Hemos discutido todo, pero el Federalismo ha quedado como una decisión firme que llegó para quedarse entre nosotros, y es que combina las ventajas de la unidad y combina, también, el respeto a la diversidad y a cada una de las partes.

Efectivamente, como bien decía Alejandro Moreno; nuestros estados han aportado recursos naturales como el petróleo crudo y el gas, como otras entidades federativas han aportado oro y plata, o recursos industriales propios de su desarrollo manufacturero.

Cada entidad aporta lo que ha logrado tener por su dotación de recursos y por el esfuerzo y desarrollo de sus habitantes.

Y en reciprocidad la Federación está presente para dar la mano, para apoyar a quien lo necesita y esa es la situación hoy de Tabasco y Campeche ante la crisis de los precios de los hidrocarburos.

Por eso estamos conscientes de la importancia de este apoyo que se nos brinda.

Asumiremos la responsabilidad que nos corresponde y, desde luego, guardaremos en la memoria siempre el recuerdo grato y el reconocimiento a quien lo hizo posible, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Muchas gracias, señor Presidente