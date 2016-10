Recorte solo afecta a Ciudad de México, Michoacán y Morelos: Barrales

Alejandra Barrales, presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), afirmó que el diálogo siempre va a ser una buena señal, pero no va a ser suficiente, nosotros necesitamos hechos, que garanticen beneficios a la ciudadanía, que eso esté plasmado en el presupuesto y que le regresen recursos a los estados que gobierna el PRD.

Ciudad de México

Notimex

El PRD dará la batalla por el presupuesto del próximo año “de manera institucional”, aseguró hoy la presidenta nacional de ese partido, Alejandra Barrales Magdaleno, quien reconoció que a México le hace falta una izquierda “responsable”, que denuncie y reclame, “pero que dialogue y proponga”.

Al término de la macha que realizaron dirigentes y simpatizantes de ese instituto político de la columna de la Independencia a las inmediaciones de la residencia oficial de Los Pinos en la capital del país, aclaró que también harán uso de su derecho y libertad de manifestación.

“Nosotros somos la izquierda responsable que este país necesita. Seguiremos actuando con toda responsabilidad”, señaló Barrales Magdaleno, tras la caminata organizada para pedir que en el presupuesto del próximo año no haya recortes a los rubros de salud, educación, campo, agua, ni a las administraciones emanadas del PRD.

En entrevista previa, reconoció que el diálogo abierto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para dar seguimiento al proceso de aprobación del paquete presupuestal para 2017 es “una buena señal”, aunque insuficiente.

“El diálogo siempre va a ser una buena señal, pero no va a ser suficiente, nosotros necesitamos hechos, necesitamos ver esas modificaciones que le regresen recursos a los hospitales, a los médicos, a las enfermeras, que garanticen que haya medicamentos para la ciudadanía, que eso esté plasmado en el presupuesto y que le regresen recursos a los estados que gobierna el PRD”, anotó.

Más adelante, tras la marcha, aseguró que el PRD “está más vivo que nunca”, y dijo que “aquellos que apostaban a nuestra desaparición, les decimos que hay PRD para rato. Aquí estamos para defender a la gente”.

Recordó que hace más de tres años que ese partido no salía a las calles, pero ahora esto forma parte de recuperar la confianza de la gente y “para eso tenemos que ser el partido que se preocupa por los problemas de la gente”.

Acompañada por la secretaria General, Beatriz Mojica, así como delegados y legisladores perredistas, Alejandra Barrales se inconformó porque, en su opinión, el presupuesto planteado al Congreso dedica más recursos al pago de la deuda y pretende ajustes en salud, educación, seguridad, el agua y el campo.

Mencionó que también defenderán que a los gobiernos estatales emanados de las filas del PRD no se les reduzcan recursos, pues por ejemplo, a Michoacán no se le asigna presupuesto en prevención de delitos, igual que a Morelos, al cual además se le reduce en 30 por ciento lo destinado a salud.

Señaló que en la ciudad de México se registra un recorte en materia presupuestal del orden de 12 mil millones de pesos, a la vez que el llamado Fondo de Capitalidad “aparece en ceros”.

Por ello, dijo que trabajarán de manera permanente en la mesa de trabajo instalada de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda, y al mismo tiempo lucharán por informar a la ciudadanía el curso que se busca dar al presupuesto de Egresos para 2017.

Recortes no afectan a Tabasco

El Presupuesto 2017 deja sin recursos a millones de mexicanos que habitan en la Ciudad de México y estados como Michoacán y Morelos, aseguró Alejandra Barrales, presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En el mitin efectuado tras la marcha del Ángel de la Independencia a las inmediaciones de Los Pinos, Barrales mencionó que hay un recorte de 12 mil millones para la capital del país.

Aseveró que “este presupuesto pretende quitarle recursos a temas tan importantes que le duelen a la gente como lo son el tema de salud, de seguridad […] Con el Presupuesto 2017 quien termina pagando la factura es la ciudadanía, ya que afecta rubros como el de la educación”.

En su opinión, el Presupuesto 2017 sólo incrementa la deuda y disminuye el gasto social.

También denunció un sesgo partidista. Sostuvo que al estado de México le aumentaron los recursos porque habrá elecciones el próximo año.

Ante esto, se comprometió a trabajar “con los medios a nuestro alcance para rediseñar el Presupuesto 2017 en favor de la gente”.