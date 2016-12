¿Gobernador independiente para Tabasco en el 2018?

Pese a que se han manifestado varios candidatos independientes para contender en las elecciones para gobernador de Tabasco en el 2018, el PRD asegura que el estado no está preparado para ello ya que estos, no tienen compromisos con la ciudadanía, por lo menos eso es lo que sostiene el secretario general del comité ejecutivo estatal del Partido de la Revolución Democrática en la entidad, José de la Cruz Rueda Hernández. El líder perredista afirma que esto no es lo más viable, pero también manifestó que respetaba la decisión de quienes anden impulsando una candidatura por esta vía.

Rueda Hernández, agregó que a comparación de este tipo de candidatura independiente, los partidos políticos van generando una serie de compromiso con la población los cuales podrían no ser cumplidas porque no tienen partido alguno que los respalde. Sin embargo, señaló que detrás de los independientes están los poderes facticos con quienes tienen compromisos, y que están detrás de las candidaturas independientes, puntualizo que no es lo mismo un partido político que tiene un sinfín de equipos de trabajo que andan buscando, promoviendo y activando su personalidad lo que va generando una serie de compromiso con la población de manera respaldada. Asimismo reiteró que una candidatura independiente tiene compromiso nada más con quienes de una manera u otra lo estan financiando.

Nueva Ley de Datos Personales entra en vigor en 2017

La comisionada del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Teresa de Jesús Luna Pozada, manifestó que con la nueva Ley de Datos Personales que entrará en vigor en agosto del 2017, los sujetos obligados tendrán que comprobar porque solicitan tantos datos para poder dar entrada a un trámite específico, agregó que hora con esta ley, el sujeto obligado tiene que emitir un documento en donde tiene que motivar y fundamentar porque están pidiendo las 10 huellas dactilares de las personas.

Luego puso de ejemplo al Servicio de Administración Tributaria, ya que para darse de alta como contribuyente para obtener una firma fiel o los certificados que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo primero que hacen es pedir las 10 huellas, lo que calificó un exceso en la petición de datos personales y puntualizo que tenemos que decir como sujetos obligados para que quiero pedir tantos datos personales, porque tradicionalmente como ejemplo para acudir al SAT y darse de alta como contribuyente para obtener una firma fiel o los certificados que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo primero que hacen es pedir las 10 huellas, es un exceso en la petición de datos personales. Luna Pozada, manifestó que la nueva ley implica un gran reto para el ITAIP, porque va a demandar compromiso y responsabilidad a los que laboran en el órgano garante.

En ese sentido la comisionado, demandó a los servidores públicos y a los mismos comisionados a ponerle empeño para responder al nuevo reto que implica la ley general de datos personales, porque va hacer tarea del instituto de transparencia aplicarla e implementarla. Reiteró que por lo anterior, será un gran reto, por lo que manifestó que la dirección de capacitación no se va a dar abasto para aplicar la nueva ley tabasqueña de datos personales.

Gasolineras mexicanas obtienen más ganancias que las de los EU.

No solo se afirma, se puede comprobar que en México, los dueños de la franquicia de Pemex para la venta de productos de esa empresa, ganan un margen de 6.5 por ciento por cada litro de combustible vendido, más del doble que en otros países como Estados Unidos, el donde es de entre uno y tres por ciento, así lo confirman especialistas en dicho sector. Agregan que los márgenes de comercialización de un litro de gasolina en el mercado internacional, son más bajos.

Un análisis de la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia de Estados Unidos los pone de otra manera. Después de los costos, los márgenes de las tarjetas, el margen promedio de las gasolineras es un centavo de dólar, o entre uno y dos por ciento del costo del litro de la gasolina. Entonces, ¿por qué las gasolineras operan en márgenes tan pequeños? De acuerdo con Sage Works, una firma de análisis financiero, el margen de las gasolineras en Estados Unidos tuvo un margen de ganancia del tres por ciento en 2013, y luego regresó a niveles más cercanos al 1.5 y dos por ciento en los últimos dos años.