Grupo parlamentario del PRD en el senado

no avalara propuesta de Ley de Ingresos

El coordinador de los senadores del PRD en el senado, Miguel Barbosa Huerta advirtió que no avalaran ninguna propuesta de Ley de Ingresos, si no se modifica el paquete de ingresos y explicó que para que haya un acuerdo en el paquete económico, éste no sólo deberá pasar por restituir el Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México, e incluirla en proyectos importantes de infraestructura, sino por una reorientación completa del gasto y la modificación de los recortes que sean necesarios. Abundó que además debe incluir mejores reglas de transparencia y austeridad, reducción de prerrogativas a partidos políticos, no incremento al gasto de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y ninguna partida especial para arreglos fuera de norma entre otras condiciones que el PRD defenderá.

Barbosa Huerta destacó también que si no hay modificaciones al Paquete Económico, el PRD en el Senado votará en contra la parte que le compete y que el ajuste a la propuesta de Presupuesto de Egresos que presentó la Federación, debe quedar resuelto desde los acuerdos que se alcancen para aprobar la Ley de Ingresos. Agregó que tal como fue presentada la propuesta económica por el gobierno federal, no garantiza una mejor recaudación de ingresos y propone un recorte infame en el gasto, que afecta áreas estratégicas como salud, educación, ciencia y tecnología así mismo destina recursos insuficientes a la inversión pública, condenando a nuestra economía a un crecimiento nulo.

Impulsar más la educación sexual en planteles

El vocero de la diócesis de Tabasco Denis Ochoa pide impulsar más la educación sexual en planteles escolares y en las familias, agrego que es necesario que las autoridades educativas enriquezcan los programas de educación sexual en los planteles como un recurso para que los niños desde temprana edad, tengan las armas para defenderse en caso de que sean víctimas de abuso sexual, agrego que en muchos casos, los niños no se dan cuenta que están siendo víctimas de abuso sexual, ya que desconocen los temas al respecto.

Sin embargo, – aseguro- que aunque la educación sexual es parte de los programas educativos únicamente es “información sexual” por lo que se requieren proyectos más completos y subrayo que desafortunadamente en las escuelas a nivel de la Secretaría de Educación, le llaman educación sexual pero únicamente es una información general por lo que se necesita enriquecer la educación sexual desde los primeros años. No obstante, expuso que la educación principal se debe efectuar desde el hogar, aunque para ello también los padres de familia deben recibir capacitación. Puntualizo que el primer responsable de la educación, es la propia familia, los padres y las instituciones ayudan, colaboran, pero no hay porque cargarle toda la responsabilidad a la escuela. Delineó que la industria pornográfica también influye en el repunte de este delito, pues es de ahí donde las mentes trastornadas se instruyen ya que la pornografía contribuye a este problema del abuso sexual a los niños, por eso los que están interesados en el dinero buscan pervertir a los niños, y mentes corruptas pervertidas son los que favorecen el abuso sexual.

Finalmente, el sacerdote Denis Ochoa destacó que también se debe tomar en cuenta la necesidad que tienen algunas madres de salir a trabajar, no obstante, con ello descuidan a los hijos y eso provoca una de las consecuencia de la pérdida de valores por lo que recomienda siempre que cada madre y padre de familia debe estar r pendiente de sus hijos ya que todavía no se ha encontrado el equilibrio entre la necesidad del trabajo de la mujer fuera del hogar, pero también el acompañamiento de los niños ya que muchas mamas tienen la necesidad de trabajar y dejan a sus hijos solos y en otras ocasiones confiados a alguna persona y todo esto favorece este problema que es fuerte en la actualidad.