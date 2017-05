Suben al ring, sin peso político

Ante los ataques de la semana pasada, el secretario del Ayuntamiento aseveró que nadie de la administración, responderá a estos señalamientos

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“Hay personajes que, ante la falta de popularidad y peso, buscan con ataques sistemáticos estar al nivel de los pesos pesados de la política, es decir, subirse a este camión cuando no traen absolutamente nada”, dejó en claro el secretario de la comuna de Centro, el perredista Roberto Romero del Valle, ello en torno a los ataques de la semana pasada de la diputada federal priista Georgina Trujillo en contra del alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa.

En entrevista con los medios de comunicación, el secretario de la comuna de la capital del Estado, dejó en claro que la agenda del municipio de Centro y la del presidente municipal “no se pueden regir ni estar sustentadas a lo que se señale o se digan en las redes sociales”, ya que a pesar de reconocer que son un mecanismo para conocer la información de viva voz, en tiempo real, “no es un parte aguas para saber qué o qué vas hacer la comuna de Centro en torno a sus acciones en favor de la sociedad”.

Mencionó que sí le interesan el tema de las redes sociales, pero sólo para saber cómo está la situación y no para crear una agenda alrededor de la misma.

Se le cuestionó entorno a los comentarios que ya realizó la diputada federal Georgina Trujillo del PRI en redes sociales, criticando a Gerardo Gaudiano a lo que dijo qué aquellos que no tienen peso buscan subirse al ring con pesos pesados de la política, pero que evidentemente eso no va a suceder, “porque no habrá contestación de por medio”, y dejó en claro que ningún miembro del Cabildo y funcionarios municipales y mucho menos el alcalde responderá a este tipo de situaciones, ya que dijo que hay prioridades y que la está tiene que verse con el de trabajo y cumplir con las otras expectativas.

Por lo cual para Roberto Romero del Valle, es una situación de que alguien que no tiene peso político quiere subirse con alguien que si lo tiene, pero esto no va a suceder porque para ello, se necesita 2 y Gerardo Gaudiano no se va a subir a ese ring