El exfutbolista de Liverpool, Steven Gerrard, volverá a jugar en el estadio de Anfield el próximo 25 de marzo cuando participe en un partido benéfico ante Real Madrid.

Liverpool, Ing.,

Notimex

“Estoy muy emocionado. Recuerdo cuando hace un par de años jugué mi último partido en Anfield. He visto muchos partidos aquí y estoy ansioso por saltar al campo y jugar contra Real Madrid con todos mis ex-compañeros, no puedo esperar”, señaló el ex seleccionado inglés en la página del club.