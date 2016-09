Star Wars llega a Netflix

La saga completa de “Star Wars”, que incluye seis películas, así como las producciones animadas y documentales en torno a este icónico universo, llegará a América Latina a través de Netflix a partir del 2 de octubre próximo.

Ciudad México

Notimex

Los Episodios I, II, III, V y VI se unirán en la plataforma al “Episodio IV: Star Wars: Una nueva esperanza”, se indicó mediante un comunicado de prensa.

Las películas adicionales de la colección incluyen “Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma” (1999); “Star Wars Episodio II: El ataque de los clones” (2002); “Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith” (2005); “Star Wars Episodio V: El imperio contraataca” (1980) y “Star Wars Episodio VI: El regreso del Jedi” (1983).

Esta colección incluye además las series animadas y películas “Star Wars: The clone wars” (película y temporadas 1 a 6), “Star Wars Rebels” (animated shorts y temporadas 1 y 2), “Phineas y Ferb: Star Wars” y por último “Lego Star Wars: The Yoda Chronicles” (Temporada 1 y The New Yoda Chronicles).