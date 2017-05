Son “ganagracias”

El congresista respondió a los señalamientos hechos en su contra por Francisco Kuri, Candelario Pérez y Juan Manuel Fócil

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

De la autocrítica al gobierno estatal, Marcos Rosendo Medina Filigrana pasó a la crítica con nombre y apellido: Francisco Kuri, Candelario Pérez Alvarado y Juan Manuel Fócil Pérez, fueron la diana en oficios personalizados que remitió por promover campañas de “linchamiento” contra todo militante del PRD que hace uso de la libertad de expresión establecida en la Constitución Política de México.

La autodefensa del diputado del PRD contra quienes durante la semana pasada lo quemaron en leña verde en diversos medios de comunicación y redes sociales, sacó de la modorra al Poder Legislativo que, aparentemente, recobrará vida este miércoles cuando se realice la primera sesión de la comisión permanente que presidirá José Antonio de la Vega Asmitia hasta el 4 de septiembre, fecha en la cual concluirá el primer receso legislativo.

Luego de pedir a los reporteros no “desvirtuar” sus declaraciones a propósito de “puntualizar” y “profundizar” en los cuestionamientos de sus correligionarios a las críticas a la administración estatal que, indistintamente, presenta desde enero de 2013, el presidente de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso estatal pasó a revelar el contenido de las misivas que por la mañana de este lunes había hecho circular entre sus compañeros de partido.

Señaló que la del diputado Fócil Pérez ya había sido entregada en su oficina, pero la del presidente del PRD aún no porque en la sede del mismo se dijo que Pérez Alvarado llegaba a su oficina después de las “diez y media”. “Al rato volvemos a ir para ver si ya se levantaron”, anunció, no sin ironía. En ese domicilio también entregaría la destinada a Francisco Kuri. Las tres cartas están fechadas el 22 de mayo de 2017.

Tras expresar extrañamiento por la respuesta de sus correligionarios a las recientes autocríticas vertidas al gobierno estatal pero que ha hecho desde hace cuatro años, el ex presidente de la mesa directiva del Congreso que –“a riesgo de su futuro político”, dijo en la sesión del 13 de diciembre pasado– votó en contra de la cuenta pública 2015 del ayuntamiento de Huimanguillo (que por mayoría de votos regresó a comisiones), acusó a Fócil Pérez de “no tener mucho interés legislativo” o, añadió, padecer “amnesia temporal”.

También dijo desconocer “qué interés o fuerzas oscuras” llevan a Pérez Alvarado “a agachar la cabeza” para defender a los militantes de base desdeñados por funcionarios del primer nivel del gobierno estatal, donde, reiteró, “hay ausencia casi absoluta de políticos de izquierda”.

Y luego de recordar que el delegado del CEN, Francisco Kuri, en su momento, abandonó a su paisano Cuauhtémoc Cárdenas por apoyar a Vicente Fox, denunció que “por debajo del agua” la pareja Fócil Pérez-Pérez Alvarado, le llevan la contra al gobernador Arturo Núñez Jiménez y, asimismo, al diputado De la Vega Asmitia. “Ahora son defensores a ultranza. Son ganagracias”, consideró al tiempo de indicar que la actitud de sus correligionarios es producto “de que ya se les cayó” una supuesta alianza que tejían para sobrevivir, políticamente, más allá de 2018.

De las acciones a tomar

Medina Filigrana no dejó de afirmar que en los oficios remitidos a sus correligionarios, que en un carrusel de prensa indistintamente lo calificaron de “incongruente”, anexa copias de sus autocríticas al gobierno estatal publicadas en los medios de comunicación y, además, autorizar al dirigente del PRD local a utilizarlas en cualquier proceso de sanción partidista que inicie contra él.

Para concluir, Medina Filigrana, quien milita en el PRD desde el año 2000, adelantó que con tal correspondencia no volverá a responder a eventuales agravios de los correligionarios referidos.