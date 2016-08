Solidez familiar. Matrimonios duraderos, base de la sociedad tabasqueña: DIF

Martha Lilia López, presidenta del patronato, afirmó que es un arduo trabajo llegar a la madurez con estabilidad, juntos y dispuestos a afrontar los retos

Florentino J. García Alcudia

Rumbo Nuevo

La relación entre un hombre y una mujer sólo garantiza el éxito cuando están de acuerdo las dos partes, ya que al paso de los años debe ser más sólida y consistente, con madurez, aceptación, compromiso, apoyo emocional, tranquilidad, cuidados, amistad y consideración del uno para el otro, consideró la profesora Martha Lilia López Aguilera, presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, al abrir el programa radiofónico “Familia DIF, Nuestra Familia”.

En esta emisión semanal estuvieron invitados Consuelo María Caraveo Pacheco (Chely), el doctor Abel Miguel Mendoza Barrer, Beatriz Osorio Lastra y José Russi González, quienes comentaron que en más de 45 y 39 años de casados, respectivamente, han tenido vivencias y experiencias que además de conocerse les han permitido aceptarse como personas, lo cual ha consolidado su unión.

Cuando se sortean las experiencias no gratas es cuando se conoce realmente la esencia de cada uno, cuando se ve el amor y la paciencia, además que se va aprendiendo a ser complemento del ser querido, comentó Chely Caraveo.

El respetarse el uno al otro es lo que engrandece esa unión y les da el crecimiento, base indiscutible para la felicidad de hijos y nietos; de ahí es donde viene la complicidad, el amor, la paciencia y el respeto de los pequeños de la segunda generación, porque ya no sólo son proyectos de vida individuales, sino de todo un núcleo familiar, coincidieron los invitados.

“Los valores cambian con el paso de los años. Por ejemplo para mí primero es mi esposo, después mis hijos, mis nietos y mis papás, porque cuando los hijos se van de la casa para hacer sus propias vidas sólo nos quedamos con la persona con la que quisimos compartir nuestra vida. Eso es lo que nos debe de llenar ya que así lo hicieron nuestros padres: dejaron a sus papás para formar sus familias”, apuntó la señora Caraveo.

La voz de la experiencia

Las parejas Mendoza Caraveo y Russi Osorio compartieron sus experiencias de vida, cómo se conocieron y enamoraron; cómo fue que decidieron pasar sus vidas juntos, y cómo a pesar de la distancia (por cuestiones de estudios) se reencontraron y hoy llevan varios años de feliz matrimonio.

En tiempos pasados los matrimonios eran hasta la muerte. Casados significaba dos. Los hijos no pueden ser todo en la vida de los padres, aunque el amor de los hijos es único, y el amor de la pareja debe ser primordial porque ayuda a evitar los problemas, coincidieron los entrevistados.

Por su parte, José Russi González dijo que a los hijos tienes que enseñarles con el ejemplo. “Si un padre se pone de parte del niño en el momento que ocurren cosas en la casa, comienzan los problemas. Como pareja, pase lo que pase no se dirán nada, se respetan y juntos acuerdan los permisos para no ponerse mal delante de ellos, así se hace un frente común para evitarles problemas y que aprendan de las experiencias de los adultos”, afirmó.