Solicitan expulsión de “Cuco” Rovirosa

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Los regidores priistas del municipio de Macuspana José Francisco Becerra Ocaña, Guadalupe González Villalobos y Luisa Aurora Sastre Hernández, presentaron de manera formal y oficial ante la comisión partidista de la dirigencia local del Partido. Revolucionario Institucional, la solicitud de expulsión en contra del actual presidente municipal de este municipio, José Eduardo Rovirosa Ramírez, al catalogar que ha estado violando los estatuto de su partido, y que pone en entredicho al partido con su actuación.

En este sentido, los regidores llegaron hasta las oficinas del presidente de la Comisión Partidista de esta dirigencia local, Fernando Morales Mateos, en donde le hicieron entrega de un fajo de hojas en donde se encuentran todas las quejas y las pruebas, que demuestran la anomalías e irregularidades que ha cometido José Eduardo Rovirosa Ramírez en contra de la militancia, de la sociedad y del propio Partido Revolucionario Institucional.

Incumple con la sociedad

En este sentido, los regidores destacaron claramente que son varias las causales que ha estado violentando el presidente municipal José Eduardo Rovirosa, entre ellas estar a través de redes sociales actuando con diversos actores políticos distintos al Revolucionario Institucional; Además de que ha incumplido con la sociedad con programas, con lo cual deriva qué se señale que el PRI no cumple con la ciudadanía, además del problema financiero y el que tiene con los propios regidores, lo cual evidentemente trastoca las acciones legales que se tienen que llevar a cabo. Precisaron que no se trata ni una venganza ni cuestiones mediática, ya que presentaron estos documentos ante la Comisión Partidista de la dirigencia local, para que se tome cartas en el asunto, donde dijeron claramente que José Eduardo Rovirosa ya tiene más de pie y medio fuera del priismo, ya que con su actitud y sobre todo al señalar que él solamente ha ganado las elecciones, nunca a través de siglas partidistas y es necesario que se encuentra fuera, ya que hace más daño al priismo adentro y no con otro partido político.

Los regidores señalaron que esperan a que tanto la dirigencia local como la nacional analicen bien esta situación, y que con ello se realiza el proceso de expulsión en contra del actual presidente municipal de Macuspana, el cual catalogaron ya está casi fuera del priismo.