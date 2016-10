Solaparía el Verde a Cano

El primero pide que sea la ciudadanía quien juzgue. El Segundo, afirma que la administración a sido “buena”

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

El caso del presidente municipal de Teapa, Jorge Armando Cano Gómez, divide a los diputados del PVEM, Federico Madrazo Rojas y Manlio Beltrán Ramos. El primero dirigente estatal de ese partido, deja a la “ciudadanía” local calificar la administración del alcalde, en tanto que el legislador residente en tal municipio, categórico le pone calificación de “bueno” a su conciudadano y a la vez correligionario.

–¿La impunidad es el apellido Asmitia?– se le pregunta al coordinador de la bancada del PVEM en el Congreso estatal, que después de digerir la sorpresa por la pregunta, relaciona la aparente consanguineidad de la ex alcaldesa del PRI con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, diputado José Antonio De la Vega Asmitia.

–Creo que la impunidad la compra el propio gobierno (¿municipal?) para poder darles libertades en donde ellos quieran dar y solapar…

–El abogado de los proveedores del ayuntamiento, Luis Antonio Gutiérrez Estupiñán dice contar con el apoyo de la dirigencia estatal del PVEM. ¿Esto no es un contrasentido?

–No conozco el tema en especifico…–, trata de evadir el hijo del ex gobernador Roberto Madrazo Pintado. No obstante, presume:

“Estamos a favor de los resultados que tengan que dar los gobiernos municipales en el ejercicio oportuno de la transparencia y la rendición de cuentas y que, por supuesto, cualquier obra, cualquier servicio que se haya otorgado tiene que ser resarcido con un pago.

–¿Cómo califica la administración de quien fuera el candidato de su partido y ganador de la contienda de alcalde en Teapa tras casi nueve meses de gestión?

–¿Que problemas tiene?, repregunta, amenazador, inclinando la cabeza hacia su interlocutor, Madrazo Rojas.

–El de los proveedores de ayer y de hoy…

–Ah, creo que es un tema que la ciudadanía en su momento tendrá que decir. Creo que es un alcalde que está sacando adelante a su municipio…

“En política hay que actuar con mucha seriedad. Y si verdaderamente encontraron esos elementos (irregularidades en la administración de Elda María Llergo Asmitia), me parece muy importante que esto se halla movido a una denuncia formalmente integrada. Por eso, desde la fracción del Verde, hemos insistido en que es muy importante que las comisiones puedan darle entrada y derecho de audiencia a los presidentes y ex presidentes municipales…”, reiteró.

Lo califica como “bueno”

Por separado, Beltrán Ramos, el diputado del PVEM originario de Teapa que como integrante de la primera mesa directiva de la Legislatura 62 al Congreso local, evidenció problemas de dicción, cuando se le pide revisar la administración de su correligionario Cano Gómez en Teapa, no alcanza la congruencia hasta que se le pide calificar a su paisano si en los hechos su gobierno es “regular, bueno o malo…”

–Bueno…–responde con una sonrisa bonachona para zafar la entrevista de vestíbulo.