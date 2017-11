Sin resentimientos. Vengo a cumplir con mi labor: Montaño Ventura

Destacó que no sintió ninguna persecución desde el inicio, y muestra de ello, es que tiene una sentencia absolutoria. Afirmó que regresó a su trabajo sin compromisos políticos

Con un importante proceso electoral en puerta no hay cabida para el resentimiento y el desquite, aseveró Jorge Montaño Ventura, quien el pasado 16 de noviembre fuera ratificado como presidente del Tribunal Electoral de Tabasco.

Tras ser separado de su cargo en octubre del 2015, por los diputados locales en turno y ser ratificado hace unos días por las autoridades correspondientes, el magistrado presidente aseguró que no hay tiempo para perjudicar los comicios del próximo año con resentimientos por su destitución, por lo que aseguró que todos los integrantes del Tribunal Electoral de Tabasco ya están preparados para garantizar el proceso del próximo año, salir adelante y superar las diferencias.

“No sentí una persecución, sentí que había una percepción errada de la realidad, una mala interpretación de elementos que acreditaban una conducta ilícita, yo tenía que hacer valer ante la autoridad, demostrar que quienes me acusaron estaban equivocados y lo hice, por eso se me dio la sentencia absolutoria”, agregó.

El magistrado aseguró en su entrevista para Así de Claro con Pepe Chablé que por parte del ente a su cargo la transparencia en las próximas elecciones está garantizada, ya que no se favorecerá ni perseguirá a nadie.

“Llego sin compromisos políticos, pero hay uno que tengo que cumplir que es imperativo, ejercer como magistrado con sentencias imparciales, justas y estrictamente, apegadas al estado de derecho, sin ataduras ni compromisos de otra naturaleza, hay independencia en el tribunal, por lo que se trabaja con imparcialidad y existe ya un hecho histórico y notorio como fue la elección del 2015, donde dicho ente se pronunció sobre la anulación de una elección municipal histórico y ello se llevó a cabo en total libertad de sus facultades”, recordó.

“Vamos a honrar nuestro cargo y vamos a darle a la ciudadanía los resultados que esperan por esa gran confianza que nos han depositado porque ya les hemos demostrado que pueden confiar en el Tribunal Electoral de Tabasco”.

De igual manera agregó: “Nosotros tenemos que hacer sentencias apegadas a la legalidad y tenemos otras instancias reguladoras, y lo que hagas torciendo el estado de derecho tengan la seguridad que en la próxima estancia nos la harían ver y la ciudadanía se daría cuenta que estamos faltando a nuestro compromiso”.

Montaño Ventura aseguró que hay total disposición de los magistrados de escuchar a los ciudadanos, pero en ningún momento a perder esa independencia que tanto les ha costado, sin olvidar el respeto en cada uno los poderes del estado.

Aseveró que en la elecciones se hará un trabajo de equipo con el Instituto Electoral de Tabasco, con el objetivo de garantizar unas elecciones limpias, transparentes y apegadas a la legalidad y llamó a ciudadanos y autoridades a hacer un trabajo conjunto aportando desde su trinchera su mejor trabajo.

“Ya estamos acercándonos con el instituto electoral para una capacitación conjunta para contar con las herramientas y conocimientos para enfrentar este proceso, nos preparamos para emitir fallos en estado de derecho”.

¿Está usted consiente de la responsabilidad que tiene al tratarse de una elección muy competida donde incluso podría generarse violencia o presentarse irregularidades?, ¿el TET estará preparado para emitir fallos realmente apegados a derecho sin ninguna presión?

En el caso de que exista violencia eso ya no estará dentro de nuestras manos, eso le corresponde a otras autoridades y es responsabilidad de todos.

En cuanto a lo que nos corresponde, vamos a actuar con imparcialidad si alguien intentará influir sobre el tribunal lo va a pensar dos veces, ya hemos demostrado que nos apegamos al estado de derecho

Actuaremos con total independencia.

En la sentencia emitida el 16 de junio en la cual se ordena la restitución en mi cargo de magistrado electoral es muy claro en la sentencia la propia sala superior, dice que lo que busca es que se respete la independencia de los propios magistrados así como su permanencia, esto es evitar la injerencia de una presión externa con esa sentencia no solo se beneficio Montaño, sino todos los magistrados electo de las entidades de este país, esto nos permite poder actuar con total independencia en caso de que se pretenda lo contrario, invocaremos esa sentencia del 16 de este mes para hacer valer lo que la propia sala superior ya sentenció y quedó firme que se respete la independencia de los magistrados electorales para que puedan emitir sentencias apegadas a derecho y con esto queda claro la forma en que debemos conducto porque debemos acatar las sentencias.

¿No le temblaría la voz a Jorge Montaño para acusar en caso de ser víctima de presiones políticas, objeto de chantajes o extorsión?

No. Sería el más interesado en dar a conocer en caso de ser acosado o presionado para faltar a los principios no solo a la opinión pública sino también en la Sala Superior, porque sería una falta de respeto a la sentencia que se dicte, estoy seguro que no lo habrá, nunca lo ha habido. Nunca me han pedido ni mis amigos más cercanos algo de ese tipo.

¿Siento que había una persecución o una revancha política en algún momento?

No sentí un persecución, sentí que había una percepción errada de la realidad, una mala interpretación de elementos que acreditaban una conducta ilícita, yo tenía que hacer valer ante la autoridad.

Yo tenía que demostrar que estaban equivocados ante la autoridad y al final se me dio la sentencia absolutoria.

¿Los ciudadanos debemos confiar en nuestras autoridades de que si vivimos en un estado de derecho?

Totalmente, quizás en primera instancia no nos favorece pero tenemos que seguir, perseverar, en que si tenemos la razón tengamos la seguridad de que nos la van a otorgar. A veces el camino es un poco largo pero es de perseverar y no perder la fe, sobre todo cuando sabes que tienes la razón, no tengas duda de que la justicia te va a favorecer.

¿Qué hay de cierto que tiene una relación con el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong?

De Jorge Montaño se han dicho tantas cosas, la prueba es que se dijo que era culpable o había Sido el autor de una conducta delictiva.

Es una situación conocida por el entorno cercano a mi en cuanto al origen de mi familia política es de ese estado quizás es allí donde se me vincula porque el autor político que tú mencionas es originario de ese estado, quizá sí alguien de su familia política fuera de Tabasco lo podrían vincular con uno de los actores tabasqueños que hoy están en boga, quizás esa sea donde hayan errado en la apreciación pero insisto debe ser porque de allá es mi familia política, yo soy originario de Tenosique.

En ese sentido iría no puedo decir trabajo cosa porque sería faltar a la verdad, alguien no se con que intención me asocia a esta leyenda urbana.