Sin prórroga para la UGRT

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo “(SDET), David Gustavo Rodríguez Rosario, dejó en claro que no habrá una nueva prórroga para los integrantes de la Unión Ganadera Regional de Tabasco (UGR) en el plazo que se les otorgó hasta el 31 de octubre para que tomen la decisión si le entras o no al proyecto del Centro de Convenciones, en caso contrario, “pues evidentemente se va a echar el Plan B”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios de comunicación durante la gira que se realizó por el municipio de Comalcalco, y en donde el gobernador tabasqueño Arturo Núñez Jiménez hizo entrega de diversos apoyos a este municipio, el funcionario estatal remarcó ‘ que el 31 de octubre es la fecha límite, que no habrá una nueva fecha y una prórroga para los integrantes de la Unión Ganadera Regional, y que en ese momento “no tienen una decisión, pues evidentemente se tienen otras opciones, el ya famoso Plan B”.

En donde recordó que cuando se entregaron los estudios sobre los sitios donde puede estar esta obra, se dieron a conocer que había otras opciones para poder desarrollar el centro de convenciones.

Dijo que el 20 de este mismo mes, los integrantes y socios de la Unión Ganadera Regional, estarán realizando una asamblea para determinar los pasos a seguir, al destacar que evidentemente hay que esperar la decisión que tomen ellos, ya que exclusivamente es una decisión de la Unión Ganadera Regional y no les toca intervenir al gobierno del Estado de Tabasco.

Mencionó que hay otras sedes que es el famoso Plan B, además de confirmar que existe interés de la iniciativa privada local, de otra gente para estar invirtiendo en este centro de convenciones, por el cual dijo que no se cierran las puertas a absolutamente a nadie.

Y también se reconoció por primera vez en la UGR que tienen un pasivo de cerca de 500 millones de pesos, lo cual dijo que puede afectar, pero si en el momento, en los estudios que están realizando de cuánto cuesta el terreno, ellos podían obtener el dos por uno.