Sin miedo a represalias: Candelaria

“No tengo miedo a represalias”, así expresó Candelaria Pérez Jiménez, por posibles acciones que emprenda en su contra la dirigencia de Morena, que encabeza Adán Augusto López Hernández, al haber votado, el martes pasado en sesión del pleno, a favor de la Asociación Público Privada (APP) para la creación de la Ciudad de Servicios Administrativos.

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

En breve entrevista, quien fuera “líder” parlamentaria de esta bancada, en el Congreso local, indicó que se encuentra tranquila después de polémica acción.

Incluso, comentó que ya platico con el líder de su partido en Tabasco y que le dijo que las “cosas estaban mal, pero que a palo dado ni Dios lo quita”.

Sin embargo, señaló no estar temerosa por las acciones que puedan venir en su contra por ese proceder.

“Temor no tengo, él (Adán Augusto López Hernández) puede tomar cualquier decisión. Me dijo que no estaba bien (el haber votado a favor de la APP), pero le dije que yo lo había analizado bien”, señaló.

A pregunta expresa de que si podría ser expulsada de Morena por esta acción, la originaria del municipio de Jalpa de Méndez, negó esa posibilidad “dado a que no estoy dañando al partido”.

Incluso, rechazó estar en la posibilidad de buscar cobijo en las filas del PRD antes de ser expulsada.

“No tendría por qué, no tengo por qué (hacerlo), al menos que Morena me corriera, pero no hay argumentos para que me corra”, sostuvo Pérez Jiménez.